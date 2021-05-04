地盤工涉嚇兼姦分居妻 陪審團裁強姦不成立 但恐嚇罪成囚2年

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-05-04 17:44

與妻子鬧離婚的地盤工涉持剪刀威嚇對方，聲言殺死對方。妻子及後正式申請離婚，地盤工在搬離居所後，涉於某日早上返回單位，用索帶把妻子綁在廿難金 頭，然後持刀強姦對方。他否認強姦及刑事恐嚇兩罪受審，而陪審團今日(4日)退庭商議後，裁定他強姦罪不成立，刑事恐嚇罪成立。而法官即日判他監禁兩年。由於被告還柙的時間，已較刑期長，他將可即時還釋。

35歲被告被控刑事恐嚇和強姦兩罪。控罪指，被告於2019年3月15日，在屯門某單位威脅X會使她的人身遭受損害，意圖使X受驚。他亦被控於同年4月9日，在同一單位強姦X。

陪審團今一致裁定被告強姦罪不成立，並以6比1裁定刑事恐嚇罪成立，被告得悉裁決後表現平靜。

法官在裁決後指被告已還柙兩年多，在不用辯方求情下，遂決定即日判刑，並判他監禁兩年。

案發經過。(詳看下圖)

+ 6 + 6 + 6

被告返家用剪刀指向妻太陽穴

X在早前審訊時供稱，於2007年認識被告，兩人迅即拍拖和同居。她誔下長子後，才和被告結婚。婚後，她再誔下幼子。惟2019年3月，幼子疑患上專注力不足。X和被告為照顧兒子等問題爭吵，X提出離婚，被告因此收拾一些個人物品後，到母親家中暫住。

惟他於同月15日晚上突然返家，並拿取剪刀，指向X的太陽穴，威脅會殺死對方。X勸對方冷靜，被告最終把手垂下，但仍拿著剪刀。因念及和被告相處多年，X未有報警。

索帶綁妻後迫性交

X又指於2019年4月9日早上，她送幼子上學後返家。在更衣之際，被告突然出現，用索帶綁著她右手，並持刀指著她。在被告要求下，她刪去在Facebook寫有「單身快樂」的帖文，並改發帖文寫上「我已經原諒佢，會一生一世，生多個小朋友」。

被告繼而強姦她，期間未有使用避孕套，並在X體內射精。她之後仍感到害怕，遂提議一同吃早餐。而兩人走到大廈地下時，她向保安透露被強姦，事件最終報警。

被告在錄影會面則稱，他返回單位求與X復合，獲對方答允，涉案帖文亦是X自願下改發。

被告會面錄影大呼冤枉

被告之後問「係咪可以生小孩」，在X同意下，兩人性交。他們之後一同外出吃早餐，惟X到大廈地下時，突向保安稱遭強姦，又指遭被告綁手及用刀指嚇。被告遂返回單位，情急之下將一條被剪斷的索帶丟出窗外。被告在會面中強調，「我係冤枉」。

案件編號：HCCC3/2020