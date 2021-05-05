新冠肺炎．最新｜消息：今增6宗確診　康怡花園豪峰全幢檢疫

撰文： 林穎嫺 張嘉敏 黃詠榆 黃偉倫 朱海棋 李恩慈 孔繁栩 麥凱茵 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-05 13:12

由變種病毒引發的新一波新冠肺炎疫情，將成中產及富豪噩夢，至昨日累計7宗社區變種病毒患者，有3人是菲傭；昨（4日）新增兩宗初步確診菲傭，至深夜也證實感染變種病毒，政府今日（5日）凌晨緊急向她們居住的大廈——中產屋苑太古康怡花園N2座及薄扶林豪宅豪峰，發出封區禁足檢測令，居民不能離開，今早9時起為他們進行病毒檢測，料按照近日應對變種病毒安排，所有檢測結果陰性居民，須撤離到檢疫中心隔離21日。 另外，港府周五（7日）凌晨開始，計劃撤銷對英國和愛爾蘭的禁航令，返港市民須取得登機72小時前的陰性檢測證明，抵港後須在指定酒店隔離21日，及後再進行7日自我監察，並在抵港第26日接受強制檢測。

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何栢良料美國下周擴復必泰接種年齡到12至15歲 香港可跟從【13:12】政府近期推出「疫苗氣泡」措施，鼓勵市民接種。根據現時的疫苗政策，年齡組別已擴大至16以上都可接種。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（5日）於商台節目表示，復必泰疫苗藥廠於一個月前已公布12至15歲人士接種的數據，並將之提交予美國食品及藥物管理局，料當地下周將接種群組擴大到12至15歲。他表示，美國擴闊後，香港之後都可以擴闊。

何栢良昨日曾建議政府，可考慮邀請歌手姜濤呼籲市民接種疫苗。何今日再表示，如姜對疫苗有任何疑問，歡迎向他查詢；如有意到香港大學的接種中心，更是無任歡迎。

【12:15】消息指，本港今日新增6宗新冠肺炎確診個案，衞生署將不設疫情記者會。

【11:47】兩名46歲及38歲菲傭確診變種新冠病毒，她們分別居於僱主於鰂魚涌康怡花園N2座及薄扶林豪峰的居所。46歲女病人已被列為本地個案，而另一名病人則為與其有流行病學關連的個案。

衞生署公共衞生化驗服務處昨晚進一步分析顯示，兩宗個案均涉及傳染性較高的N501Y變種病毒株。病人居住的大廈（鰂魚涌康怡花園N2座及薄扶林豪峰）所有樓層單位（分別涉及約230及30個單位）沒有病徵的住戶送往檢疫中心。

變種病毒｜映灣園11座檢疫21天 竹篙灣隔離者訴苦︰熱線無人回覆【10:35】東涌映灣園悅濤軒第11座，早前出現帶有變種病毒株的新冠肺炎個案，全幢大廈住戶須強制檢疫21天。有送到竹篙灣檢疫中心的居民今早（5日）於港台節目表示，5月1日曾透過熱線及Whatsapp短訊聯絡工作人員，以索取食物及垃圾袋，但最終全日都無人回覆，批評當局安排混亂。

▼5月2日 東涌檢測站大排長龍▼

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變種病毒｜荃威花園R座今早陸續撤離 區議員︰5戶尚未安排檢測

【10:22】變重新冠病毒連番入侵社區，一名抵港菲傭在酒店隔離21日、做7次病毒檢測才確診，並帶有N501Y變種病毒。其僱主住所荃灣荃威花園R座全幢昨晚封區檢測後，今早（5日）安排撤離。早上9時多，約有10名居民被送往檢疫中心。當區區議員估計，R座至少有500名居民。他透露，昨晚封區檢測時有5戶未被拍門，至今早仍未檢測。

醫管局指員工打兩針豁免定期病毒檢測 醫護：疫苗非百分百保護

【10:00】醫院管理局計劃於下周一（10日）開始，要求約6.5萬名公立醫院員工，每7天做一次新冠肺炎快速抗原測試，需要打齊兩針及相隔14天或以上，才可申請豁免測試。香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀今日（5日）早上於商台節目表示，局方完全沒有和員工溝通，感覺有欠尊重，又認為接種疫苗後就可申請豁免，並無科學依據，因為現時疫苗保護力也未臻完美。

政府擬研接種疫苗後縮短隔離期 梁子超批無科學根據 憂成漏洞

【09:41】政府近日推出「疫苗氣泡」措施，以增升疫苗接種率，特首林鄭月娥昨日（4日）稱，會研究縮短完成接種人士的隔離日數。呼吸系統科專科醫生梁子超今早（5日）於港台節目表示，縮短隔離日數的安排並無科學根據，疫苗不能縮短病毒的潛伏期，尤其疫苗應對變種病毒的資料較少，直言對縮短隔離的說法有「好大問號」，並批評為揠苗助長，一旦有走漏個案，可能令更多市民要接受21日隔離。

另外，陸續有變種病毒流入社區，他認為應向入境人士檢測抗體，並酒店檢疫期間，於第三日增加一次檢測，以盡早發現患者。

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▼5月4日強制檢測學校及處所名單▼

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▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月5日)▼

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▼太古康怡花園N2座菲傭染變種病毒▼

▼薄扶林道118號豪峰菲傭染變種病毒▼

指定檢疫酒店火警鐘響起住客不敢逃生 留學生家長促政府提供指引

【08:00】港人於外地回港，須在指定檢疫酒店接受21日檢疫，期間不得離開房間。黃竹坑檢疫酒店香港奧華酒店．南岸上周六（1日）及本周二（4日）火警鐘響起，令檢疫住客大驚，不知應否離開房間逃生，幸好最終證實誤嗚，但有住客質疑政府未有就檢疫酒店逃生訂立指引。



呼吸系統專科醫生梁子超直言「安全性至上」，若見濃煙要立即離開；如未見有火警跡象，可先致電酒店前台查詢。惟若在逃生過程中，他認為曾接觸同酒店其後確診患者，就有機會要延長檢疫時間。



消防處確認上周六上午8時24分接獲該酒店自動火警警報系統火警報告，調查後列為誤鳴個案。食衞局回覆，酒店應繼續按其既有途徑通知酒店住客疏散及撤離，未有回覆有否與業界溝通過逃生安排。

▼指定檢疫酒店全名單（5月5日版）▼

強制檢測｜涉變種個案 入境事務大樓、愉景新城、新都會廣場上榜

【02:20】政府今(5日)凌晨就強制檢測公告刊憲，因應昨日公布的確診個案及錄得的初步確診個案，9個指明地方被納入強制檢測公告，包括入境事務大樓、荃威花園、葵芳新都會廣場、愉景新城及東薈城等。

此外，經衞生防護中心進一步調查，早前涉及N501Y變種病毒株的源頭不明本地確診個案(印度裔男子#11643、其菲律賓女友人#11672)曾身處3個指明地方，相關人士亦須接受強制檢測，包括愉景灣 D'Deck 及諾富特東薈城酒店。已完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士無須接受強制檢測。

▼5月4日強制檢測場所及學校全表▼

再有23學校爆上呼吸道感染及流感 師生須強檢 停課5日(附名單）

【02:09】政府周三（5日）凌晨刊憲強制檢測公告，有23間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，因症狀與新冠病毒病相似，被納入強制檢測公告。名單包括九龍塘學校(小學部)、天主教伍華小學及浸會大學附屬幼稚園。師生及訪客必須最遲本周五（7日）完成檢測，或最遲下周日（9日）交回樣本瓶。

薄扶林豪峰、康怡花園N2座菲傭確診變種病毒 政府凌晨急封區檢測

【00:23】政府凌晨公布，自0時10分起將薄扶林道118號豪峰、及0時15分起將鰂魚涌康怡花園N2座列作指明「受限區域」。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。檢測將會於周三（5日）上午9時後開始，目標於今日內完成此行動。

當局指，兩大廈各發現一宗初步確診個案，初步顯示涉及變種病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

據昨日疫情記者會公布，兩大廈各有一名菲傭初步確診，二人為朋友，下午仍未檢驗出二是否感染變種病毒。根據連日來到出現有變種病毒個案的大廈，同幢居民會被撤離往檢疫中心隔離21日。

▼5.4荃威花園R座先封區檢測▼

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染變種病毒男女4.11訪東涌諾富特東薈城酒店 到愉景灣Zak's餐廳

【00:01】衞生署衞生防護中心周一晚（3日）公布，早前確診的印度裔男子#11643、其菲律賓女友人#11672於4月11曾到過東薈城及海堤灣畔 Curry Lounge。中心在昨日晚上（4日）再更新資料，修改指兩人到過東薈城及Curry Lounge日子為4月10日，未知會否影響昨晚公布強制檢測令。

中心增加二人行蹤，原來他們在4月11日也到東涌，曾到訪諾富特東薈城酒店，未知是否入住，同日再到愉景灣食肆D'Deck Zak's ，當局表示會因應最新資料要求相關人士進行強制檢測。

▼荃威花園確診菲傭行蹤▼

▼5.4尖沙咀加連威老道流動檢測站▼

昨日總覽：新冠肺炎．5.4｜荃威花園R傭確診變種病毒 康怡花園豪峰菲傭中招

變種病毒│荃威花園R座先封區檢測 再撤離220戶居民檢疫21日

變種病毒｜荃威花園R座居民送檢疫21日前 急送寵物親友寄養

荃威花園外傭確診 僱主一家四口送檢疫 住戶驚檢疫先儲糧

康怡花園及薄扶林豪峰菲傭初確診 一人勞動節曾去維園附近小公園

初確診2菲傭周日光顧西九龍中心薩莉亞 經理：三分二客都係菲傭

外傭打疫苗｜菲傭接種科興盼可回鄉探子：菲律賓都用緊

接種疫苗或列工作簽證條件 剛履新外傭想打針 惟不認同強制措施

政府要求外傭續約打疫苗 事隔5日轉口風 消息：未曾交行會討論

工會指有僱主自行替外傭預約打針 專家倡不適合者定期檢測代替

外傭組織質疑強制接種疫苗屬歧視 平機會：各群組獨立風險評估

吸姜糖打新冠疫苗？何栢良倡政府邀姜濤呼籲打針 可在IG呼籲

新冠疫苗｜9宗死亡個案全與打針無關 3宗面癱缺臨床資料有待評估

8人昨打疫苗後送院 3人臉部麻痺 少女出現唇疱疹

增4宗個案 印度返港孕婦檢疫後確診變種病毒 列輸入個案

東涌靈糧堂秀德小學女教師染變種病毒 為映灣園確診菲傭僱主

變種病毒｜許樹昌料確診印度婦當地感染 奇怪在3次檢疫採樣陰性

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變種病毒｜社區屢現患者 圖表解構各人行蹤 東涌最多足跡

印度患者曾到東涌Curry Lounge 鄰舖職員稱商場共用廁所憂感染

變種病毒｜何栢良倡翻看東薈城閉路電視 許樹昌指難找三人傳播鏈

本港輸出新加坡確診中年漢料屬復陽 在港居珀麗灣

港府周五凌晨起撤銷對英國、愛爾蘭禁飛令 菲律賓等地禁令維持

變種病毒｜專家促設入境人數上限 一輸入個案足以引起新一波疫情

外國返港77歲老翁屢違強制檢疫被控8宗罪 判囚30日

▼5.2大批外傭到維園排隊 強制檢測▼

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▼5.2外傭荔枝角公園排長龍等檢測▼

▼5月1日，大批外傭因應當局強制檢測要求輪候受檢▼

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▼5月1日勞動節，外傭逼爆添馬公園、遮打道▼

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▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼