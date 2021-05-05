荃灣10.1衝突｜4男女暴動罪成 被判入獄51至56個月

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-05-05 15:49

荃灣前年國慶日發生警民衝突，中五生「健仔」曾志健當日中槍，4名男女早前被裁定在開槍事件前參與暴動、縱火，他們今午（5日）在區域法院被判入獄4年3個月至4年8個月。

本案原本涉及5名被告：陳珩（39歲，清潔工）、陳金國（19歲，學生）、李振文（25歲，程式員）、馮清華（21歲，學生）、及郭小琴（22歲，學生）。5人被控於2019年10月1日在荃灣海壩街一帶參與暴動，首被告另再被控縱火，馮早前已沒有出席聆訊，法庭已向他頒拘捕令，因此只有4人受審，除馮以外，其餘4人早前被裁定所有控罪罪成。

當日有人向警擲汽油彈

案情指，當日示威者在海壩街與啟志街交界以雜物築起「防線」，期間有人向警方擲汽油彈、在行人路上縱火，首被告將一幅狀似橫額、印有圖案的物件投入火堆，而4名被告均在警方行動中被拘捕。

事件無警員受傷

辯方今日求情指，首被告的前妻患有精神分裂，即使他與前妻已離婚，但仍肩負照顧前妻及岳母的責任，望法庭考慮到其情況，再加上事件中沒警員受傷，予以輕判。辯方也提到，其餘3名學生被告均有良好品格，第五被告更長時間以志願者身份服務社會。

案件編號：DCCC 868/2019

2019年10月1日荃灣區的示威情況，並有示威者中槍。(詳看下圖)