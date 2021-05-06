參與六四集會　黃之鋒認罪囚10月　岑敖暉等3人囚4至6個月

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-05-06 11:22

已舉辧30年的六四集會，去年因受疫情影響，警方首度未有批准舉行，惟支聯會的多名成員以及不少社運人士，仍有到維園悼念，事後多人被控參與未經批准集結等罪名。4名較年輕的被告包括：岑敖暉、黃之鋒、袁嘉蔚及梁凱晴，上周在區域法院認罪，法官陳廣池今(6日)判黃之鋒入獄10月，另3人則入獄4個月至半年。

官稱社會仍動盪不可漠視風險

法官陳廣池認為案發時仍受2019年社會動盪影響，是不能忽視和低估。本港早前及現在依然因動盪受苦，有不法之徒會煽惑他人破壞，當天為特別日子，故會更加嚴重，不可漠視潛在風險。唯一接納的求情理由是眾被告認罪。

案件共渉25名被告，暫只有：黃之鋒（24歲）、岑敖暉（27歲）、袁嘉蔚（27歲）和梁凱晴（26歲）等4人認罪，他們承認於2020年6月4日，在維多利亞公園，明知而參與一個超過50人的未經批准集結，各人判刑詳見下圖。

被告之一的岑敖暉今早由囚車押送到區域法院。(歐嘉樂攝)

警方去年首度拒批六四集會

案情指，支聯會去年如常申請舉辦悼念六四31周年集會，衞生署因應新冠肺炎疫情，不建議群眾聚集，警方亦反對該集會申請，支聯會無就此上訴。惟當天傍晚起，警方在維園廣播禁止集會，警告參與人士會干犯參與未經批准集結，違反8人限聚令。康文署亦有宣告限聚令規定，並關閉足球場。

眾被告傍晚陸續到維園

晚上約6時半，有群眾在維園聚集，支聯會主席李卓人更帶領約100人走到足球場，朱凱廸、黃之鋒和岑敖暉在警方警告下從告士打道和記利佐治街交界走入維園。

黃之鋒曾接受傳媒訪問

李卓人等人步近足球場時，有人移開鐵馬讓公眾進內。晚上7時許，約400人逗留於6號足球場，及後人數增加。4名被告和大部份人身穿黑衣和手持蠟燭，4人坐在球場，身旁放有一束白花。黃之鋒與朱凱廸曾接受傳媒訪問，黃之鋒、岑敖暉和一名男子合照。

2020年6月4日晚仍有不少人在維園悼念六四。(詳看下圖)

+ 5 + 5 + 5

有約2萬人參與

晚上約8時，李卓人宣布集會8時開始，就六四事件發表演說。袁嘉蔚和梁凱晴把白花遞給李，朱和梁則擺放花束在地下。李卓人帶群眾默哀、叫口號和唱歌，有約2萬人參與集會。近9時，李宣布集會結束。

求情稱集會和平有序無暴力

辯方資深大律師夏偉志求情時指，本案涉人權和公共衛生，是法庭處理首宗以疫情為由禁止的未經批准集結案。他指多年來六四集會和平有序，4人無暴力和破壞行為，案發時佩戴口罩，非無視防疫措施。他提及4人學歷背景，認為在文明社會，不應送有智慧的年輕人進牢獄。

法官陳廣池明言判社會服務令並不合適，夏指若要判處監禁，望法庭判被告緩刑或較短刑期。

同案另外19名被告將於6月11日再提訊。(詳看下圖)

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已流亡海外的羅冠聰及張崑陽亦有被控。(詳看下圖)

案件編號：DCCC 876、885、890、892/2020