新冠肺炎．最新｜消息：今沒源頭不明個案　連續兩天不設記者會

撰文： 黃詠榆 張嘉敏 鍾妍 梁煥敏 鄭翠碧 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-06 12:20

本地新冠肺炎疫情反覆，昨（5日）新增6宗確診，3宗本地個案均染變種病毒，當中2人為在本周日（2日）一同食兩餐的太古康怡花園N2座及薄扶林豪宅豪峰菲傭，食衞局向兩襚大廈發出封區禁足檢測令，居民並須撤離檢疫21日。衞生署昨晚公布追蹤調查結果，顯示兩菲傭與映灣園確診菲傭，在4月18日一同到深水埗出席一個家庭聚會，當日在場另三人，在4月13日柴灣興華邨曾見過首兩宗社區變種病毒患者。

衞生署終查出7名變種病毒患者（連同映灣園菲傭的僱主母女）關連。惟兩次聚會的密切接觸者，近三周來一直在社區如常生活，至昨日被隱藏的行蹤曝光後才被送往檢疫。另外，目前有大約5宗初步確診個案。

▼5月5日強制檢測公告▼

▼5月5日近午夜，康怡花園N2座居民撤離檢疫▼

▼5月5日，康怡花園N2座檢測及準備撤離檢疫情況▼

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【12:11】消息指，今天無源頭不明的本地個案，不設疫情記者會。據了解，今天新增的確診宗數少於5宗。

新加坡旅遊氣泡｜姚思榮料如期出發 澳門通關待港「清零」14日

【11:00】香港與新加坡的旅遊氣泡將於5月26日開始，惟本港出現變種病毒，新加坡亦有醫院群組爆發，令旅遊氣泡再現變數。旅遊立法會議員姚思榮相信，旅遊氣泡可如期推行，指兩地均為開放城市，清零有困難，觀望未來數月疫情與現時差不多，故在疫情低位、風險最低的時間開放可以嘗試。

檢測樣本包「一樽難求」 柯創盛建議限八達通7日取一次【10:45】政府要求全港外傭接受病毒檢測，更一口氣把數十個地方列入強制檢測公告，令社區檢測中心預約爆滿，免費派發的樣本包亦見「搶樽荒」。民建聯立法會議員接受港台節目《千禧年代》時指，留意到有人手持數張八達通，一口氣在港鐵站取數個樣本包，建議政府及派發地點的負責人加強規管，並考慮限制一張八達通7天只能取一次，甚至採登記制。建造業盼政府續延長免費定期檢測計劃 建造商會籲接種疫苗【10:30】建造業界早前自行提出地盤工人出入地盤，須持有14天內檢測陰性結果，政府為地盤工人提供每月一次的免費自願檢測服務，於4月完結後沒有再延續，有工會指，近日獲工友反映要自費檢測，認為當局不應一刀切暫停免費檢測服務。



建造商會第一副會長林健榮表示，政府與建造業議會及建造商會合作，每月向承辦商提供樣本瓶派發予工人，暫時計劃至6月15日，未知會否延續，待繼續與政府溝通；林健榮稱業界已有約三分一人接種疫苗，他鼓勵工人打針，之後可不用定期檢測。

▼確診變種病毒個案行蹤全紀錄（5月5日更新）▼

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憂母親節父親節聚會引第五波 曾祈殷：若市民減聚會未必一觸即發【09:30】變種病毒流入香港社區，多名外傭感染，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷於港台節目《千禧年代》中，表示，變種病毒會否誘發第五波疫情，仍要視乎市民對走漏變種病毒的取態，指本月及下月會有母親節及父親節，若跨家庭聚會能減少，市民有所小心，「未必一觸即發第五波」。

變種病毒｜印裔男聚會爆外傭群組 專家：需追蹤傳播鏈有無延伸【08:40】本港爆發新冠肺炎的變種病毒，衞生防護中心昨（6日）公布，經追蹤後發現3名感染變種病毒的菲傭，與上月中感染變種病毒的印裔男子有關連，該男子曾出現的一個聚會中，有3人曾參與另一個聚會，同場有3名確診外傭。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為，3名外傭在聚會受感染機率頗高，關注事發由印裔男確診至今已兩周，衞生署需追蹤期間確診人士曾接觸過甚麼人，檢視有無機會延伸至第二及第三代傳播。

封區檢測｜荃威花園R座約460人完成強檢 無發現確診個案

【01:25】政府公布荃威花園R座封區檢測完成。約460名受檢人士接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及病毒檢測，全部均為陰性，故撤銷相關宣告。在這次行動中，民政事務總署（包括荃灣民政事務處）、警務處及食物環境衞生署動員共約240名人員。

由於涉及一名患有變種病毒的菲傭，全幢大廈居民在檢測後，已被送往檢疫中心隔離21日。

當局表示，5月4日亦發出強制檢測公告，任何於4月21日至5月4日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在相關宣告開始生效時不在「受限區域」內，亦須於5月6日或之前接受強制檢測。政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。

▼5月5日上午，荃威花園R座居民坐旅遊巴前往檢疫中心▼

疫苗氣泡｜政府刊新指示增彈性 食肆可按需要更改運作模式

【00:48】政府昨日刊憲，公布在符合「疫苗氣泡」原則的前提下提供彈性，讓已選定運作模式的食肆，可在今個社交距離措施周期的餘下日子按規定更改運作模式。相關指示將由今日(6日)凌晨零時起生效至5月12日。根據最新指示，食肆在更改運作模式前須先在入口處按規定張貼顯示新運作模式的告示，轉變才會生效。

【00:01】新冠肺炎疫苗接種計劃展開第69日，接種人數突破100萬，佔本港合資格接種人口15%，政府感謝市民支持疫苗接種計劃，呼籲尚未接種疫苗人士盡早打針。



政府公布昨（4日）共有9人打針後不適送院，當中6人接種復必泰，3人打科興。38歲女子打第二劑復必泰後出蕁麻疹，另有59歲男子打第二劑復必泰後面部麻痺，兩人經治療後情況穩定，已經出院。

（政府新聞處截片）

▼5月5日 荃灣愉景新城設臨時檢測站▼

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九龍塘耀中等13校強制檢測兼停課 中環置地食肆超市兩店納強檢

【00:01】疫情反覆，政府昨晚公布，再多3個涉及N501Y變種病毒株的本地確診個案，及其密切接觸者曾到訪的地方，包括兩人在中環置地廣塲Urban Bakery Works、Oliver's the Delicatessen，及三名確診變種病毒菲傭曾聚會的深水埗福榮街37-39號，全列入強制檢測範圍，曾身處人士最遲於周六（8日）檢測。

另外，再多13間學校因爆發上呼吸道感染，亦須強制檢測，當中包括九龍塘森麻實道耀中國際學校、屯門保良局志豪小學及鰂魚涌學之園幼稚園(君豪峰)。根據衞生署早前公布，有關學校需一律停課5日。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月6日)▼

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昨日總覽：新冠肺炎．5.5｜菲傭變種病毒群組關連曝光 5患者全曾有聚會

菲傭變種病毒群組5患者聚會染疫 兩出席者中環置地超市食肆工作

變種病毒｜社區感染個案續增 地圖解構患者行蹤與關係

變種病毒｜4患者檢疫21日後社區確診 酒店檢測由華大基因負責

確診食肆｜染變種病毒兩菲傭 周日光顧中環譚仔及深水埗薩莉亞

變種病毒｜康怡花園N2座隔離 親友送物資支持檢疫「唔好惹到人」

變種病毒｜康怡花園確診菲傭只打一針復必泰 醫生解釋染疫原因

政府擬研接種疫苗後縮短隔離期 梁子超批無科學根據 憂成漏洞

醫管局指員工打兩針豁免定期病毒檢測 醫護：疫苗非百分百保護

荃威花園小五生被逼隔離營備呈分試 家長：病毒入社區要兒童受罪

變種病毒｜荃威花園R座今早陸續撤離 區議員︰5戶尚未安排檢測

變種病毒｜愉景新城檢測站大排長龍 有市民大讚有冷氣避日曬雨淋

檢測樽供不應求 荃灣有幼稚園被列強檢 數百家長徬徨跨區撲樽

新冠疫苗｜聶德權：接種疫苗人數突破100萬 呼籲市民盡快打針

何栢良料美國下周擴復必泰接種年齡到12至15歲 香港可跟從

勞工處半年接獲324宗疑因工感染新冠肺炎 這三大行業個案最多

▼薄扶林道118號豪峰菲傭染變種病毒▼

▼5.4荃威花園R座先封區檢測▼

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▼5.2大批外傭到維園排隊 強制檢測▼

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▼5.2外傭荔枝角公園排長龍等檢測▼

▼5.2大批外傭到維園排隊 強制檢測▼

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▼5.2外傭荔枝角公園排長龍等檢測▼

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼