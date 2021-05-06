新冠肺炎．直播｜興華邨豐興樓封區檢測　大廈涉初步確診變種病毒

撰文： 黃詠榆 張嘉敏 鍾妍 梁煥敏 鄭翠碧 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-06 21:31

本地新冠肺炎疫情反覆，今（6日）新增2宗確診，均為輸入個案，患者分別由菲律賓及印尼抵港，並於檢疫期間檢測呈陽性。 至於變種病毒入侵社區，傳播途徑有突破性發展，首名在社區檢測得到的變種病毒患者、居伯嘉士街的印裔男，曾與其菲藉女友人（#11672）曾到柴灣興華（二）邨豐興樓家人居所舉行多人聚會，當日同場出席的三名親友，之後再到深水埗福榮街37號與三名確診變種病毒的菲傭（#11773、11793、11797）聚會。 據衛生防護中心今日公布的最新資料，一名居豐興樓67歲婦初步確診，她居住的單位已確認是患者聚會的單位。另外，該中心亦稱菲藉女友人（#11672）的親友亦曾於4月25日及5月1日出席過位於深水灣泳灘的聚會，在上述時間到訪過同一地點的市民亦須強檢。另外，目前有大約5宗初步確診個案。

【21:06】政府晚上突襲封區！當局晚上九時起將興華（二）邨豐興樓劃為「受限區域」住戶須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日上午約七時左右完成行動。政府指，由於興華（二）邨豐興樓今日發現一宗初步確診個案，初步顯示涉及變種病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

變種病毒｜興華邨豐興樓封區檢測 有住戶初步確診 單位曾辧聚會

5月6日，政府於興華（二）邨豐興樓進行封區檢測。（政府新聞處圖片）

【21:00】康文署宣布，知悉有確診者的密切接觸者較早前曾到訪深水灣泳灘。由於該個案涉及變種病毒株，為安全起見，深水灣泳灘的救生服務將會在明日（五月七日）起暫停，直至另行通告。其間，該泳灘的更衣室、淋浴設備和洗手間會關閉，以全面徹底清潔和消毒。

▼5月5日強制檢測公告▼

研究指本港青少年染疫源頭來自家人非學校 籲政府小心考慮停課

【19:00】有專家指出，雖然現時找出了變種病毒傳播的「主幹」，但由於聚會舉辦日距今已有超過兩星期，難以確定參與者會否已在社區傳開了病毒，形成「旁枝」，只能「追落後」去找出更多的接觸者，建議當局除了為患者的密切接觸者做病毒檢測，也應同時檢驗其抗體，若抗體陽性，也應繼續追蹤這些人士的接觸者，全面擴闊追蹤工作。

變種病毒｜多名患者傳播鏈曝光 專家：只是追落後 仍要做多一步

【18:40】現於竹篙灣隔離的映灣園住戶鄧先生向《香港01》表示，他昨午（5日）因身體不適，在隔離營要求送院，不過等待救護車已花上2小時。他在醫院接受治療後，被安排於北大嶼山醫院室外一處隔離區，等待衞生署安排車輛接回檢疫中心。不過等了又等，鄧先生最終苦候11小時，在凌晨2時半才獲安排接返檢疫中心。他批評，當局安排不人道、亦不合理。

竹篙灣檢疫者不適入院 醫院隔離區苦候11小時 凌晨才送返隔離營

變種病毒｜被指走甩變種病毒患者 華大：假陰性不一定與採樣有關

▼5月5日近午夜，康怡花園N2座居民撤離檢疫▼

【18:05】政府公布，一名46歲有吸煙習慣及患上高血壓的男子，5月4日胸痛但未有求醫，翌日黃昏暈倒不省人事，送到梅窩門診診所後不治。翻查資料，他於4月27日打第二針復必泰疫苗。

衞生署強調，有關個案未有臨床證據顯示由疫苗引起。本港累計有30人懷疑打針後離世，不過暫時絕大部分個案，都已獲專家評定跟疫苗無關。

新冠疫苗｜吸煙、高血壓46歲男離世 過身前8日曾打第二針

【18:00】政府今日（6日）公布，截至昨日下午1時，約110名受檢人士已於「受限區域」內設立的臨時採樣站接受新冠病毒檢測。行動於今日下午約6時15分完成，全部受檢人士的檢測結果均為陰性，現已撤銷相關宣告。

變種病毒｜薄扶林道豪峰110名住戶完成檢測 未有新確診個案

▼5月5日，康怡花園N2座檢測及準備撤離檢疫情況▼

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【17:44】據了解，市民若打兩針疫苗可縮短檢疫期，政府明公布細節。

變種病毒｜花逾半月揪出傳播鏈 印裔男與菲籍女友涉3次漏報行蹤

【17:40】新冠肺炎變種病毒入侵社區，首宗個案來自上月16日確診的印度男子（#11643），其菲籍女友人（#11672）其後受感染，至上月底一名東涌映灣園菲傭（#11773）確診，其病毒株離奇地與印度男完全相同，3人關係撲朔迷離。



衞生防護中心經半個月追查，印度男及菲籍女友人疑「唧牙膏」式報告行蹤，在本月3日至5日才透露去過東涌東薈城、諾富特東薈城酒店及柴灣興華（二）邨家庭聚會，至少涉及3次「瞞報」，當中興華邨聚會參加者原來曾在深水埗福榮街「開P」，同場包括東涌映灣園菲傭，以及另外兩宗變種病毒患者，康怡花園（#11793）及薄扶林豪峰菲傭（#11797）。



《香港01》正向衞生署查詢是否有人「瞞報」，及疫情至今根據《預防及控制疾病(披露資料)規例》執法檢控情況。

變種病毒｜足跡遍港九新界 5確診者曾赴聚會 8張圖看清各人行蹤

【16:55】變種病毒殺入社區，至今流入社區的變種個案已累計10宗。自政府在4月16日宣布在社區發現有患者初步確診變種病毒後，首宗個案印裔商人（#11643）的行蹤，昨日（5日）再有突破性發現。



調查發現，他曾與其菲藉女友人（#11672）曾到柴灣興華（二）邨豐興樓家人居所舉行多人聚會，當日同場出席的三名親友，之後再到深水埗福榮街37號與三名確診變種病毒的菲傭（#11773、11793、11797）聚會。據衛生防護中心今日公布的最新資料，一名居豐興樓67歲婦初步確診，她居住的單位已確認是患者聚會的單位。另外，該中心亦稱菲藉女友人（#11672）的親友亦曾於4月25日及5月1日出席過位於深水灣泳灘的聚會，在上述時間到訪過同一地點的市民亦須強檢。惟由於親友沒有確診，所以暫時未顯示在地圖內。

▼確診變種病毒個案行蹤全紀錄（5月6日更新）

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【15:42】柴灣興華（二）邨豐興樓一名67歲女子初步確診，她居於變種病毒個案（第11643、11672宗）曾舉辦聚會的單位。

變種病毒｜菲裔女護親友到深水灣聚會 4.25及5.1到泳灘人士強檢

【14:30】衞生署衞生防護中心公布，今日新增兩宗確診個案，均為輸入個案，分別由菲律賓及印尼抵港。另外，該中心的流行病學調查發現，居於佐敦伯嘉士大廈的印裔男為在本港社區首個發現的變種病毒個案，其同居菲裔女友（#11672)被列為其密切接觸者的親友分別於4月25日及5月1日於深水灣泳灘與朋友進行聚會。鑑於該名菲裔女子涉及N501Y變種病毒株，衞生防護中心會因應最新的資料，安排出席該兩個聚會的人士進行強制檢疫。

政府亦將發出強制檢測公告，要求曾於4月25日及5月1日在深水灣泳灘逗留的人士，於5月8日或之前接受檢測。

變種病毒｜何栢良：有確診者涉嫌講大話 如隱瞞行蹤政府應檢控

【14:14】新冠肺炎變種病毒襲港，社區多宗個案最初被分類為「源頭不明」，惟衞生防護中心昨晚公布，原來多宗個案或源於同一條傳播鏈，因患者都參與過兩個聚會。



港大感染及傳染病中心總監何栢良今天（6日）在電台節目表示，表面證據見到患者當中有人講大話、隱瞞行蹤，認為衞生防護中心應轉介予警方，若有足夠證據便應提出檢控，否則難以對香港市民、眾多外傭有交代。



他又認為，由第一宗確診個案至今相距時間長，或已造成三代傳播，擔心染疫的外傭在社區把病毒傳播出去。

變種病毒｜居民擬先撤離福華街播毒樓 稱低層常播強勁音樂開派對

【14:06】變種病毒殺入社區，今個星期的三名確診菲傭曾於4月18日到診深水埗福榮街37號，為早前由印度到港人士共聚後確診，成為關連過案。有關大廈地下位置貼上「強制檢測」通告，通知居民於三日內要到附近的檢測站進行檢測。



有大廈居民形容，大廈低層位置有不少南亞裔人士居住，居民不時於家中播放強勁音樂開派對，甚為滋擾。



另外，有居民得悉大廈有到訪者確診，擔心牽連居民同樣確診，其他居民可能要被強制檢疫，顯得驚恐，「知道咗而家驚驚地，我都諗預早搬走先。」

變種病毒｜33萬名外傭已接受或已預約強制檢測 4萬人仍未預約

【13:09】新冠肺炎變種病毒攻港，政府要求全港37萬外傭接受強制檢測，勞工處表示，社區檢測中心和流動採樣站於5月1日至4日期間已為超過20萬名外傭採樣，而截至5月4日，亦有超過13萬名外傭已預約於5月5日至9日在檢測中心接受檢測。



換言之，在5月9日的限期前，仍有4萬名外傭未預約接受檢測。

5月6日，中環海濱的流動採樣站大排長龍，不少人等待接受檢測。 （張浩維攝）

【12:11】消息指，今天無源頭不明的本地個案，不設疫情記者會。據了解，今天新增的確診宗數少於5宗。

新加坡旅遊氣泡｜姚思榮料如期出發 澳門通關待港「清零」14日

【11:00】香港與新加坡的旅遊氣泡將於5月26日開始，惟本港出現變種病毒，新加坡亦有醫院群組爆發，令旅遊氣泡再現變數。旅遊立法會議員姚思榮相信，旅遊氣泡可如期推行，指兩地均為開放城市，清零有困難，觀望未來數月疫情與現時差不多，故在疫情低位、風險最低的時間開放可以嘗試。

檢測樣本包「一樽難求」 柯創盛建議限八達通7日取一次【10:45】政府要求全港外傭接受病毒檢測，更一口氣把數十個地方列入強制檢測公告，令社區檢測中心預約爆滿，免費派發的樣本包亦見「搶樽荒」。民建聯立法會議員接受港台節目《千禧年代》時指，留意到有人手持數張八達通，一口氣在港鐵站取數個樣本包，建議政府及派發地點的負責人加強規管，並考慮限制一張八達通7天只能取一次，甚至採登記制。建造業盼政府續延長免費定期檢測計劃 建造商會籲接種疫苗【10:30】建造業界早前自行提出地盤工人出入地盤，須持有14天內檢測陰性結果，政府為地盤工人提供每月一次的免費自願檢測服務，於4月完結後沒有再延續，有工會指，近日獲工友反映要自費檢測，認為當局不應一刀切暫停免費檢測服務。



建造商會第一副會長林健榮表示，政府與建造業議會及建造商會合作，每月向承辦商提供樣本瓶派發予工人，暫時計劃至6月15日，未知會否延續，待繼續與政府溝通；林健榮稱業界已有約三分一人接種疫苗，他鼓勵工人打針，之後可不用定期檢測。

▼確診變種病毒個案行蹤全紀錄（5月5日更新）▼

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憂母親節父親節聚會引第五波 曾祈殷：若市民減聚會未必一觸即發【09:30】變種病毒流入香港社區，多名外傭感染，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷於港台節目《千禧年代》中，表示，變種病毒會否誘發第五波疫情，仍要視乎市民對走漏變種病毒的取態，指本月及下月會有母親節及父親節，若跨家庭聚會能減少，市民有所小心，「未必一觸即發第五波」。

變種病毒｜印裔男聚會爆外傭群組 專家：需追蹤傳播鏈有無延伸【08:40】本港爆發新冠肺炎的變種病毒，衞生防護中心昨（6日）公布，經追蹤後發現3名感染變種病毒的菲傭，與上月中感染變種病毒的印裔男子有關連，該男子曾出現的一個聚會中，有3人曾參與另一個聚會，同場有3名確診外傭。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為，3名外傭在聚會受感染機率頗高，關注事發由印裔男確診至今已兩周，衞生署需追蹤期間確診人士曾接觸過甚麼人，檢視有無機會延伸至第二及第三代傳播。

封區檢測｜荃威花園R座約460人完成強檢 無發現確診個案

【01:25】政府公布荃威花園R座封區檢測完成。約460名受檢人士接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及病毒檢測，全部均為陰性，故撤銷相關宣告。在這次行動中，民政事務總署（包括荃灣民政事務處）、警務處及食物環境衞生署動員共約240名人員。

由於涉及一名患有變種病毒的菲傭，全幢大廈居民在檢測後，已被送往檢疫中心隔離21日。

當局表示，5月4日亦發出強制檢測公告，任何於4月21日至5月4日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在相關宣告開始生效時不在「受限區域」內，亦須於5月6日或之前接受強制檢測。政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。

▼5月5日上午，荃威花園R座居民坐旅遊巴前往檢疫中心▼

疫苗氣泡｜政府刊新指示增彈性 食肆可按需要更改運作模式

【00:48】政府昨日刊憲，公布在符合「疫苗氣泡」原則的前提下提供彈性，讓已選定運作模式的食肆，可在今個社交距離措施周期的餘下日子按規定更改運作模式。相關指示將由今日(6日)凌晨零時起生效至5月12日。根據最新指示，食肆在更改運作模式前須先在入口處按規定張貼顯示新運作模式的告示，轉變才會生效。

【00:01】新冠肺炎疫苗接種計劃展開第69日，接種人數突破100萬，佔本港合資格接種人口15%，政府感謝市民支持疫苗接種計劃，呼籲尚未接種疫苗人士盡早打針。



政府公布昨（4日）共有9人打針後不適送院，當中6人接種復必泰，3人打科興。38歲女子打第二劑復必泰後出蕁麻疹，另有59歲男子打第二劑復必泰後面部麻痺，兩人經治療後情況穩定，已經出院。

（政府新聞處截片）

▼5月5日 荃灣愉景新城設臨時檢測站▼

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九龍塘耀中等13校強制檢測兼停課 中環置地食肆超市兩店納強檢

【00:01】疫情反覆，政府昨晚公布，再多3個涉及N501Y變種病毒株的本地確診個案，及其密切接觸者曾到訪的地方，包括兩人在中環置地廣塲Urban Bakery Works、Oliver's the Delicatessen，及三名確診變種病毒菲傭曾聚會的深水埗福榮街37-39號，全列入強制檢測範圍，曾身處人士最遲於周六（8日）檢測。

另外，再多13間學校因爆發上呼吸道感染，亦須強制檢測，當中包括九龍塘森麻實道耀中國際學校、屯門保良局志豪小學及鰂魚涌學之園幼稚園(君豪峰)。根據衞生署早前公布，有關學校需一律停課5日。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月6日)▼

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昨日總覽：新冠肺炎．5.5｜菲傭變種病毒群組關連曝光 5患者全曾有聚會

菲傭變種病毒群組5患者聚會染疫 兩出席者中環置地超市食肆工作

變種病毒｜社區感染個案續增 地圖解構患者行蹤與關係

變種病毒｜4患者檢疫21日後社區確診 酒店檢測由華大基因負責

確診食肆｜染變種病毒兩菲傭 周日光顧中環譚仔及深水埗薩莉亞

變種病毒｜康怡花園N2座隔離 親友送物資支持檢疫「唔好惹到人」

變種病毒｜康怡花園確診菲傭只打一針復必泰 醫生解釋染疫原因

政府擬研接種疫苗後縮短隔離期 梁子超批無科學根據 憂成漏洞

醫管局指員工打兩針豁免定期病毒檢測 醫護：疫苗非百分百保護

荃威花園小五生被逼隔離營備呈分試 家長：病毒入社區要兒童受罪

變種病毒｜荃威花園R座今早陸續撤離 區議員︰5戶尚未安排檢測

變種病毒｜愉景新城檢測站大排長龍 有市民大讚有冷氣避日曬雨淋

檢測樽供不應求 荃灣有幼稚園被列強檢 數百家長徬徨跨區撲樽

新冠疫苗｜聶德權：接種疫苗人數突破100萬 呼籲市民盡快打針

何栢良料美國下周擴復必泰接種年齡到12至15歲 香港可跟從

勞工處半年接獲324宗疑因工感染新冠肺炎 這三大行業個案最多

▼薄扶林道118號豪峰菲傭染變種病毒▼

▼5.4荃威花園R座先封區檢測▼

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▼5.2大批外傭到維園排隊 強制檢測▼

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▼5.2外傭荔枝角公園排長龍等檢測▼

▼5.2大批外傭到維園排隊 強制檢測▼

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▼5.2外傭荔枝角公園排長龍等檢測▼

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼