德勤與機構合辦課程為學生速配商界導師　親授協作能力等軟技能

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-05-10 08:00

青年成就香港部（JAHK）獲德勤及政府攜手扶弱基金贊助，舉行「JA職業世代4.0」課程，旨在通過速配師友指導，並透過培養學生創意、協作能力、適應能力及抗逆能力等。導師亦會為同學分享自身的工作及人生經驗。 有參與課程的學生指，工作坊中的遊戲讓她明白到溝通的重要性，由以往被動的性格學識到應該在做事上尋求突破，嘗試主動找其他人合作。

為培養學生創意、協作力、適應能力及抗逆能力，青年成就香港部（JAHK）與德勤於去年10月起舉辦課程，將年輕人與職業機會和工業革命 4.0所需的未來技能聯繫起來，並通過速配師友指導，培養學生創意、協作能力、適應能力及抗逆能力等，每位同學會隨機配對5個導師連繫社會參與課程。

課程為期三年，現時已有超過600個中四至中六、來自56間本地學校的學生參加，亦有超過170名來自商界的人士擔任義工導師，學校有興趣即可以報名參與。

義工導師由德勤內部招募 員工反應踴躍

合作舉行課程的德勤中國主席和香港德勤公益基金會秘書長周志賢，活動中的義工導師均由德勤內部招募，員工的反應十分踴躍，每一個工作坊都成功招募近30位員工擔任義工導師，現時亦已舉行6個工作坊；課程會培養學生創意、協作能力、適應能力及抗逆能力等。

周志賢認為，新的工業發展有機會改變日後的商業模式，例如網絡安全、大數據分析等，相信會是新的發展趨勢，亦會為同學帶來新的出路。JAHK主席盧永仁指，若同學能夠初步掌握人工智能等新科技的應用，相信日後無論從事任何職業，都會有一定的幫助。

青年成就香港部（JAHK）獲德勤及政府攜手扶弱基金贊助，舉行「JA職業世代4.0」課程。（曾凱欣攝）

工作坊設不同遊戲 予學生學習軟技能

JAHK行政總裁蔡卓慧指，工作坊中會為同學提供不同的遊戲，例如協作遊戲、解難遊戲等，予學生學習不同的軟技能，包括溝通能力等；工作坊亦會隨機速配師友，同組的同學有機會來自不同的學校，從而讓學生能夠學習與陌生人溝通，並擴闊自己的圈子。她提到，因應疫情，工作坊由實體課程改為網上實時視像形式進行，每個工作坊約兩個半小時。

盧永仁又期望，透過計畫能夠讓學生有機會接觸來自不同工作範疇的導師，並由導師給予同學有同的意見，亦希望讓學生明白「只要肯學肯試」，一定會有出路，亦希望同學能明白溝通技巧的重要性。

參與課程後學懂溝通 改善被動性格

有參與課程、來自粉嶺禮賢會中學的羅同學提到，自己希望日後從事會計行業，然而並不了解行業的情況和實際工作，亦不知道是否適合自己，因此有點迷茫。但透過工作坊導師的分享，了解到他在行業內的經驗，亦令她明白「到最後自己覺得鐘意就好」，無需要為此感到太迷茫。

聖公會呂明才中學邱同學提到，工作坊的遊戲讓她明白到溝通的重要性。（曾凱欣攝）

同樣參與活動的聖公會呂明才中學邱同學提到，工作坊中其中一個遊戲，是由導師講出一個數字，同學在不發聲的情況下用手指舉出一個數字，全部同學的手指數目總和是導師作說的數字方為勝出。她笑言「我個組一次都冇成功」，因為大家都欠缺溝通，遊戲讓她明白到溝通的重要性。她又指，以往自己的性格一直比較被動，參與工作坊後讓她明白到，應該在做事上尋求突破，嘗試主動找其他人合作。

是次課程由2020年10開展，為期三年，現時已有超過600個中四至中六、來自56間本地學校的學生參加。（曾凱欣攝）

導師鼓勵同學勇於嘗試 無需局限自己

義工導師之一的德勤智啓非凡大使（香港辦事處）林達愉笑言，在工作坊過程中接觸到年輕一代的學生，不少學生在想法上具創新的能力，亦較多接觸科技。她又指，有部分的學生可能因為疫情迷失了未來發展的方向，透過工作坊，會鼓勵學生勇於嘗試自己的夢想，無需要局限自己，「畀佢哋知唔好怕嘗試」。