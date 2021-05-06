Big Big Shop前送貨員訛稱入錯款 騙5人1.7萬元　認罪候判

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-05-06 14:55

網購平台「Big Big Shop」的前送貨員涉利用職便取得顧客資料，被解僱後聯絡5名顧客，向他們訛稱有款項錯誤地存入其戶口，要求顧客「還款」，其中一人檢查戶口發現沒有相關款項存入，才揭發騙局，前送貨員被捕後，仍再以類似手法犯案，前後一共騙取逾1.7萬元。他今日（6日）在觀塘裁判法院承認欺詐及企圖欺詐共7罪，裁判官先為他索取背景報告及戒毒所報告，案件會於本月20日判刑。

被告楊泗華(28歲）承認於2020年9月8日至10月11日，向7名事主稱錯誤把款項存入他們的戶口，騙取其中6人共17398元，及企圖騙取其中1人800元。

被告遭客戶投訴後被解僱

案情指，被告案發前為送貨員，受聘於一間替網購平台「Big Big Shop」送貨的物流公司，但被告遭投訴無故問顧客取款，後來遭公司解僱。

事主曾收疑似銀行交易訊息

被告在被解僱後，向5名顧客訛稱有款項錯誤存入了顧客的戶口，要求顧客「歸還」款項，顧客亦同時收到疑似銀行交易訊息，在未查證下信以為真，其中4人向被告轉帳800元至11500元不等。

一人查看銀行紀錄後揭發事件

其中一名顧客檢查銀行紀錄後，發現沒有相關款項存入，因此沒有付款，並揭發此騙局。被告警誡下承認透過公司系統取得各事主的聯絡方法。

保釋期間再犯案

被告獲警方保釋期間，仍繼續以類似手法犯案，另外兩名事主訛稱誤將款項轉帳入其戶口，要求兩人「還錢」，兩人信以為真，分別向被告轉帳1618元及1080元。

辯方求情指，被告願意賠償，但望法庭可寬限一個月讓他籌錢，他已知道案件嚴重，在還押期間反省，深感後悔，冀法庭也考慮所涉款項較少，予以輕判。

案件編號：KTCC1902/2020