新冠肺炎．最新｜擬縮短打齊針市民檢疫期　陳肇始今午見傳媒　

撰文： 林穎嫺 張嘉敏 歐陽德浩 鍾妍 袁澍 鄭翠碧 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-07 13:10

本地新冠肺炎疫情反覆，變種病毒入侵社區，傳播途徑有突破性發展，衞生防護中心追蹤後發現經杜拜返港的印裔男子（#11643）和其女友人（#11672）曾到柴灣興華（二）邨豐興樓一個單位聚會，居於該單位的67歲女子昨（6日）亦初步確診。另外，昨日再有少於5宗初步確診。政府昨晚突襲圍封豐興樓，住戶須強制檢測。 消息指，政府今（7日）將公布打齊兩針疫苗的市民可縮短檢疫期。

5月7日 柴灣興華(二)邨豐興樓封區檢測

+ 3 + 3 + 3

【12:58】消息指，衛生署衛生防護中心今日將設疫情記者會。

【12:49】食物及衞生局局長陳肇始今午將就最新的檢疫安排舉行簡報會。食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青和衞生署衞生防護中心總監林文健醫生將會出席。

確診者唧牙膏式報行蹤屬瞞報？ 律師：除非證明受藥物或精神影響

【10:49】首名帶變種病毒入社區的印度男及菲籍女友人疑「唧牙膏」式報告行蹤，確診多日後，近日才透露曾出席柴灣興華（二）邨豐興樓的聚會，疑間接傳播多三名菲傭。衞生防護中心傳染病處主任張竹君曾警告，若證明瞞報，或會引例採取法律行動。



對於如何證明當事人不誠實或有意瞞報，律師梁永鏗今日（7日）在電台節目中指，除非有醫生證明當時他受藥物或精神影響，例如曾飲醉酒等，否則法庭理應較易理解。一經定罪最高可罰款一萬元及監禁六個月。

政府擬減打齊針市民檢疫期 潘烈文建議配合抗體測試加強制檢測

【10:33】政府早前曾透露，若市民接種兩劑新冠疫苗並相隔14天後，檢疫日數可以縮短。據了解政府明今日（7日）公布細節。



港大公共衛生學院教授潘烈文在電台節目指，疫苗並非百分百保護所有人，若要縮短檢疫期，建議配合抗體測試，若抗體濃度高，而且病毒測試呈陰性，便能多重保障。他認為，由於他們的風險相對較少，除了可縮短檢疫期外，當大廈送檢時，亦值得考慮家居隔離，但仍要接受強制檢測。

強制檢疫21天｜有僱主要求員工當放無薪假 職工盟促設有薪檢疫假

【08：58】新冠肺炎持續，加上變種病毒流入社區，不少人都需要接受強制檢疫，惟現時本港並無有薪檢疫假安排。



職工盟總幹事蒙兆達今日（7日）在電台節目中指，疫情至今已收到約200宗求助，有僱員因需要強制隔離，被要求減薪或放無薪假。他批評，現時法例有漏洞，隔離人士只會獲發隔離證明書，故不能將證明書當作病假紙，以申請放有薪病假。他指出，疫情至今超過一年時間，惟政府仍然「嘆慢板」。

5月6日 柴灣興華(二)邨豐興樓封區檢測

+ 3 + 3 + 3

華大基因員工流動採樣站檢測驗出「假陽性」 大埔化驗所強制檢測

新冠疫苗｜13人接種後不適送院 50歲婦打第二針後短暫缺血性中風

變種病毒｜播疫起點伯嘉士大廈檢疫期有居民進出 住客︰乜都唔知

變種病毒｜興華邨豐興樓封區檢測 有住戶初步確診 單位曾辧聚會

研究指本港青少年染疫源頭來自家人非學校 籲政府小心考慮停課

新冠疫苗｜吸煙、高血壓46歲男離世 過身前8日曾打第二針

竹篙灣檢疫者不適入院 醫院隔離區苦候11小時 凌晨才送返隔離營

變種病毒｜被指走甩變種病毒患者 華大：假陰性不一定與採樣有關

變種病毒｜印裔男與菲裔女友人曾於興華邨豐興樓聚會 女住戶中招

變種病毒｜菲裔女護親友到深水灣聚會 4.25及5.1到泳灘人士強檢

變種病毒｜多名患者傳播鏈曝光 專家：只是追落後 仍要做多一步

變種病毒｜花逾半月揪出傳播鏈 印裔男與菲籍女友涉3次漏報行蹤

▼確診變種病毒個案行蹤全紀錄（5月6日更新）

+ 3 + 3 + 3

變種病毒｜何栢良：有確診者涉嫌講大話 如隱瞞行蹤政府應檢控

變種病毒｜居民擬先撤離福華街播毒樓 稱低層常播強勁音樂開派對

▼5月5日近午夜，康怡花園N2座居民撤離檢疫▼

變種病毒｜康怡花園N2座460名住戶完成檢測 全部呈陰性零確診

新冠疫苗｜吸煙、高血壓46歲男離世 過身前8日曾打第二針

變種病毒｜薄扶林道豪峰110名住戶完成檢測 未有新確診個案

▼薄扶林道118號豪峰菲傭染變種病毒▼

▼5月5日上午，荃威花園R座居民坐旅遊巴前往檢疫中心▼

▼5月5日 荃灣愉景新城設臨時檢測站▼

+ 7 + 7 + 7

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月6日)▼

+ 3 + 3 + 3

昨日總覽：新冠肺炎．5.6｜消息：打兩針疫苗可縮短檢疫期 政府明公布

變種病毒｜薄扶林道豪峰110名住戶完成檢測 未有新確診個案

新冠疫苗｜吸煙、高血壓46歲男離世 過身前8日曾打第二針

變種病毒｜多名患者傳播鏈曝光 專家：只是追落後 仍要做多一步

檢測承辦商指鼻拭子採樣需深入3cm 建議於機場採鼻咽樣本防走漏

變種病毒｜被指走甩變種病毒患者 華大：假陰性不一定與採樣有關

變種病毒｜印裔男與菲裔女友人曾於興華邨豐興樓聚會 女住戶中招

變種病毒｜康怡花園N2座460名住戶完成檢測 全部呈陰性零確診

變種病毒｜花逾半月揪出傳播鏈 印裔男與菲籍女友涉3次漏報行蹤

變種病毒｜足跡遍港九新界 5確診者曾赴聚會 8張圖看清各人行蹤

變種病毒｜菲裔女護親友到深水灣聚會 4.25及5.1到泳灘人士強檢

變種病毒｜何栢良：有確診者涉嫌講大話 如隱瞞行蹤政府應檢控

變種病毒｜居民擬先撤離福華街播毒樓 稱低層常播強勁音樂開派對

變種病毒｜33萬名外傭已接受或已預約強制檢測 4萬人仍未預約

新加坡旅遊氣泡｜姚思榮料如期出發 澳門通關待港「清零」14日

檢測樣本包「一樽難求」 柯創盛建議限八達通7日取一次

中環餐廳超市員工與變種病毒患者聚會 市民批政府防疫不當漸麻木

變種病毒｜足跡遍港九新界 5確診者曾赴聚會 9張圖看清各人行蹤

建造業盼政府續延長免費定期檢測計劃 建造商會籲接種疫苗

竹篙灣檢疫者不適入院 醫院隔離區苦候11小時 凌晨才送返隔離營

憂母親節父親節聚會引第五波 曾祈殷：若市民減聚會未必一觸即發

變種病毒｜印裔男聚會爆外傭群組 專家：需追蹤傳播鏈有無延伸

封區檢測｜荃威花園R座約460人完成強檢 無發現確診個案

疫苗氣泡｜政府刊新指示增彈性 食肆可按需要更改運作模式