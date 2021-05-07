新冠肺炎．最新｜興華邨豐興樓未解封　居民持陰性檢測結果可離開

撰文： 林穎嫺 張嘉敏 歐陽德浩 鍾妍 袁澍 鄭翠碧 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-07 19:29

本地新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心公布，今日（7日）新增3宗確診個案，包括1宗輸入個案，及兩宗本地個案，其中一宗屬無源頭。新增個案中，一名22歲印傭完成酒店檢疫後確診，離開檢疫酒店後，主要逗留在家，照顧僱主家人，暫列為輸入個案，亦懷疑屬復陽個案。至於無源頭個案，是於大埔工業邨華大基因2樓工作的29歲男員工，工作負責行政工作，會去華大轄下的檢測站做巡視，包括協助分流及登記。該男患者早前已打齊兩針復必泰疫苗，是本港首宗打齊兩針並過14天後仍確診個案。 至於變種病毒個案傳播途徑有突破性發展，衞生防護中心追蹤後發現經杜拜返港的印裔男子（#11643）和其女友人（#11672）曾到柴灣興華（二）邨豐興樓一個單位聚會，居於該單位的67歲女子今日（7日）亦確診。

5月7日 柴灣興華(二)邨豐興樓封區檢測

+ 3 + 3 + 3

【19:20】柴灣興華（二）邨豐興樓爆變種病毒，一名67婦人疑被女兒及其男友人傳染。政府昨晚突襲封區檢測，至今仍未解封。政府公布自今晚約7時起，豐興樓內已進行檢測的人士，如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開。政府會另行公布正式撤銷「相關宣告」的時間。

因此該大廈日前因污水樣本對病毒呈陽性，居民早前已於區內的流動採樣站或透過其他途徑接受檢測，如在5月4日至6日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測。政府昨晚於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在今日凌晨2時前到採樣站接受樣本採集，總共有53名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約260戶，當中約40戶在過程中沒人應門，包括該宗確診個案，政府會採取措施跟進。

本港周五新增3宗確診，包括1宗輸入個案，涉事於大埔林村僱主家居住的印傭，完成酒店檢疫返回社區確診。（羅君豪攝）

【17:01】歐家榮指，本港另有3宗社區變種病毒個案，有一宗先前已被界定為輸入個案，餘下兩宗當局再檢視，被列為本地個案的居於堅尼地道８號的菲傭個案#11730，相信在抵港前已感染。另一名居於荃威花園僱主家的外傭#11791個案，之前曾界定為可能本地個案，相信亦是舊個案。

至於興華二邨豐興樓居民，因應變種病毒新安排檢疫新安排，只需加強檢測。第一日圍封檢測後，第3、7、12、19日會再做4次強檢，居民不需隔離檢疫。該大廈超過500名居民測試結果全屬陰性。

【16:47】醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示：

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報14宗個案。過去24小時，有5名病人康復出院，至今累計11473病人出院。目前仍有85名確診病人留醫，當中3人危殆；2人嚴重； 80人病情穩定。負壓病床數目是1155 張，使用率53%；負壓病房數目是616間，使用率 63%。

醫管局下周開始，會為所有與病人有接觸，約65,000名前線員工定期測試，員工會獲發快速抗原測試試劑，每周定期自行做檢測，可選擇由醫管局員工專用手機應用程式報告結果，員工可自行拍照傳檔做記錄，如已接種疫苗可不用檢測。

因應社區有變種病毒個案，醫院已做準備，各醫院已調派好單人隔離設施接收病人，所有確診者入院時必須單獨隔離，並會立即安排病毒基因排序測試，輸入個案病人會單獨隔離至康復出院為止。至於本地個案病人，除非病毒基因證明不涉變種病毒，否則都要單獨隔離至出院。

今增3宗確診 29歲華大員工染疫無源頭 本港首例打齊針後仍中招

【16:31】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在疫情記者會表示：

截至凌晨零時，過去24小時新增3宗確診個案，年齡由22至67歲，涉及1男2女，累計個案增至11802宗。

新增個案中，1宗為輸入個案，事主為22歲印傭，無病徵，4月4日乘CX798航型從印尼抵港，4月4日至24日在油麻地海景絲麗酒店隔離檢疫。完成檢疫後，到大埔林村僱主家，與僱主家人同住。在5月5日因外傭強檢，發現樣本呈陽性。患者離開檢疫酒店後，主要逗留在家，照顧僱主家人，4月24日到過長沙灣入境處，到過佐敦匯的美邦醫學體檢中心和大埔廣場的「馬太菲傭」見過中介。由於患者CT值高，入院後結果呈不確定，初步界定可能為輸入個案，亦可能復陽。

至於2宗本地個案中，有1宗無源頭。患者是一名29歲男子，在大埔工業邨華大基因2樓工作，過往一個月在寫字樓居住，5月5日最後一日工作。5月4曾到元朗安興街社區檢測中心採樣，樣本呈陽性，無病徵。患者每星期都會做檢測，對上一次是5月2號，曾在3月20日同4月10日接種復必泰。平日工作負責行政工作，會去華大轄下檢測站巡視，包括協助分流及登記。過去兩周，分別到過元朗東社區會堂、土瓜灣體育館、東涌北公園足球場，元朗北、機場。患者有用安心出行，去過的食肆頗多。

染變種病毒菲律賓女護士母中招 兄及女友同事和深水灣派對者檢疫

最後一宗本地關聯個案，患者為67歲家庭主婦，居於柴灣興華（二）邨豐興樓，是變種病毒群組菲籍女護#11672的媽媽。患者有微燒，安排到東區醫院治療，樣本呈陽性，帶N501Y+E484K病毒株，抗體呈陽性。患者兒子，即菲籍女護的兄長、兄長女朋友及兄長兒子都住過有關單位，3人都界定為密切接觸者，未有化驗結果。

女護兄長在中環太子大廈的「Oliver's」工作，兄長女友則在置地廣場3樓URBAN BAKERY工作，兩店同事都要入檢疫中心隔離。而女護兄長及其女友亦曾到深水灣參加聚會，涉及約20人都要送檢疫。

陳肇始表示，已掌握變種病毒傳播鏈，未有社區大規模傳播，因應經驗會調整檢疫安排。（羅君豪攝）

已打兩劑疫苗海外回港下周三起檢疫期縮短 低風險地區可7+7檢疫

【15:31】食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青表示，當局審視後認為現時有空間，按疫苗氣泡概念，調整強制檢疫安排。除來自極高/甚高風險地區的訪港旅客，其他海外地區訪港人士，如果完成接種疫苗，可縮短檢疫期。新安排在5月12日起凌晨起生效。

其中檢自D組的低風險地區，即澳洲、新西蘭及新加坡訪港人士，現時需要在指定酒店接受14天檢疫，將來完成打針的人，可改為7天指定酒店檢疫，再友7天自行監察，但需於到港第12、19天接受強制檢測。

至於屬B、C組高、中風險地區訪港人士，現時需接受21天指定酒店檢疫，將來旅客如完成打針，可改為14天指定酒店檢疫，再加7天自行監察，但要在抵港第19、26天額外強制檢測。

至於極風風險及甚高風險地區旅客，目前極風風險地區仍是禁飛所有航班，至於甚高風險地區，現時要21天指定酒店檢疫，暫時安排不會改變，即使旅客已打針，都不能縮短檢疫期。

為確保檢測質素，政府將要求於指定檢疫酒店內，負責採樣人員必須為已受培訓護士。

【15:23】林文健表示，科學委員會連同政府專家顧問團，就已完成疫苗接種市民的檢疫期，有暫擬共識。安排分兩類別︰

第一類別：市民已完成兩針疫苗接種，相關個案不涉變種病毒，檢疫期可由14天改為7天，該7天可以家居檢疫及電子監測。同時需符合3項條件：1.要有證明顯示己完成接種兩針疫苗達14天；2.進入檢疫中心時，第一次呼吸道樣本PCR檢測呈陰性；3.做血清測試，抗體要呈陽性。

第二類別：市民已完成兩針疫苗接種，相關個案感染變種病毒，21天檢疫可改為14天，在檢疫中心完成14天檢疫後，可接受7天自我監測，但第19天要在社區檢測中心接受強制檢測。同時需符合3項條件：1.要有證明顯示己完成接種兩針疫苗達14天；2.進入檢疫中心後，第 1、7、12天樣本陰性；3.要做血清測試，抗體要呈陽性。

檢疫放寬｜伯嘉士居民隔離21天全陰性 其餘6幢獲陰性結果可回家

【15:09】衞生署衞生防護中心總監林文健表示，變種病毒群組累計有8人染疫，變種病毒感染後病情可能更嚴重，傳染性較高，潛伏期有機會較長，所以要嚴陣以待。首批涉變種病毒疫廈佐敦伯嘉士大廈，居民將近完成21天隔離檢疫，全部呈陰性。因應最新數據、整體調查，決定可調整安排。

根據新建議，如果未來遇N501Y變種病毒株的初步確診或確診個案，第一步是會對其所住的地方封區檢測，當同一幢大廈所有人在做完封區檢測後，將不需隔離檢疫，改為21天自我監察，並在第3、7、12、19天接受4次強制檢測。不過涉事大廈居民如住劏房，就維持必須入營隔離檢疫21天；如一幢大廈有多於一宗確診個案，不排除在大廈內傳播，因居民會列為密切接觸者，都要接受21天隔離檢疫。

至於現時正在檢疫，涉及變種病毒株N501Y同座大廈的居民。接受一次檢測後，如有陰性結果，就可停檢疫。但居民回家後，要按新安排，由進入檢疫期起計3、7、12、19日接受強制檢測，亦需自我監測。當局會按先後次序，安排他們離開檢疫中心。

林文健表示，因應最新數據及整體調查結果，現正隔離涉變種病毒疫廈的檢疫者，檢測呈陰性可停檢疫。（羅君豪攝）

【15:03】食物及衞生局局長陳肇始在檢疫安排記者會上指出，現大致清晰掌握今次變種病毒傳播鏈，未有在社區大規模爆發。今次經驗反映，未必需要在變種病毒個案所住大廈，實施全幢大廈隔離檢疫。衞生署屬下兩個科學委員會最新建議，完成接種疫苗後，市民檢疫期可縮短；至於已打齊兩針疫苗14天的訪港旅客，專家建議可因應旅客出發的國家、地區、當地疫情，調整檢疫期。

陳肇始表示，已掌握變種病毒傳播鏈，未有社區大規模傳播，因應經驗會調整檢疫安排。（羅君豪攝）

教師因個人原因拒打針檢測 政府：收學校意見後 研需否強制檢測

【14:33】立法會教育事務委員會會議今日（6日）開會，有議員稱，接到校長反映，稱有老師因政治取態、不滿或不信任政府而拒恆常檢測，致學校未能全校恢復半天面授課，擔心影響學生學習。



教育局局長楊潤雄回應指，留意到部份老師因個人原因或看法，不願接種疫苗或接受檢測，而教育局正聯絡學校收集教師意見，須考慮清楚才決定是否實施強制檢測。

變種病毒｜全座檢疫惹投訴 專家倡全家完成接種疫苗可家居檢疫

【14:25】消息指，政府將會公布完成接種疫苗人士可縮短檢疫期，料將在今天（7日）下午的記者會公布詳情。不少市民關注，與變種病毒患者居於同一座大廈的人能否受惠，縮短檢疫期或改為家居檢疫。



有專家指出，若單單減少個別接種了疫苗人士之檢疫日數並不科學，因為疫苗不能令到病毒的潛伏期縮短，但若有人全家打完成接種，該家庭風險較細，家庭內的傳播也會減少，這類人士應該可以改為在家檢疫。至於患者的密切接觸者、高風險地區來港人士，都不應縮短檢疫期。

薄扶林豪峰十多戶仍未撤離 聯署促允家居檢疫 衛生署暫未回應

【13:58】早前一名居於薄扶林道豪峰的菲傭確診變種新冠病毒，政府於周三（5日）宣布，大廈內所有住戶須撤離遷往檢疫中心隔離，但至今仍有十多戶居民未離開，有留在家中的居民聯署要求家居檢疫。當區區議員辦事處指，留守住戶「有老有嫰」，現時仍待局方回覆他們的聯署，現時豪峰外仍有警察及政府人員守着門口，指暫時政府未有任何回覆，憂政府待居民無糧食後自行走出來檢疫。



《香港01》正就事件向衛生署查詢。

5月4日薄扶林豪峰一名菲傭確診，政府於5月5日要求全幢大廈居民撤離，但仍有十多戶不願離開。資料圖片/王潔恩攝)

柴灣興華邨豐興樓逾時未解封 中午未見動靜 區議員憂居民要隔離

【13:40】本港新冠肺炎疫情持續，變種病毒入侵社區。政府昨晚（6日）公布將柴灣興華二邨豐興樓列為「受限區域」，住戶須接受強制檢測。當局原訂目標於今早7時完成行動。



不過截至今日（7日）下午1時，現場仍未見政府當局解封，居民未能離開。今早港府更安排多箱物資運進大廈。若以政府過往一貫涉及變種病毒株個案疫廈的做法，在完成強制檢測後，將會安排整幢大廈的住戶撤離。



服務該區的區議員黎志強透露，由於昨夜找不到部分住客，故今早仍為他們安排檢測，估計住戶送往檢疫中心隔離機會頗大。

【12:58】消息指，衛生署衛生防護中心今日將設疫情記者會。

【12:49】食物及衞生局局長陳肇始今午將就最新的檢疫安排舉行簡報會。食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青和衞生署衞生防護中心總監林文健醫生將會出席。

確診者唧牙膏式報行蹤屬瞞報？ 律師：除非證明受藥物或精神影響

【10:49】首名帶變種病毒入社區的印度男及菲籍女友人疑「唧牙膏」式報告行蹤，確診多日後，近日才透露曾出席柴灣興華（二）邨豐興樓的聚會，疑間接傳播多三名菲傭。衞生防護中心傳染病處主任張竹君曾警告，若證明瞞報，或會引例採取法律行動。



對於如何證明當事人不誠實或有意瞞報，律師梁永鏗今日（7日）在電台節目中指，除非有醫生證明當時他受藥物或精神影響，例如曾飲醉酒等，否則法庭理應較易理解。一經定罪最高可罰款一萬元及監禁六個月。

政府擬減打齊針市民檢疫期 潘烈文建議配合抗體測試加強制檢測

【10:33】政府早前曾透露，若市民接種兩劑新冠疫苗並相隔14天後，檢疫日數可以縮短。據了解政府明今日（7日）公布細節。



港大公共衛生學院教授潘烈文在電台節目指，疫苗並非百分百保護所有人，若要縮短檢疫期，建議配合抗體測試，若抗體濃度高，而且病毒測試呈陰性，便能多重保障。他認為，由於他們的風險相對較少，除了可縮短檢疫期外，當大廈送檢時，亦值得考慮家居隔離，但仍要接受強制檢測。

強制檢疫21天｜有僱主要求員工當放無薪假 職工盟促設有薪檢疫假

【08：58】新冠肺炎持續，加上變種病毒流入社區，不少人都需要接受強制檢疫，惟現時本港並無有薪檢疫假安排。



職工盟總幹事蒙兆達今日（7日）在電台節目中指，疫情至今已收到約200宗求助，有僱員因需要強制隔離，被要求減薪或放無薪假。他批評，現時法例有漏洞，隔離人士只會獲發隔離證明書，故不能將證明書當作病假紙，以申請放有薪病假。他指出，疫情至今超過一年時間，惟政府仍然「嘆慢板」。

5月6日 柴灣興華(二)邨豐興樓封區檢測

+ 3 + 3 + 3

華大基因員工流動採樣站檢測驗出「假陽性」 大埔化驗所強制檢測

新冠疫苗｜13人接種後不適送院 50歲婦打第二針後短暫缺血性中風

變種病毒｜播疫起點伯嘉士大廈檢疫期有居民進出 住客︰乜都唔知

變種病毒｜興華邨豐興樓封區檢測 有住戶初步確診 單位曾辧聚會

研究指本港青少年染疫源頭來自家人非學校 籲政府小心考慮停課

新冠疫苗｜吸煙、高血壓46歲男離世 過身前8日曾打第二針

竹篙灣檢疫者不適入院 醫院隔離區苦候11小時 凌晨才送返隔離營

變種病毒｜被指走甩變種病毒患者 華大：假陰性不一定與採樣有關

變種病毒｜印裔男與菲裔女友人曾於興華邨豐興樓聚會 女住戶中招

變種病毒｜菲裔女護親友到深水灣聚會 4.25及5.1到泳灘人士強檢

變種病毒｜多名患者傳播鏈曝光 專家：只是追落後 仍要做多一步

變種病毒｜花逾半月揪出傳播鏈 印裔男與菲籍女友涉3次漏報行蹤

▼確診變種病毒個案行蹤全紀錄（5月6日更新）

+ 3 + 3 + 3

變種病毒｜何栢良：有確診者涉嫌講大話 如隱瞞行蹤政府應檢控

變種病毒｜居民擬先撤離福華街播毒樓 稱低層常播強勁音樂開派對

▼5月5日近午夜，康怡花園N2座居民撤離檢疫▼

變種病毒｜康怡花園N2座460名住戶完成檢測 全部呈陰性零確診

新冠疫苗｜吸煙、高血壓46歲男離世 過身前8日曾打第二針

變種病毒｜薄扶林道豪峰110名住戶完成檢測 未有新確診個案

▼薄扶林道118號豪峰菲傭染變種病毒▼

▼5月5日上午，荃威花園R座居民坐旅遊巴前往檢疫中心▼

▼5月5日 荃灣愉景新城設臨時檢測站▼

+ 7 + 7 + 7

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月6日)▼

+ 3 + 3 + 3

昨日總覽：新冠肺炎．5.6｜消息：打兩針疫苗可縮短檢疫期 政府明公布

變種病毒｜薄扶林道豪峰110名住戶完成檢測 未有新確診個案

新冠疫苗｜吸煙、高血壓46歲男離世 過身前8日曾打第二針

變種病毒｜多名患者傳播鏈曝光 專家：只是追落後 仍要做多一步

檢測承辦商指鼻拭子採樣需深入3cm 建議於機場採鼻咽樣本防走漏

變種病毒｜被指走甩變種病毒患者 華大：假陰性不一定與採樣有關

變種病毒｜印裔男與菲裔女友人曾於興華邨豐興樓聚會 女住戶中招

變種病毒｜康怡花園N2座460名住戶完成檢測 全部呈陰性零確診

變種病毒｜花逾半月揪出傳播鏈 印裔男與菲籍女友涉3次漏報行蹤

變種病毒｜足跡遍港九新界 5確診者曾赴聚會 8張圖看清各人行蹤

變種病毒｜菲裔女護親友到深水灣聚會 4.25及5.1到泳灘人士強檢

變種病毒｜何栢良：有確診者涉嫌講大話 如隱瞞行蹤政府應檢控

變種病毒｜居民擬先撤離福華街播毒樓 稱低層常播強勁音樂開派對

變種病毒｜33萬名外傭已接受或已預約強制檢測 4萬人仍未預約

新加坡旅遊氣泡｜姚思榮料如期出發 澳門通關待港「清零」14日

檢測樣本包「一樽難求」 柯創盛建議限八達通7日取一次

中環餐廳超市員工與變種病毒患者聚會 市民批政府防疫不當漸麻木

變種病毒｜足跡遍港九新界 5確診者曾赴聚會 9張圖看清各人行蹤

建造業盼政府續延長免費定期檢測計劃 建造商會籲接種疫苗

竹篙灣檢疫者不適入院 醫院隔離區苦候11小時 凌晨才送返隔離營

憂母親節父親節聚會引第五波 曾祈殷：若市民減聚會未必一觸即發

變種病毒｜印裔男聚會爆外傭群組 專家：需追蹤傳播鏈有無延伸

封區檢測｜荃威花園R座約460人完成強檢 無發現確診個案

疫苗氣泡｜政府刊新指示增彈性 食肆可按需要更改運作模式