新冠肺炎．最新｜變種病毒揪出群組感染傳播鏈　興華邨豐興樓封區

本地新冠肺炎疫情反覆，變種病毒入侵社區，傳播途徑有突破性發展，衞生防護中心追蹤後發現經杜拜返港的印裔男子（#11643）和其女友人（#11672）曾到柴灣興華（二）邨豐興樓一個單位聚會，居於該單位的67歲女子昨（6日）亦初步確診。另外，昨日再有少於5宗初步確診。政府昨晚突襲圍封豐興樓，住戶須強制檢測。

消息指，政府今（7日）將公布打齊兩針疫苗的市民可縮短檢疫期。