新冠肺炎．最新｜變種病毒揪出群組感染傳播鏈　興華邨豐興樓封區

社會新聞
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本地新冠肺炎疫情反覆，變種病毒入侵社區，傳播途徑有突破性發展，衞生防護中心追蹤後發現經杜拜返港的印裔男子（#11643）和其女友人（#11672）曾到柴灣興華（二）邨豐興樓一個單位聚會，居於該單位的67歲女子昨（6日）亦初步確診。另外，昨日再有少於5宗初步確診。政府昨晚突襲圍封豐興樓，住戶須強制檢測。

消息指，政府今（7日）將公布打齊兩針疫苗的市民可縮短檢疫期。

5月6日 柴灣興華(二)邨豐興樓封區檢測

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▼薄扶林道118號豪峰菲傭染變種病毒▼

▼5月5日上午，荃威花園R座居民坐旅遊巴前往檢疫中心▼

▼5月5日 荃灣愉景新城設臨時檢測站▼

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▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月6日)▼

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