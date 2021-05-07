教育局近兩年向12名教師釘牌　有男教師涉通訊軟件挑逗初中女生

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-05-07 13:04

立法會教育事務委員會會議今日（6日）開會，討論教師專業操守問題，教育局局長楊潤雄表示，不計反修例風波，在2019年至上月，合共有12名教師被教育局取消註冊或註冊申請被拒。 教育局列舉遭釘牌教師個案，其中一名男教師，涉透過社交通訊軟件，屢向初中女生提及性相關內容，挑逗及引誘女生；一名退休教師則涉偷拍裙底遭釘牌；另有一名屢次逃稅被判入獄的教師，同遭釘牌。

教育局局長楊潤雄表示，不計反修例風波，有12名教師在2019年至上月，被教育局取消註冊或註冊申請被拒。(資料圖片)

據教育局文件，不計與反修例或社會事件相關的除牌個案。2019年有6名老師被除牌或拒註冊，2020年有5宗，2021年暫有1宗。另有6名、41名及16名教師被發譴責信、警告信及勸喻信。

教育局表示，有關個案涉及不恰當教材、社交媒體發放不恰當信息，以侮辱方式替學生改花名或體罰學生，與學生有不恰當身體接觸或與學生在課後不恰當交往等。另有教師在校外行為不檢，甚至干犯偷竊、危險駕駛等罪行。

男教師以通訊軟件向初中女生傳性相關內容遭釘牌

被取消註冊的個案中，包括一名男教師，被指涉透過社交通訊軟件，與初中女學生有嚴重不恰當對話，內容涉多次提及與性相關內容，挑逗及引誘女學生。教育局認為，有關舉動是嚴重違反教師專業操守，故取消其教師註冊。

有教師涉多次逃稅，被判入獄，而被教育局除牌。（資料圖片）

教師多次逃稅被判入獄 被教局除牌

有退休教師因偷拍一張裙底相而被法庭判處社會服務令，教育局為免他擔任代課教師，故亦取消其教師註冊。

至於不涉性罪行的被除牌個案中，包括一名藏有攻擊性武器被判入獄的教師、一人多次逃稅被判入獄。

教育局表示，有不同教師因體罰學生，按程度發出警告或譴責信。(資料圖片)

不同教師涉體罰學生遭警告或譴責

教育局表示，有不同教師因體罰學生，按程度發出警告或譴責信。另有教師在課堂使用不恰當的言語及身體接觸，令個別學生感尷尬而遭發勸喻信。另有教師涉塗改學生考試卷，使其任教班別學生得到較高分數，遭發譴責信。