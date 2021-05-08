新冠肺炎・最新｜新增5宗輸入病例　本地零確診

撰文： 林穎嫺 張嘉敏 鄭翠碧 梁煥敏 鍾妍 曾凱欣 馬煒傑 最後更新日期： 2021-05-08 15:16

本地新冠肺炎疫情反覆，當局今日（8日）公布，單日新增5宗輸入病例，本地零確診。 首宗社區發現變種病毒的佐敦伯嘉士大廈，居民完成21日隔離檢疫期，今日返家。東涌映灣園居民，亦在放寬變種病毒建議安排後，今日下午可返家。

▼5月8日伯嘉士大廈居民完成21日檢疫後回家▼

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東涌映灣園悅濤軒 住戶檢測陰性可離開竹篙灣 下午安排巴士回家

變種病毒｜伯嘉士大廈居民21日檢疫期滿返家 住客斥安排混亂

【15:00】港府昨日公布，大廈有變種病毒個案其他居民不用隔離的方案後的翌日，首批因大廈內有住客確診變種病毒而需完成檢疫21日的佐敦伯嘉士大廈居民今日（8日）零晨「刑滿」回家。居民顯得感觸良多，有人表示因膳食不佳、睡得太差而減磅，又指當居安排混亂，警鐘誤鳴亦未有通知，亦有人指第三日已經「頂唔順」。

記者再到疑為確診者的居所查問情況，惟屋內沒有疑空無一人，沒有回覆。

新冠肺炎｜單日增5宗確診全屬輸入 4人來自印尼 本地零確診

【14:15】衞生防護中心公布，新增五宗確診，全為輸入個案，其中四宗印尼、一宗西班牙輸入，本地零確診。

母親節｜花墟水洩不通生意增 有市民訂花後母入院 望可親手送花

【14:04】明天（9日）才是母親節，花墟今日已逼滿人，花店門外放滿康乃馨，有商販指，今年減價後人流增加，冀「賺得返」。有市民早前已訂下母親節花束，詎料媽媽昨早入院，花束未能及時送上，盼母病情好轉出院回家看到鮮花。

▼5月8日 外傭檢測最後兩日▼

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外傭強制檢測｜10萬人未採樣 檢測站冷清 有人幾經波折終完成

【13:00】早前先後有外傭確診感染變種新冠病毒，政府強制全港37萬名外傭於5月9日或之前完成檢測。截至5月6日，已有近26萬名外傭檢測，即意味若有10萬外傭仍未做檢測。

限期將近，今日（8日）中環遮打花園和荔枝角公園的流動檢測站，人流均明顯比上星期減少，毋須排隊。有做檢測的外傭指，留意到上星期從有不少外傭排隊做檢測，今日毋須排隊亦是她預期之內。

【11:58】消息指，本港今天新增5宗確診個案，都是輸入個案，本地「零確診」。不設疫情記者會。

港鐵樣本包清晨6點現人龍 9點前全派出 市民撲空或明早再出動

【11:30】變種病毒流入本港，政府列數十處地方進行強制檢測，社區檢測中心大排長龍，樣本收集包「一包難求」更有人轉售圖利被拘捕。《香港01》記者今早到太子站，9時許所有樣本收集包都已全部派出，有市民特意到站領取撲空，附近商店職員指，今早6時已有人龍排隊。

▼5月7日強制檢測學校及處所▼

陳茂波：失業貸款申請過萬 展望未來經濟增長不宜太樂觀

電子消費券｜陳茂波：不再分五期發放 或考慮准市民留待新年使用

【10:15】政府即將推出「電子消費券」，財政司司長陳茂波表示，由於聽到不同市民的意見，將不再分五期發放電子消費券，「原則上係唔分咁多期，但唔能夠一次過畀晒。」他又指，政府也會延長電子消費券的使用期限，被問到市民能否將電子消費券留待明年新年才使用，留作「辦年貨」，他稱「有得諗」。

▼5月7日 柴灣興華(二)邨豐興樓封區檢測▼

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世衞批准使用國藥疫苗 許樹昌：料科興疫苗亦會獲批 下周將公布

【09:45】世界衞生組織（WHO）宣布向中國國藥新冠疫苗批出緊急使用授權，是首款獲世衛批准使用的中國製疫苗。至於本港現正使用的科興疫苗，世衛要求科興要求提供更多資料，希望短期內收到數據。

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，相信科興疫苗亦能符合世衞要求，將會獲批准使用，料下周會公布結果。

▼5月7日晚上 興華二邨豐興樓居民獲准離開▼

許樹昌︰專家倡入境檢疫放寬須抗體陽性 政府或因技術問題無採納

【09:30】政府昨天公布放寬檢疫期的新措施，由海外入境香港的人士，如已經完成接種新冠疫苗，便可按其來源地的風險，縮短檢疫期，毋須先驗到其體內有抗體。

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，衞生防護中心轄下的兩個科學委員會商討如何放寬檢疫時，建議應為入境者檢驗到有抗體，才放寬其檢疫期要求。他估計政府最後無採納這項建議，或因考慮到技術問題，若需要求入境者於機場等待病毒和抗體檢測結果，可能需時甚長。

▼中環Oliver's the Delicatessen及Urban Bakery Works員工須檢疫▼

【08:00】康文署轄下長洲體育館今日重新開放。該體育館早前暫停開放以用作防疫用途。

確診食肆｜華大染疫男職員光顧土瓜灣華苑 周一元朗YOHO食金田家

【00:01】疫情反覆，昨日（7日）新增3宗本港個案，其中一人為29歲華大基因男職員（#11801），其感染源頭仍然未明。衞生防護中心晚上更新患者行蹤，他報稱自己居於大埔工業區的華大基因實驗室，潛伏期亦曾光顧九龍城區土瓜灣中華商場的華苑茶餐廳、元朗YOHO形點Ｉ、以及YOHO形點內的金田家。

▼近14日患者住所及行蹤▼

強制檢測｜筲箕灣蒙特梭利學校、聖方濟各英文小學等16間學校上榜

【00:01】由於16間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該16間學校亦被納入強制檢測公告。任何在4月24日至5月7日曾身處有學校超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於5月10日(下周一)或之前接受檢測。若選擇使用樣本瓶進行檢測，則須5月12日或之前交回。受檢人士若在5月5日至7日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

大關學校包括：筲箕灣譽．東地下蒙特梭利國際學校、旺角海富苑天主教明我幼稚園(奧運校)/天主教明我幼兒園；石硤尾號聖方濟各英文小學、天水圍伊利沙伯中學舊生會小學等。

【00:01】食物及衞生局公布強制檢測公告，因應昨日公布的一宗涉及N501Y變種病毒株的本地確診個案，即柴灣興華二邨豐興樓確診的67歲婦人，四個指明地方被納入強制檢測公告，曾於指明時間身處相關地方超過一小時的人士需要接受強制檢測，而非過往的一小時。受檢人士若在5月4日至7日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

任何在4月29日臼身處柴灣興華廣場或柴灣新翠商場超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於5月10日(下周一)或之前接受檢測。任何在5月1日或5月2日期間曾身處中環環球商場（只包括商場）超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），或是5月2日曾身處中環遮打道皇后像廣場花園超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），也須於5月10日或之前接受檢測。

受檢人士若在5月1日至7日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼確診變種病毒個案行蹤全紀錄（5月6日更新）▼

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▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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昨日總覽：新冠肺炎．5.7｜興華邨老婦染變種病毒 政府公布疫廈居民免撤離

今增3宗確診 29歲華大員工染疫無源頭 本港首例打齊針後仍中招

確診華大男主管居大埔辦公室、曾到檢測站 食勻九龍新界多區食肆

染變種病毒菲律賓女護士母中招 兄及女友同事和深水灣派對者檢疫

確診者唧牙膏式報行蹤屬瞞報？ 律師：除非證明受藥物或精神影響

荃威花園居民竹篙灣檢疫晚餐獲派杯麵 議員：食物出事

柴灣興華邨豐興樓逾時未解封 中午未見動靜 區議員憂居民要隔離

興華邨豐興樓圍封22小時 居民晚上7時准離開免檢疫：鬆一口氣

薄扶林豪峰十多戶仍未撤離 聯署促允家居檢疫

變種病毒｜全座檢疫惹投訴 專家倡全家完成接種疫苗可家居檢疫

指定檢疫酒店採樣質素成疑 政府將要求採樣者必須為已培訓的護士

新冠肺炎｜關閉逾一年 高鐵西九龍站月中重開10日辦理退票

已打兩劑疫苗海外回港下周三起檢疫期縮短 低風險地區可7+7檢疫

檢疫放寬｜伯嘉士居民隔離21天全陰性 其餘6幢獲陰性結果可回家

母親節｜6人枱餐廳預約近爆滿 料生意升近30%：好耐無成家出街食

疫苗氣泡｜迎母親節旺季 有酒樓全體打針 4人、6人同枱區各佔半

今增3宗確診 29歲華大員工染疫無源頭 本港首例打齊針後仍中招

▼5月6日 柴灣興華(二)邨豐興樓封區檢測▼

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▼打針年齡門檻降低，年輕人接種科興疫苗情況▼

▼5月5日近午夜，康怡花園N2座居民撤離檢疫▼

▼5月5日上午，荃威花園R座居民坐旅遊巴前往檢疫中心▼

▼5月5日 荃灣愉景新城設臨時檢測站▼

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▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月8日)▼

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