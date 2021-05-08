新冠肺炎．最新｜昨初步確診少於10宗　外傭檢測限期最後兩日

撰文： 林穎嫺 張嘉敏 鄭翠碧 梁煥敏 鍾妍 曾凱欣 馬煒傑 最後更新日期： 2021-05-08 07:00

本地新冠肺炎疫情反覆，昨日（7日）新增3宗確診個案，包括1宗輸入個案，及兩宗本地個案，其中一宗屬無源頭，累計增至11,802宗。源頭不明個案面是於大埔工業邨華大基因2樓工作的29歲男員工，工作負責行政工作，患者早前已打齊兩針復必泰疫苗，是本港首宗打齊兩針並過14天後仍確診個案。 至於變種病毒個案傳播途徑有突破性發展，衞生防護中心追蹤後發現經杜拜返港的印度裔男子（#11643）和其菲律賓裔女友人（#11672）曾到柴灣興華（二）邨豐興樓一個單位聚會，女子的67歲母親也確診變種病毒；女患者兄長及其女友在中環置地超市及麵包店工作，雖二人病毒檢測未有結果，不過衞生署決定將他們的同事、以及參加兩次深水灣聚會的20人，一律送往檢疫。截至周四（6日）有26萬名外傭已檢疫，餘下須最遲明日（9日）進行檢測。

▼5月7日強制檢測學校及處所▼

▼5月7日 柴灣興華(二)邨豐興樓封區檢測▼

+ 4 + 4 + 4

▼5月7日晚上 興華二邨豐興樓居民獲准離開▼

▼中環Oliver's the Delicatessen及Urban Bakery Works員工須檢疫▼

確診食肆｜華大染疫男職員光顧土瓜灣華苑 周一元朗YOHO食金田家

【00:01】疫情反覆，昨日（7日）新增3宗本港個案，其中一人為29歲華大基因男職員（#11801），其感染源頭仍然未明。衞生防護中心晚上更新患者行蹤，他報稱自己居於大埔工業區的華大基因實驗室，潛伏期亦曾光顧九龍城區土瓜灣中華商場的華苑茶餐廳、元朗YOHO形點Ｉ、以及YOHO形點內的金田家。

▼近14日患者住所及行蹤▼

強制檢測｜筲箕灣蒙特梭利學校、聖方濟各英文小學等16間學校上榜

【00:01】由於16間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該16間學校亦被納入強制檢測公告。任何在4月24日至5月7日曾身處有學校超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於5月10日(下周一)或之前接受檢測。若選擇使用樣本瓶進行檢測，則須5月12日或之前交回。受檢人士若在5月5日至7日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

大關學校包括：筲箕灣譽．東地下蒙特梭利國際學校、旺角海富苑天主教明我幼稚園(奧運校)/天主教明我幼兒園；石硤尾號聖方濟各英文小學、天水圍伊利沙伯中學舊生會小學等。

【00:01】食物及衞生局公布強制檢測公告，因應昨日公布的一宗涉及N501Y變種病毒株的本地確診個案，即柴灣興華二邨豐興樓確診的67歲婦人，四個指明地方被納入強制檢測公告，曾於指明時間身處相關地方超過一小時的人士需要接受強制檢測，而非過往的一小時。受檢人士若在5月4日至7日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

任何在4月29日臼身處柴灣興華廣場或柴灣新翠商場超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於5月10日(下周一)或之前接受檢測。任何在5月1日或5月2日期間曾身處中環環球商場（只包括商場）超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），或是5月2日曾身處中環遮打道皇后像廣場花園超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），也須於5月10日或之前接受檢測。

受檢人士若在5月1日至7日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼確診變種病毒個案行蹤全紀錄（5月6日更新）▼

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▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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昨日總覽：新冠肺炎．5.7｜興華邨老婦染變種病毒 政府公布疫廈居民免撤離

今增3宗確診 29歲華大員工染疫無源頭 本港首例打齊針後仍中招

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今增3宗確診 29歲華大員工染疫無源頭 本港首例打齊針後仍中招

▼5月6日 柴灣興華(二)邨豐興樓封區檢測▼

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▼打針年齡門檻降低，年輕人接種科興疫苗情況▼

▼5月5日近午夜，康怡花園N2座居民撤離檢疫▼

▼5月5日上午，荃威花園R座居民坐旅遊巴前往檢疫中心▼

▼5月5日 荃灣愉景新城設臨時檢測站▼

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▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月8日)▼

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