8人周四打針後送院　51婦揭肺部有陰影　33歲男左臉麻痺強行出院

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-07 23:55

新冠疫苗接種計劃踏入第71日，累計約103萬人已接種疫苗，當中有62.3萬人已打齊兩針。政府公布，昨（7日）共有8人打針後不適要送院，當中7人打復必泰，1人打科興，全部情況穩定。 一名51婦女打第二劑後心悸及肺部有陰影，需要留醫；一名38女子打齊兩針復必泰後血管迷走神經性昏厥，她經治療後已經出院；另有一名33歲男子打第一劑復必泰後左臉麻痺，情況穩定，但他不漠視醫生勸告自行離院。

累計近104萬人已打苗

政府晚上更新疫苗接種數據，至今已為市民接種共約1,662,100劑疫苗，當中約1,038,300人已打第一針，包括約468,200人接種科興；約570,100人接種復必。打齊兩針的則有約623,800人，包括約334,200人接種科興，約289,600人接種復必泰。

▼打針年齡門檻降低，年輕人接種科興疫苗情況▼

截至今晚8時的過去24小時，約有38,000人接種了疫苗，當中約有5,400名市民接種第一劑科興疫苗、約有3,500名市民接種第二劑，社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為96%。至於復必泰疫苗，接種第一劑和第二劑的市民分別有11,700和17,400人，整體接種率約為97%。

另外，約3,300名人在網上預約接種科興疫苗，復必泰疫苗則有11,100人預約。

（政府新聞處截圖）

2人不遵從醫生勸告自行出院

昨（6日）再有8人打針後不適，7人打復必泰，1人打科興，全部人情況穩定，當中5人已經出院，1人留院觀察，2人不遵從醫生勸告自行出院。

需要留院的則是51歲女子，她在養和東區醫療中心打第二針復必泰後，心悸及肺部有陰影，她被送往東區醫院後情況穩定，但須留院觀察。

至於兩名自行離院的病人，均是接種第一劑復必泰疫苗，其中一人為33歲男子，他在養和東區醫療中心打第一針後，左臉麻痺，送往東區醫院後情況穩定；另一人則是在荃景圍體育館打針的43歲女子，她打針後暈眩，送院後情況穩定。

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另外，73歲男子在林士德體育館接種第一劑復必泰後暈眩；55女子接種第二劑科興後胸部疼痛及血壓上升；38歲女子在荃景圍體育館打第二劑復必泰後血管迷走神經性昏厥；49歲女子在林士德體育館打第一劑復必泰後心悸；以及52歲女子在荃景圍體育館打第一劑復必泰後心悸，5人送院後情況穩定，經治療後已經出院。

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