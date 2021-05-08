變種病毒｜確診印裔男及女友人涉瞞報行蹤　消息：兩人今早被捕

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-08 21:08

首名在社區確診變種病毒的印裔男子（#11643）及其菲裔女友人（#11672）疑「唧牙膏」式報告行蹤，引發變種病毒殺入社區恐慌，連累大批疫廈居民一度被隔離檢疫。衞生防護中心昨日曾形容後者「唔太合作」，並會展開調查。 《香港01》今午（8日）引述消息指，衛生署已就該名印裔男涉瞞報行蹤展開調查，並會向律政司徵詢意見，再決定是否提控。據了解，事件再有新進展，涉事兩人今日早上已被捕，被帶返油麻地警署調查，將會為二人錄口供，或會起訴他們。 《香港01》正向衞生署及警方查詢。

▼5月8日伯嘉士大廈居民完成21日檢疫後回家▼

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消息指，涉事確診變種病毒印裔男子（病人編號︰#11643）及其菲裔女友人（病人編號︰#11672）涉瞞報行蹤，違反法例第599D章《預防及控制疾病(披露資料)規例》，今早被警方拘捕，並遭帶到油麻地警署調查，由警員為二人錄口供。

《香港01》今午引述消息，衛生署已就該名印裔男涉瞞報行蹤，正式展開調查，由警員錄取口供，至於會否提出檢控，會向律政司徵詢意見。

變種病毒上月殺入社區，29歲印裔男子（#11643）上月17日確診，成為本港首位在社區感染雙重變異株男患者，其菲裔女友人（#11672）及後亦中招。惟兩人涉至少三次「瞞報」，每次有新確診者浮現、衞生防護中心再三追問後才「唧牙膏」式「憶起」部分行蹤，當局昨（8日）更形容，菲裔女友人起初「唔太合作」。

▼4月29日，東涌映灣園第11座封區檢測，涉變種病毒個案▼

映灣園外傭確診 幾乎所有東涌居民要強檢

上月30日，東涌映灣園有菲傭染疫（#11773），起初被界定為源頭不明個案，惹起社會恐慌，政府亦相當緊張，在前一晚圍封並撤離其所住大廈居民，其踏足過的地方均被納入強制檢測名單，幾乎所有東涌居民受影響。當局設立的3個檢測站連日大排長龍，政府及後宣布全港37名外傭亦要強制檢測，港、九、新界各處檢測站都有長長人龍。

▼5月8日 外傭檢測最後兩日▼

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專家經基因排序後，發現印裔男與映灣園菲傭的病毒株100%相同，令當局起疑，衞生防護中心再要求二人到其個案追蹤辦公室做個案追蹤，至本月3日，當局發公告指，二人「突然憶起」，上月11日曾往東涌東薈城及海堤灣畔 Curry Lounge。

二人翌日又再憶起，上月10日曾入住東涌諾富特東薈城酒店，翌日到過愉景灣D'Deck食肆Zak's，一度令人意外，以為3人在東薈城交叉感染。

▼5月5日，康怡花園N2座檢測及準備撤離檢疫情況▼

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再有外傭確診 二人終認曾與多人聚會

繼映灣園外傭後，東區康怡花園N2座（#11793）及薄扶林的豪峰（#11797）亦相繼有外傭確診，起初同被界定為源頭不明，兩幢大廈所有住戶均須撤離。

印裔男及其女友人再被要求交代行蹤，事件再有峰迴路轉的發現，二人再披露，上月13日曾到訪柴灣興華（二）邨豐興樓，並在親友家中聚會，其中3名參與者5日後，再到深水埗福榮街37號聚會，染疫的3名外傭相信是在聚會中遭受感染。

▼確診變種病毒個案行蹤全紀錄（5月6日更新）▼

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▼5月1日，東涌東薈城檢測站持續逼爆▼

▼5月2日 東涌檢測站大排長龍▼