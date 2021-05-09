新冠肺炎・最新｜消息：今增一宗輸入個案　外傭強制檢測今屆滿

撰文： 張嘉敏 林穎嫺 王潔恩 勞敏儀 袁澍 黃詠榆 陳淑霞 朱海棋 黃偉倫 陳嘉慧 麥凱茵 最後更新日期： 2021-05-09 12:02

新冠肺炎疫情持續，本港周六（8日）新增5宗輸入個案，相隔一天，本地再次錄得零確診。而早前首名社區感染變種病毒的印裔男子（病人編號#11643）及其菲裔女友人（#11672），兩人涉瞞報行蹤被拘捕，案件周一（10日）提堂。 另外，本港昨日初步確診個案少於5宗。消息指，當中無人屬於帶變種病毒印裔男子個案的群組，換言之，第11672宗個案（菲裔護士）的哥哥一家仍未確診。據了解，菲裔護士的哥哥一家入檢疫中心後，病毒檢測結果是陰性，當局將會安排他們做抗體檢測。 外傭強制檢測限期今日屆滿，港府表示，於5月1日至7日期間，已有超過28萬名外傭採樣接受檢測。發言人提醒尚未接受檢測的外傭，須於今日完成檢測。

【12:00】消息稱，今日新增一宗輸入個案，連續2天沒本地個案。

張建宗稱打疫苗進度不如人意 批有人漫不經心 逾28萬外傭已檢測

【09:26】政府早前要求全港未接種新冠疫苗的外傭，在今日（9日）或之前接受強制檢測。政務司司長張建宗發表網誌，指全港社區檢測中心和流動採樣站已為超過28萬外傭採樣，另有逾5萬外傭已預約在5月8日至9日在檢測中心接受檢測。



張又指，香港有足夠疫苗滿足整體人口需求，但接種進度不如人意，又形容有人「漫不經心」、有人持觀望態度，呼籲市民盡快接種疫苗。

▼5月8日，深水灣及淺水灣情況▼

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▼映灣園悅濤軒11座，居民「疫監」前後對比▼

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【00:01】由於2間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該兩間學校被納入強制檢測公告。任何在4月25日至5月8日期間，曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於5月11日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於5月13日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在5月6日至8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

(1) 仁濟醫院山景幼稚園／幼兒中心（地址︰香港新界屯門山景邨第1期社區會堂側）

(2) 香港基督教服務處石硤尾幼兒學校（地址︰香港九龍深水埗窩仔街石硤尾邨第23座1樓201-218號）

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼5月8日伯嘉士大廈居民完成21日檢疫後回家▼

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▼5月8日 外傭檢測最後兩日▼

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▼近14日患者住所及行蹤▼

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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▼5月6日 柴灣興華(二)邨豐興樓封區檢測▼

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