變種病毒｜映灣園檢疫住戶獲發林鄭簽署感謝卡　籲居民接種疫苗

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-08 21:33

新冠肺炎疫情持續，政府日前宣布新措施，與變種病毒患者居於同一幢大廈的居民，不再需要隔離檢疫21日。上周被送往檢疫的東涌映灣園悅濤軒第11座近千名居民，今日（8日）獲安排離開竹篙灣檢疫中心。 有居民向《香港01》透露，離開隔離地點時，獲派發一張有特首林鄭月娥簽署的卡片，感謝他們的體諒及配合，卡上最後更呼籲居民接種疫苗。

林鄭︰明白帶來不便及焦慮 感謝體諒及配合

有於竹篙灣檢疫中心檢疫的東涌映灣園悅濤軒第11座居民，於離開檢疫中心時獲發2包口罩，並有一張由特首林鄭月娥簽署的卡片。林鄭在該卡片上指出，政府為審慎起見，將與變種病毒患者同住一座大廈的居民送往檢疫，形容「政府不得不採取更嚴格的防疫措施」。卡上指，政府明白為受影響人士帶來不便及焦慮，並感謝居民的體諒及配合。卡片上最後更呼籲市民接種疫苗。

東涌映灣園悅濤軒第11座，於上月29日晚上被政府突擊圍封，當時近1,000名居民需要漏夜檢測，最後居民於上月30日被送往竹篙灣檢疫中心。期間有居民曾指，該檢疫中心無人回覆熱線電話，而竹篙灣檢疫中心亦疑因出現食物安全問題，一度只能以杯麵替代派餐。

▼4月29日，東涌映灣園第11座封區檢測，涉變種病毒個案▼

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▼4月30日，東涌映灣園第11居民須撤離檢疫▼