新冠疫苗｜復星擬與BioNTech設合資公司　未來在內地生產疫苗

負責引入由德國生產的BioNTech新冠疫苗到大中華區銷售的復星醫藥，今(9日)公告指，其控股子公司復星醫藥產業擬與BioNTech投資設立合資公司，以實現疫苗產品的「本地化生產及商業化」。

翻查資料，復星醫藥供應香港的疫苗將直接由BioNTech在德國的工廠進行生產，用於香港特區政府新冠疫苗接種計劃下的供應、分發和施用等。