新冠疫苗｜復星擬與BioNTech設合資公司　未來在內地生產疫苗

撰文：陳淑霞
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負責引入由德國生產的BioNTech新冠疫苗到大中華區銷售的復星醫藥，今(9日)公告指，其控股子公司復星醫藥產業擬與BioNTech投資設立合資公司，以實現疫苗產品的「本地化生產及商業化」。
翻查資料，復星醫藥供應香港的疫苗將直接由BioNTech在德國的工廠進行生產，用於香港特區政府新冠疫苗接種計劃下的供應、分發和施用等。
今年2月27日，首批BioNTech復必泰疫苗運抵香港。（資料圖片/政府新聞處提供）
在本港上市的內地疫苗股、復星醫藥於傍晚發公告指，控股子公司復星醫藥產業擬與BioNTech投資設立合資公司，以實現mRNA新冠疫苗產品的「本地化生產及商業化」。
根據約定，雙方將分別認繳合資公司註冊資本的50%，其中復星醫藥產業擬以現金及/或有形或無形資產(包括廠房及生產設施等)作價出資合計不超過1億美元、BioNTech擬以其相關生產技術和專有技術許可等無形資產作價出資合計不超過1億美元。
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本港復必泰疫苗由德國生產
翻查資料顯示，復星醫藥為德國BioNTech在中國的戰略合作夥伴，雙方將共同在中國大陸及港澳台地區開發、商業化基於BioNTech專有的mRNA技術研發、針對新冠病毒的mRNA疫苗產品。
根據協議約定，復星醫藥產業負責推進該產品於中國的臨床試驗、上市申請、市場銷售；BioNTech則負責提供區域內臨床試驗申請所需的技術材料和臨床前研究資料、配合區域內臨床試驗，並供應該等臨床試驗及市場銷售所需的產品。復星醫藥今年1月獲本港批准緊急使用認可後，曾發新聞稿指，供應香港的疫苗將直接由BioNTech在德國的工廠進行生產，用於香港特區政府新冠疫苗接種計劃下的供應、分發和施用等。
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