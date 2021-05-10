新冠肺炎．最新｜協恩幼稚園等43校爆上呼吸道感染須停課及強檢

撰文： 陳嘉慧 王潔恩 鄭翠碧 朱海棋 勞敏儀 陳淑霞 黃詠榆 麥凱茵 歐陽德浩 袁澍 最後更新日期： 2021-05-11 00:38

新冠肺炎疫情持續，本港今日（10日）新增4宗確診個案，全部均為輸入個案，連續第三天錄得本地零確診。 社區近日出現數宗變種新冠病毒個案，政府早前將有關住宅大廈的居民都送往檢疫中心21日。措施惹來批評，當局其後不再列有關居民為密切接觸者，他們檢測結果陰性後便可離開。早前大廈有變異新冠病毒個案的荃威花園R座及康怡花園N2座居民昨日離開隔離營。

▼5月10日強制檢測學校名單▼

協恩幼稚園、九龍塘官小等43校爆流感 強制檢測兼停課5日

5月11日【00:03】食物及衞生局刊憲公布，43間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，由於有關疾病與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該43間學校被納入強制檢測公告。根據現行做法，衞生防護中心會直接向這些幼稚園及學校提供糞便樣本瓶或深喉唾液測試樣本收集包。

上榜學校包括九龍塘羅福道國際英文幼稚園、農圃道協恩中學附屬幼稚園、馬鞍山英基國際幼稚園(烏溪沙)及九龍塘官立小學等名校。按衞生署規定，43間學校需停課5日。

根據強制檢測公告，任何在4月27日至5月10日期間曾身處上述學校超過兩小時人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、 學生及訪客），需於5月13日或之前接受檢測；如使用樣本瓶進行檢測，須於5月15日或之前交回。若在5月8日至10日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，已經完成疫苗接種的人士 會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

這次公告沒有大廈或工作場所因有患者居住或到訪而上榜。

另外，因應衞生防護中心早前宣布更新涉及N501Y變種病毒株確診本地個案的檢疫安排，與相關個案於同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作，並已獲安排離開檢疫中心的人士，須於確診病人離開大廈計起第3、7、12及19日進行強制檢測，並需自我監察直至21日屆滿。相關的大廈人士須於指明日期進行檢測：

涉及N501Y變種病毒株確診本地個案所居住大廈的強制檢測安排。

政府周二會在荃灣荃威花園R座增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供服務。位於九龍佐治五世紀念公園、旺角麥花臣遊樂場及油麻地鴉打街臨時遊樂場的流動採樣站會延長服務日期至下周一（17日）。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月11日)▼

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

7人周日打新冠疫苗後送院 兩人心悸不遵從醫生勸告自行出院

【23:35】政府公布昨日（9日，星期日）共有7宗接種新冠疫苗後送院個案，當中兩人不遵從醫生勸告自行出院，包括一名接種復必泰後出現心悸的71歲男子，以及一名接種復必泰後同樣出現心悸的59歲女子。



疫苗接種計劃自2月底展開至今第74日，已有逾108萬名市民已接種第一劑疫苗，當中48萬人已接種科興疫苗，約60.5萬人已打復必泰疫苗。

17人屬變種病毒密切接觸者暫不能回家 須完成21日檢疫

【23:25】本港新冠肺炎疫情持續，荃威花園R座及康怡花園N2座居民昨日（9日）獲安排陸續回家檢疫，不過小部分檢疫人士未能回家。衞生署晚上解釋，當中有17人與N501Y變種病毒患者居於同幢大廈，為確診個案的密切接觸者，需要在檢疫中心檢疫21日，直至限期屆滿。

荃威花園5住客今晚「獲釋」回家 斥當局失誤︰變咗我做埋你嗰份

【21:14】荃威花園R座及康怡花園N2座因有外傭確診變種病毒株，居民早前被送往檢疫中心，但後來政府調整檢疫安排，只要檢測結果是陰性便能離開，居民昨日（9日）獲安排陸續回家檢疫。不過服務荃威花園的區議員趙恩來，以及服務康怡花園的區議員魏志豪均表示，收到住客的求助，指今日(10日)仍滯留檢疫中心。

荃威花園R座有5名住客今晚約8時半終返抵住所，當中黃先生稱雖然理解當局人手不足，但完全沒有任何通知，令心情非常急躁。他直言不會接受特首林鄭月娥的感謝信。「唔係我自己主動去問，係應該你通知我，依家變咗我做埋你嗰份嘢。」

竹篙灣疑爆食物中毒 供應商丹尼食品首開腔：當日未接獲同類報告

【19:38】早前竹篙灣檢疫中心有多名市民出現集體肚瀉徵狀，疑集體食物中毒，或與膳食承辦商丹尼食品有限公司提供的「粟米汁撈長通粉」及「蘿蔔豬肉飯」有關，衞生署事後即撤換膳食承辦商。



涉事的丹尼食品今（10日）終開腔回應，稱發生集體食物中毒當日，公司亦提供膳食及餐盒予15間機構，未有接獲同類型意見反映。

▼5月9日 荃威花園R座居民離開檢疫中心回家▼

+ 2 + 2 + 2

新冠疫苗｜三個兒科醫學組織促請成年人打針 保護兒童及全面復課

【18:30】政府以疫苗接種率決定放寬社交距離措施的程度，但接種率低迷，多項防疫措施包括限聚令等仍然生效。香港兒科醫學會、香港兒科醫學院及香港兒童免疫過敏及傳染病學會發出聯合聲明，提到香港兒童開始有社交心理問題，特別是有特殊學習需要及基層家庭的兒童，促請合資格的市民盡快打針，以保護兒童及讓社會回復正常活動。

消息：檢疫中心飯盒每個約30元 供應商煮好至送到規定30分鐘內

【17:40】有飯盒供應商透露，檢疫中心的飯盒供應並非公開招標，而是由政府主動邀請部份業界參與競投，條款列明需包辦一日三餐及樽裝水，另需安排專人送飯，及自行承擔運輸物流費用，估計中標的供應商以「價低者得」投得合約，相信每個飯盒連同人工及運送成本，最低消費約30多元，明顯會「睇餸食飯」：「將個報價壓縮到咁低，質素自然會唔好。」

政府消息則透露，合約有指定膳食需在「出貨後30分鐘內」運抵檢疫營，另需妥善以保溫箱裝載飯盒等，以確保食物安全。

▼竹篙灣檢疫營連日來的膳食安排▼

+ 11 + 11 + 11

增4宗輸入個案全部屬外傭 映灣園第11座、荃威花園R座周二再強檢

【15:41】衞生署衞生防護中心公布，今增4宗確診個案，均為輸入個案。當中3宗患者來自印尼，1宗來自印度。至今本港個案累計11812宗。

衞生署補充，全部輸入個案都是外傭，而今日暫時錄得少於5宗初步確診。

衛署撤換竹篙灣「劣食」供應商丹尼食品 曾供變酸飯盒致學童腹瀉

【14:19】變種病毒殺入社區，早前多幢大廈全數居民被送入檢疫中心隔離，期間竹篙灣檢疫中心有多名市民出現集體肚瀉徵狀，疑集體食物中毒，或與膳食承辦商丹尼食品有限公司提供的「粟米汁撈長通粉」及「蘿蔔豬肉飯」有關。該承辦商供應的極硬「粟米肉餅」及狀似嘔吐物的餸汁亦引起網民熱議。衞生署事後即撤換膳食承辦商。



翻查資料，該公司是學校飯盒供應商之一，兩年前曾供應疑變壞的午餐飯盒，導致至少多名學童用膳後肚痛或腹瀉。

▼竹篙灣檢疫中心膳食▼

+ 11 + 11 + 11

【12:53】據了解，今日確診個案少於5宗，沒有源頭不明個案，是連續第三天本地零確診，將不設疫情記者會。

世衞稱向科興索更多資料以決定是否批緊急使用 科興回覆：沒收到

【12:35】世界衞生組織於上周五（7日）公布，批准中國研發的「國藥疫苗」之緊急使用授權，惟對於另一款內地研發、本港有使用的「科興疫苗」，就仍有待該藥廠提供更多資料，料本周才有決定。



《香港01》向科興查詢世衞要求其公司補交甚麼資料，惟科興回覆指，世衞並未要求提交新的數據，而審批工作現時仍在進行。

荃威居民昨日「放監」 區議員：涉行政誤會，仍有數戶滯留竹篙灣

【10:05】荃威花園R座因有人感染變種病毒，居民早前被送往檢疫中心，但後來政府更改安排，只要檢測結果是陰性便能離開，居民昨日（9日）獲安排陸續回家檢疫。



荃灣區議員趙恩來今日（10日）在電台節目指，因有文件或行政誤會，至今仍有數戶須留在竹篙灣。他又指，早前曾收到超過30戶求助，指住戶用膳後集體肚瀉，惟晚上隔營離並無醫生駐場，止瀉藥亦要等待半天才有，「成件事睇到，政府行政上係今次事件非常混亂。」



他指，當時竹篙灣隔離營只得約一半入住率，質疑檢疫中心在高峰期能否足夠應付。

接種新冠疫苗後可縮短檢疫期 薛達：可鼓勵市民打針，值得試下

【09:36】政府早前修改檢疫安排，倘大廈有變種病毒個案，當局都會先作出「限制與檢測宣告」，並會為大廈的所有住戶安排檢測，之後第3、7、12和19日強制檢測。不過，患者的家居接觸者，又或者居於劏房個案，則仍維持送檢21日的安排。



港大微生物學系臨床助理教授薛達今日（10日）在電台節目表示，同意上述安排，認為相關方法合理。他解釋，若未曾與病人有密切接觸，感染風險應該較低，若他們留家檢疫並定期做測試，相信不會引起社區爆發。



對於政府宣布，接種疫苗及過14天後可縮短檢疫期，以加密檢測取代，薛達認為此舉可鼓勵市民打針，又指現時本港接種疫苗的速度較慢，故支持有關做法。

▼5月9日 母親節當日 康怡花園N2座居民離開檢疫中心返回家中▼

+ 3 + 3 + 3

▼東涌映灣園11座居解除檢疫令 可自由外出過母親節▼

▼5月9日 外傭強制檢測最後一日▼

+ 4 + 4 + 4

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼5月8日伯嘉士大廈居民完成21日檢疫後回家▼

+ 5 + 5 + 5

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