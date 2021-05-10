新冠肺炎．最新｜增4宗確診個案3宗來自印尼　連續3日本地零確診

撰文： 陳嘉慧 王潔恩 鄭翠碧 朱海棋 勞敏儀 陳淑霞 黃詠榆 麥凱茵 歐陽德浩 袁澍 最後更新日期： 2021-05-10 15:48

新冠肺炎疫情持續，本港今日（10日）新增4宗確診個案，全部均為輸入個案，連續第三天錄得本地零確診。 社區近日出現數宗變種新冠病毒個案，政府早前將有關住宅大廈的居民都送往檢疫中心21日。措施惹來批評，當局其後不再列有關居民為密切接觸者，他們檢測結果陰性後便可離開。早前大廈有變異新冠病毒個案的荃威花園R座及康怡花園N2座居民昨日離開隔離營。

5月9日 荃威花園R座居民離開檢疫中心回家

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【15:41】衞生署衞生防護中心公布，今增4宗確診個案，均為輸入個案。當中3宗患者來自印尼，1宗來自印度。至今本港個案累計11812宗。

衛署撤換竹篙灣「劣食」供應商丹尼食品 曾供變酸飯盒致學童腹瀉

【14:19】變種病毒殺入社區，早前多幢大廈全數居民被送入檢疫中心隔離，期間竹篙灣檢疫中心有多名市民出現集體肚瀉徵狀，疑集體食物中毒，或與膳食承辦商丹尼食品有限公司提供的「粟米汁撈長通粉」及「蘿蔔豬肉飯」有關。該承辦商供應的極硬「粟米肉餅」及狀似嘔吐物的餸汁亦引起網民熱議。衞生署事後即撤換膳食承辦商。



翻查資料，該公司是學校飯盒供應商之一，兩年前曾供應疑變壞的午餐飯盒，導致至少多名學童用膳後肚痛或腹瀉。

▼竹篙灣檢疫中心膳食▼

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【12:53】據了解，今日確診個案少於5宗，沒有源頭不明個案，是連續第三天本地零確診，將不設疫情記者會。

世衞稱向科興索更多資料以決定是否批緊急使用 科興回覆：沒收到

【12:35】世界衞生組織於上周五（7日）公布，批准中國研發的「國藥疫苗」之緊急使用授權，惟對於另一款內地研發、本港有使用的「科興疫苗」，就仍有待該藥廠提供更多資料，料本周才有決定。



《香港01》向科興查詢世衞要求其公司補交甚麼資料，惟科興回覆指，世衞並未要求提交新的數據，而審批工作現時仍在進行。

荃威居民昨日「放監」 區議員：涉行政誤會，仍有數戶滯留竹篙灣

【10:05】荃威花園R座因有人感染變種病毒，居民早前被送往檢疫中心，但後來政府更改安排，只要檢測結果是陰性便能離開，居民昨日（9日）獲安排陸續回家檢疫。



荃灣區議員趙恩來今日（10日）在電台節目指，因有文件或行政誤會，至今仍有數戶須留在竹篙灣。他又指，早前曾收到超過30戶求助，指住戶用膳後集體肚瀉，惟晚上隔營離並無醫生駐場，止瀉藥亦要等待半天才有，「成件事睇到，政府行政上係今次事件非常混亂。」



他指，當時竹篙灣隔離營只得約一半入住率，質疑檢疫中心在高峰期能否足夠應付。

接種新冠疫苗後可縮短檢疫期 薛達：可鼓勵市民打針，值得試下

【09:36】政府早前修改檢疫安排，倘大廈有變種病毒個案，當局都會先作出「限制與檢測宣告」，並會為大廈的所有住戶安排檢測，之後第3、7、12和19日強制檢測。不過，患者的家居接觸者，又或者居於劏房個案，則仍維持送檢21日的安排。



港大微生物學系臨床助理教授薛達今日（10日）在電台節目表示，同意上述安排，認為相關方法合理。他解釋，若未曾與病人有密切接觸，感染風險應該較低，若他們留家檢疫並定期做測試，相信不會引起社區爆發。



對於政府宣布，接種疫苗及過14天後可縮短檢疫期，以加密檢測取代，薛達認為此舉可鼓勵市民打針，又指現時本港接種疫苗的速度較慢，故支持有關做法。

5月9日 母親節當日 康怡花園N2座居民離開檢疫中心返回家中

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▼東涌映灣園11座居解除檢疫令 可自由外出過母親節▼

▼5月9日 外傭強制檢測最後一日▼

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▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼5月8日伯嘉士大廈居民完成21日檢疫後回家▼

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昨日總覽：新冠肺炎・5.9｜阿根廷抵港婦染變種病毒 本地連續2日零確診

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