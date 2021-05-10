新冠肺炎．最新｜本地連續兩日零確診　34萬外傭已檢測

社會新聞
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新冠肺炎疫情持續，本港周日（9日）新增1宗輸入個案，連續兩日錄得本地零確診，而初步確診個案則有5宗。輸入個案為一名由阿根廷抵港的女子，她感染變種病毒。

社區近日出現數宗變種新冠病毒個案，政府早前將有關住宅大廈的居民都送往檢疫中心21日。措施惹來批評，當局其後不再列有關居民為密切接觸者，他們檢測結果陰性後便可離開。早前大廈有變異新冠病毒個案的荃威花園R座及康怡花園N2座居民昨日離開隔離營。

5月9日 荃威花園R座居民離開檢疫中心回家

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5月9日 母親節當日 康怡花園N2座居民離開檢疫中心返回家中

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▼東涌映灣園11座居解除檢疫令　可自由外出過母親節▼

▼5月9日　外傭強制檢測最後一日▼

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▼三圖看清　科興、BioNTech（復必泰）疫苗　預約接種及副作用詳情▼

▼5月8日伯嘉士大廈居民完成21日檢疫後回家▼

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昨日總覽：新冠肺炎・5.9｜阿根廷抵港婦染變種病毒　本地連續2日零確診

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