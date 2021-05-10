新冠肺炎．最新｜本地連續兩日零確診　34萬外傭已檢測

撰文：陳嘉慧王潔恩鄭翠碧朱海棋勞敏儀陳淑霞黃詠榆麥凱茵歐陽德浩袁澍
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新冠肺炎疫情持續，本港周日（9日）新增1宗輸入個案，連續兩日錄得本地零確診，而初步確診個案則有5宗。輸入個案為一名由阿根廷抵港的女子，她感染變種病毒。
社區近日出現數宗變種新冠病毒個案，政府早前將有關住宅大廈的居民都送往檢疫中心21日。措施惹來批評，當局其後不再列有關居民為密切接觸者，他們檢測結果陰性後便可離開。早前大廈有變異新冠病毒個案的荃威花園R座及康怡花園N2座居民昨日離開隔離營。
5月9日 荃威花園R座居民離開檢疫中心回家
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5月9日 母親節當日 康怡花園N2座居民離開檢疫中心返回家中
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▼東涌映灣園11座居解除檢疫令 可自由外出過母親節▼
▼5月9日 外傭強制檢測最後一日▼
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▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼
▼5月8日伯嘉士大廈居民完成21日檢疫後回家▼
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昨日總覽：新冠肺炎・5.9｜阿根廷抵港婦染變種病毒 本地連續2日零確診
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