新冠肺炎．最新｜本地連續兩日零確診　34萬外傭已檢測

新冠肺炎疫情持續，本港周日（9日）新增1宗輸入個案，連續兩日錄得本地零確診，而初步確診個案則有5宗。輸入個案為一名由阿根廷抵港的女子，她感染變種病毒。

社區近日出現數宗變種新冠病毒個案，政府早前將有關住宅大廈的居民都送往檢疫中心21日。措施惹來批評，當局其後不再列有關居民為密切接觸者，他們檢測結果陰性後便可離開。早前大廈有變異新冠病毒個案的荃威花園R座及康怡花園N2座居民昨日離開隔離營。