變種病毒｜印裔男涉與女友人隱瞞行踪案　男被告被拒保釋案押後訊

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-05-10 12:52

印度裔男子與其菲律賓裔女友人，被指在確診患有變種病毒的新冠肺炎後，隱暪他們曾出席聚會等資料，因而被指違反《預防及控制疾病(披露資料)規例》，案件今(10日)在九龍城法院提堂，女被告因發燒未有上庭，男被告則暫時毋須答辯，案件押後至5月31日再提訊，裁判官拒絕讓男被告保外出。

30歲被告Syed Mohamed Rizvi，被指隱瞞曾參與聚會被控。(梁鵬威攝)

男被告Syed Mohamed Rizvi (31歲)，及女被告Guadiz Victoria Marie Alcaide (31歲)，男被告被控一項向獲授權人員提供任何在要項上屬虛假資料罪，女被告則被控一項未有向獲授權人員提供資料。

男被告被指在今年4月16日，在香港明知而向授權人員提供虛假資料，即稱他在今年4月10日11日期間，只到訪尖沙咀和佐敦，並未參與任何聚會。

女被告則被指在今年4月17日，未向獲授權人員提供所知資料，而該些資料攸關識別和追蹤可能已受感染2019冠狀病毒人士。

印裔男來港期間曾居住的佐敦大廈，全大廈居民均須強制檢疫21天。(詳見下圖)

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▼佐敦伯嘉士大廈的居民，上周六完成21日檢疫後已獲准回家▼