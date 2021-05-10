月食｜5月26日同日迎月全食、今年最大滿月　現「超級血月」現象

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-10 17:20

【月食／月全食／超級月亮／超級血月／太空館／天文台】市民本月有機會欣賞到月全食現象！天文台表示，5月26日本港將出現月全食，同場加映「超級滿月」，即全年最大的滿月，屆時月亮的直徑會較平日的滿月大約百分之七。由於陽光在通過地球大氣層時，只剩下紅光被折射到月球表面，月球會呈現紅色，故部分人亦會稱月全食為「血月」。

▼2018年7月27日，火星大衝遇上月全食▼

天文台表示，是次月全食會在月出前開始，故月亮會帶食而出。由於月食期間月亮的仰角較低，若天氣情況許可，面向東南方而沒有障礙物的地點，是觀賞月食過程的最佳位置。

（政府新聞網圖片）

月全食會在當日晚上7時零9分開始，食甚時間為晚上7時19分，至晚上7時28分結束，只有19分鐘，極之短暫。食甚期間，月亮不會完全消失，而會呈現暗紅色，因太陽光中藍色的波段，在地球大氣層散射過程中被散射，剩餘的紅光再被折射到月球上。

月全食被稱為「血月」

天文台資料解釋，地球在背著太陽的方向會出現一條陰影，稱為「地影」。地影分為「本影」和「半影」兩部分。本影是指沒有受到太陽光直射的地方，而半影則只受到部分太陽直射的光線。月球在環繞地球運行過程中，如整個月球都進入本影時，就會發生月全食。

而在月全食時，月球並不是完全看不見，而由於太陽光在通過地球的大氣層時受到折射進入本影，投射到月面上，令到月面呈紅銅色，故有人亦會稱月全食為「血月」。

▼重溫去年疫下中秋節情況▼

市民可透過香港天文台、香港太空館、嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館和保良局顏寶鈴書院的聯合網上直播觀賞是次月食過程。下一次在香港可以觀看的月食將會是今年11月19日出現的月偏食。