新冠肺炎．最新｜周一11人打疫苗後送院　青年血管迷走神經性昏厥

撰文： 王潔恩 張嘉敏 鍾妍 鄭翠碧 李恩慈 梁煥敏 黃金棋 鄭秋玲 胡家欣 鄧穎琳 麥凱茵 袁澍 林穎嫺 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-11 22:18

新冠肺炎疫情持續，特首林鄭月娥今早（11日）表示，今日本港僅新增1宗確診，新個案為輸入個案，已是連續第4天錄得本地零確診。林鄭形容本港疫情轉趨緩和，現有社交距離措施延長兩周，全港學校可恢復全校半日面授課。當局亦決定不會推行強制外傭接種疫苗，但需第二輪強檢。她又指，對於近日檢疫中心港人不愉快經驗，表示歉意及親自發感謝信。 衞生防護中心提醒，東涌映灣園悅濤軒第11座、荃灣荃威花園R座的居民，須於今日（11日）遵從強檢公告接受檢測。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

【21:58】疫苗接種計劃展開至今75日，政府已為市民接種共約1,805,000劑疫苗。當中約1,100,400名市民已接種第一劑疫苗，包括約486,000名接種科興疫苗，約614,500名接種復必泰疫苗。約704,600名市民已接種第二劑疫苗，包括約348,000名接種科興疫苗，約356,600名接種復必泰疫苗。

截至今晚8時的過去24小時，約有28,400名市民接種了疫苗和約12,800名市民在網上預約接種疫苗。

【21:42】政府公布昨日（周一）有11人接種疫苗後送院個案，其中8人已經出院，1人留院觀察，2人不遵從醫生勸告自行出院；他們當中9人接種復必泰、2人打科興。

一名39歲女子在天暉路體育館接種第一劑科興後左身麻痺及心悸，經治療後已經出院；一名53歲女子在鴨脷洲普通科門診診所接種第一劑科興後右臉出現麻痺，經診症後不遵從醫生勸告自行出院。

一名20歲青年在界限街體育館接種第一劑復必泰後，因血管迷走神經性昏厥送院，經治療後已經出院。一名34歲女子在東涌社區會堂接種第二劑復必泰後暈眩，經治療後留院觀察。

其他人則因出疹、胸口不適、胸口痛及血壓上升、高血壓而送院。一名33歲男子在元朗體育館接種第一劑復必泰後左腋窩出疹，經診症後不遵從醫生勸告自行出院；一名39歲男子在彩虹道羽毛球中心接種第一劑復必泰後，因焦慮而送院，經治療後已經出院。

▼5月11日，荃威花園R座居民接受強制檢測▼

華大錯誤輸入14名市民資料 政府發警告 續停派流動採樣合約

【20:31】新冠肺炎檢測承辦商華大基因又出錯。衞生署今（11日）公布，華大因輸入及上載陰性檢測結果時出現人為錯誤，導致部分載有市民陰性檢測結果的通知短訊，被發送至錯誤的電話號碼或未被發送，涉及14個於5月6日到衞生署圓洲角胸肺科診所遞交的深喉唾液樣本，不涉及陽性個案。政府已發出警告信，並繼續暫停委派華大基因提供流動採樣服務。



華大基因發言人表示，正進行架構重整，檢視工作流程。在不影響整體檢測工作和質量的前提下，華大會暫時減低檢測量，直至檢討工作完成。

竹篙灣隔離｜荃威花園檢疫居民力數港府三宗罪 「仲慘過坐監」

【19:17】早前被送入隔離營的荃灣荃威花園R座居民今日(11日)進行覆檢，不少市民都對隔離營的生活抱有怨言。除食物質素外，有居民指，隔離營的求助熱線長期「打唔通」，打了12時始有人接聽，遇到問題時求助無門；亦有居民指出隔離營的職員態度差，不理會入營的人，「好似當我哋發瘟咁」。

▼5月10日強制檢測學校名單▼

外傭5月30日前須再強檢 羅致光晤菲、印領事後撤強制接種疫苗

【19:00】行政長官林鄭月娥今早（11日）宣布，決定毋須外傭於續約時強制接種疫苗，但會要求外傭接受第二輪強制檢測「以策安全」。港府發言人指，勞福局長羅致光昨日（10日）曾晤菲律賓及印尼兩國駐港總領事，經了解意見並考慮各方面後，決定不會推行強制外傭打針。

勞工處今日傍晚發稿公佈第二輪外傭強檢安排，指外傭須於5月15日至5月30日期間再次檢測，已接種兩劑疫苗滿14天的外傭則可獲豁免。

▼5月1日，大批外傭因應當局強制檢測要求輪候受檢▼

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外傭工會發起周日穿紅衣反對強制檢測 僱主：政府初心是保障他們

【18:34】特首林鄭月娥今日（11日）表示，經多方面考慮，決定不會要求外傭申請簽證時須強制接種疫苗，但全港外傭本月30日前，須接受第二輪強制檢測。多個外傭團體批評，有關要求引發反感，認為港府針對外傭群體做法屬歧視，亦令市民的厭惡引導到外傭身上，短時間內再強檢亦麻煩。團體呼籲外傭和市民，在下周日（16日）穿紅衫，以代表他們的怒火，及對外傭和外勞的支持。



家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，理解外傭對措施感不開心，但目前傳播鏈未切斷，認為政府再強檢是為保障外傭。她呼籲僱主和外傭之間互相體諒。

接種指定新冠疫苗來港縮短檢疫期 一文看清港府認可牌子免空歡喜

【15:39】食物及衞生局上周公布，明天（12日）凌晨零時起，完成接種疫苗人士由海外來港時，可以按其來自的地區之風險，縮短檢疫期7天。

除了本港認可的兩款疫苗，即復必泰及科興疫苗外，入境者若接種其他疫苗，都有機會獲得縮短檢疫期，局方今天（11日）公布詳細的認可疫苗清單，當中包括國藥疫苗、莫德納疫苗、阿斯利康疫苗等，獲認可的共有10款疫苗。不過，在66個國家都獲批准使用的俄羅斯「衛星五號」疫苗則未有上榜。

政府的認可疫苗列表。 （網站截圖）

竹篙灣檢疫中心問題多 民安隊︰派飯需時兩小時 已增派人手

【15:39】最近變種新冠肺炎流入社區，政府早前將與變種病毒患者同住大廈的住戶都列入密切接觸者，包括堅尼地道8號Kennedy Terrace、荃威花園R座及康怡花園N2座住戶等。大部分人士獲安排入住竹篙灣檢疫中心，但最近中心則爆出集體食物中毒、熱線電話無人聽、無人安排離開等問題。

翻查資料，竹篙灣檢疫中心也是由民安隊負責管理，包括安排檢疫人士車輛的進出路線、以及派發飯餐及物資的分站流程。就今次集體食物中毒、熱線電話無人聽等問題，《香港01》昨日（10日）已向民安隊查詢是否涉及人手不足，或流程出錯。

民安隊今日（11日）回覆查詢，僅指在指定時間提供三餐，一般需時兩小時，民安隊曾增派人手，衞生署亦有加派大量保安及支援人員應付工作需要。

變種病毒攻入本港，多幢大廈包括荃威花園R座及康怡花園N2座住戶，均一度需撤離至竹篙灣檢疫中心。(資料圖片)

【14:42】衞生署衞生防護中心公布，截至五月十一日零時零分，中心正調查一宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計11 813宗（包括11 812宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增個案為輸入個案，是印尼抵港27歲女子。

今增一宗印尼輸入個案 染變種病毒菲裔女護士親友抗體呈陽性

【14:37】據了解，菲律賓裔護士（第11672宗個案）的哥哥女朋友驗抗體後，結果為陽性，但哥哥本人則無抗體。哥哥女朋友將會送院，進一步接受取樣檢測。而哥哥的小朋友就無抽血檢驗，將會一同送院檢查。衞生防護中心稱，顯示她曾於近期感染新型冠狀病毒。

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復課｜全港學校5月24日起恢復半天面授 未要求教職員定期檢測

【14:34】教育局今日（5月11日）宣布全港幼稚園及中小學將由5月24日（星期一）起全面恢復半天面授課堂安排，上課時間仍以半天為限，避免學生出外用膳。」

「中學方面，學校可安排所有學生於上午或下午回校進行不多於半天的面授課堂或進行考試，學校不可安排學生進行全日課堂；小學方面，學校可安排所有學生於上午回校進行不多於半天的面授課堂或進行考試。至於幼稚園方面，上午班／下午班的幼稚園可安排學童分別於上午／下午回校進行半天課堂，而全日班的幼稚園可安排學童於上午或下午回校進行不多於半天的面授課堂。

疫情學童上網課 家長憂難支援子女壓力倍增 低收入家庭更嚴重

【15:01】疫情下學生轉為網上學習，學生與教師已逐漸適應，但仍有不少家長感吃力。香港救助兒童基金會最新調查顯示，有75%受訪家長因子女網上學習感到壓力增加，而低收入家庭情況更嚴重，多達89%受訪家長表示感受到更大壓力。



家長對子女上網課的主要憂慮，包括擔心缺乏支援子女網上學習的技術，亦有家長希望可刪除網上授課時的成績等級，只分為「合格與不合格」。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月11日)▼

竹篙灣檢疫營連日來的膳食安排：

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5月9日 母親節當日 康怡花園N2座居民離開檢疫中心返回家中

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新冠肺炎｜梁子超︰未來2至4周有機會清零 惟憂疫苗氣泡或致漏洞

【10:53】本港新冠肺炎疫情未息，呼吸系統專科醫生梁子超今日（11日）表示，早前的變種病毒患者曾在社區長時間逗留，且病毒有潛伏期、或會隱性傳播，故應以最後一宗變種個案起計，多觀察21天，才會較穩陣，「依家都係過咗一個禮拜鬆啲，可能仲有兩個禮拜。」



他認為，暫時未見變種新冠病毒在社區傳播是好消息，但擔心隨著「疫苗氣泡」放寬社交距離措施及檢疫期，或會出現漏洞，令社區出現變種個案，屆時將後遺無窮。

安老院實施有限度探訪 業界指部份安老院未來兩周預約已額滿

【10:45】政府昨日起實施安老及殘疾人士院舍有限度探訪安排。安老服務協會主席陳志育今日（11日）在電台節目中指，部份安老院的探訪名額在未來兩星期已滿額，但由於院舍只能提供有限度的探訪安排，故每日探訪人數不會太多，小型院舍每日只可提供2至3個探訪名額。

變種病毒｜隔離營安排混亂 荃威住戶被滯留：檢疫中心話無我資料

【10:40】荃灣荃威花園R座及東涌映灣園，因有人感染變種病毒，居民早前被送往檢疫中心，但後來政府更改安排，只要檢測陰性便能離開，居民數天前陸續返回住所。不過，映灣園住戶今日（11日）在電台節目指，當初一家四口入營，只有一人可準時離開，其餘三人被繼續留在隔離營，直至昨日才能回家。



有荃威花園住戶批評整個撤離安排「超級混亂」，檢疫中心稱沒有他的資料，撤離名單沒他的名字，令他昨日才回家。

▼東涌映灣園11座居解除檢疫令 可自由外出過母親節▼

學校復課｜林鄭：5.24起全港學校恢復半日面授 限聚令措施延14日

【10:10】特首林鄭月娥形容，本港疫情穩定趨好，無出現社區爆發，過去14天只錄11宗本地個案，當中10宗關連，1宗源頭不明，7天平均線少於1宗。而本港今日沒新增本地個案，只有1宗輸入個案，故今日無疫情記者會。4月中香港首現變種病毒個案，防護中心傾盡全力跟蹤個案，杜拜男子引起7宗相連個案外，暫無其他變種社區個案。

林鄭表示，本周四（13日）到期的社交距離措施將延長兩周，不作任何改變，而全港學校將在5月24日起，可恢復全校半日面授課堂。當局又決定不再強制外傭續約時要打針，但會要求再強制檢測。

強制外傭打疫苗引外交風波 林鄭終擱置 惟全港外傭需第二輪強檢

5月9日 荃威花園R座居民離開檢疫中心回家

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協恩幼稚園、九龍塘官小等43校爆流感 強制檢測兼停課5日

【00:03】食物及衞生局刊憲公布，43間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，由於有關疾病與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該43間學校被納入強制檢測公告。根據現行做法，衞生防護中心會直接向這些幼稚園及學校提供糞便樣本瓶或深喉唾液測試樣本收集包。

上榜學校包括九龍塘羅福道國際英文幼稚園、農圃道協恩中學附屬幼稚園、馬鞍山英基國際幼稚園(烏溪沙)及九龍塘官立小學等名校。按衞生署規定，43間學校需停課5日。

根據強制檢測公告，任何在4月27日至5月10日期間曾身處上述學校超過兩小時人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、 學生及訪客），需於5月13日或之前接受檢測；如使用樣本瓶進行檢測，須於5月15日或之前交回。若在5月8日至10日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，已經完成疫苗接種的人士 會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

這次公告沒有大廈或工作場所因有患者居住或到訪而上榜。

另外，因應衞生防護中心早前宣布更新涉及N501Y變種病毒株確診本地個案的檢疫安排，與相關個案於同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作，並已獲安排離開檢疫中心的人士，須於確診病人離開大廈計起第3、7、12及19日進行強制檢測，並需自我監察直至21日屆滿。相關的大廈人士須於指明日期進行檢測：

涉及N501Y變種病毒株確診本地個案所居住大廈的強制檢測安排。

▼5月9日 外傭強制檢測最後一日▼

+ 4 + 4 + 4

▼5月8日伯嘉士大廈居民完成21日檢疫後回家▼

+ 5 + 5 + 5

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

+ 10 + 10 + 10

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消息：檢疫中心飯盒每個約30元 供應商煮好至送到規定30分鐘內

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