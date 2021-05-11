新冠肺炎．最新｜變種病毒菲裔護士　其哥哥無驗到抗體惟女友有

撰文： 王潔恩 張嘉敏 鍾妍 鄭翠碧 李恩慈 梁煥敏 黃金棋 鄭秋玲 胡家欣 鄧穎琳 麥凱茵 袁澍 林穎嫺 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-11 14:43

新冠肺炎疫情持續，特首林鄭月娥今早（11日）表示，今日本港僅新增1宗確診，新個案為輸入個案，已是連續第4天錄得本地零確診。林鄭形容本港疫情轉趨緩和，現有社交距離措施延長兩周，全港學校可恢復全校半日面授課。當局亦決定不會推行強制外傭接種疫苗，但需第二輪強檢。她又指，對於近日檢疫中心港人不愉快經驗，表示歉意及親自發感謝信。 衞生防護中心提醒，東涌映灣園悅濤軒第11座、荃灣荃威花園R座的居民，須於今日（11日）遵從強檢公告接受檢測。

▼5月10日強制檢測學校名單▼

【14:42】衞生署衞生防護中心公布，截至五月十一日零時零分，中心正調查一宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計11 813宗（包括11 812宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增個案為輸入個案, 是印尼抵港27歲女子。

【14:37】據了解，菲律賓裔護士（第11672宗個案）的哥哥女朋友驗抗體後，結果為陽性，但哥哥本人則無抗體。

哥哥女朋友將會送院，進一步取樣檢測。而哥哥的小朋友就無抽血檢驗，將會一同送院檢查。

【14:34】教育局今日（5月11日）宣布全港幼稚園及中小學將由5月24日（星期一）起全面恢復半天面授課堂安排，上課時間仍以半天為限，避免學生出外用膳。」

「中學方面，學校可安排所有學生於上午或下午回校進行不多於半天的面授課堂或進行考試，學校不可安排學生進行全日課堂；小學方面，學校可安排所有學生於上午回校進行不多於半天的面授課堂或進行考試。至於幼稚園方面，上午班／下午班的幼稚園可安排學童分別於上午／下午回校進行半天課堂，而全日班的幼稚園可安排學童於上午或下午回校進行不多於半天的面授課堂。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月11日)▼

竹篙灣檢疫營連日來的膳食安排：

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5月9日 母親節當日 康怡花園N2座居民離開檢疫中心返回家中

+ 3 + 3 + 3

新冠肺炎｜梁子超︰未來2至4周有機會清零 惟憂疫苗氣泡或致漏洞

【10:53】本港新冠肺炎疫情未息，呼吸系統專科醫生梁子超今日（11日）表示，早前的變種病毒患者曾在社區長時間逗留，且病毒有潛伏期、或會隱性傳播，故應以最後一宗變種個案起計，多觀察21天，才會較穩陣，「依家都係過咗一個禮拜鬆啲，可能仲有兩個禮拜。」



他認為，暫時未見變種新冠病毒在社區傳播是好消息，但擔心隨著「疫苗氣泡」放寬社交距離措施及檢疫期，或會出現漏洞，令社區出現變種個案，屆時將後遺無窮。

安老院實施有限度探訪 業界指部份安老院未來兩周預約已額滿

【10:45】政府昨日起實施安老及殘疾人士院舍有限度探訪安排。安老服務協會主席陳志育今日（11日）在電台節目中指，部份安老院的探訪名額在未來兩星期已滿額，但由於院舍只能提供有限度的探訪安排，故每日探訪人數不會太多，小型院舍每日只可提供2至3個探訪名額。

變種病毒｜隔離營安排混亂 荃威住戶被滯留：檢疫中心話無我資料

【10:40】荃灣荃威花園R座及東涌映灣園，因有人感染變種病毒，居民早前被送往檢疫中心，但後來政府更改安排，只要檢測陰性便能離開，居民數天前陸續返回住所。不過，映灣園住戶今日（11日）在電台節目指，當初一家四口入營，只有一人可準時離開，其餘三人被繼續留在隔離營，直至昨日才能回家。



有荃威花園住戶批評整個撤離安排「超級混亂」，檢疫中心稱沒有他的資料，撤離名單沒他的名字，令他昨日才回家。

▼東涌映灣園11座居解除檢疫令 可自由外出過母親節▼

【10:10】特首林鄭月娥形容，本港疫情穩定趨好，無出現社區爆發，過去14天只錄11宗本地個案，當中10宗關連，1宗源頭不明，7天平均線少於1宗。而本港今日沒新增本地個案，只有1宗輸入個案，故今日無疫情記者會。4月中香港首現變種病毒個案，防護中心傾盡全力跟蹤個案，杜拜男子引起7宗相連個案外，暫無其他變種社區個案。

林鄭表示，本周四（13日）到期的社交距離措施將延長兩周，不作任何改變，而全港學校將在5月24日起，可恢復全校半日面授課堂。當局又決定不再強制外傭續約時要打針，但會要求再強制檢測。

5月9日 荃威花園R座居民離開檢疫中心回家

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協恩幼稚園、九龍塘官小等43校爆流感 強制檢測兼停課5日

【00:03】食物及衞生局刊憲公布，43間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，由於有關疾病與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該43間學校被納入強制檢測公告。根據現行做法，衞生防護中心會直接向這些幼稚園及學校提供糞便樣本瓶或深喉唾液測試樣本收集包。

上榜學校包括九龍塘羅福道國際英文幼稚園、農圃道協恩中學附屬幼稚園、馬鞍山英基國際幼稚園(烏溪沙)及九龍塘官立小學等名校。按衞生署規定，43間學校需停課5日。

根據強制檢測公告，任何在4月27日至5月10日期間曾身處上述學校超過兩小時人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、 學生及訪客），需於5月13日或之前接受檢測；如使用樣本瓶進行檢測，須於5月15日或之前交回。若在5月8日至10日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，已經完成疫苗接種的人士 會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

這次公告沒有大廈或工作場所因有患者居住或到訪而上榜。

另外，因應衞生防護中心早前宣布更新涉及N501Y變種病毒株確診本地個案的檢疫安排，與相關個案於同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作，並已獲安排離開檢疫中心的人士，須於確診病人離開大廈計起第3、7、12及19日進行強制檢測，並需自我監察直至21日屆滿。相關的大廈人士須於指明日期進行檢測：

涉及N501Y變種病毒株確診本地個案所居住大廈的強制檢測安排。

▼5月9日 外傭強制檢測最後一日▼

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▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼5月8日伯嘉士大廈居民完成21日檢疫後回家▼

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▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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昨日總覽：新冠肺炎．5.10｜連續3日無本地個案 43校爆上呼吸道感染須強檢

竹篙灣疑爆食物中毒 供應商丹尼食品首開腔：當日未接獲同類報告

新冠疫苗｜三個兒科醫學組織促請成年人打針 保護兒童及全面復課

消息：檢疫中心飯盒每個約30元 供應商煮好至送到規定30分鐘內

增4宗輸入個案全部屬外傭 映灣園第11座、荃威花園R座周二再強檢

衛署撤換竹篙灣「劣食」供應商丹尼食品 曾供變酸飯盒致學童腹瀉

世衞稱向科興索更多資料以決定是否批緊急使用 科興回覆：沒收到

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接種新冠疫苗後可縮短檢疫期 薛達：可鼓勵市民打針，值得試下