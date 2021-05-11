繼父涉性侵繼女　上學前迫肛交　被告曾說：玩你比玩其他女人舒服

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-05-11 15:45

繼父涉3年內多番非禮、強姦及雞姦繼女案續審，控方今（11日）在高等法院續審播放女童X的第二次會面紀錄。女童在片中指，繼父會趁母親洗澡是拿出下體要她口交，又會向她播放色情片，著她學習片中性愛動作，如要坐在繼父身上模仿女優呻吟，X不敢反抗照做，之後再遭強姦，她更曾在上學前被被告令趴下雞姦。她又指繼父「講咗好多核突嘢」，並曾對她說：「玩你(X)比玩其他女人舒服。」

最深刻經歷要模仿色情片女角

現年14歲的女童X，於2019年7月錄取第二次會面紀錄。她在會面中被問及性侵事件中，最深刻的一次事件。X稱2018年秋天某個下午，當時母親Y不在家，被告用手機播放兒童不宜的片段，並著X學習片段中的性交動作，以及「叫我學個女仔嗌」。X說，被告要她學習片中女子，坐在一個男人身上。她雖然不想這樣做，但不敢反抗，遂依言坐在被告身上。被告繼而強姦X，並在她身上射精。

形容被告為：性侵犯我嘅衰人

X指，此類情況發生了約10多次。社工曾在錄影會面中查問，是什麼人性侵X，X起初表示：「性侵犯我嘅衰人。」之指澄清是被告。

她又透露，被告曾摸她的胸，甚至用舌頭舔的胸，「好似bb飲奶，係咁吸」。此外，她又指被告「講左好多核突野」，例如：「玩我(X)比玩其他女人舒服」又叫X替他「生BB」，這樣便「可以有奶」。

趁母親出外或洗澡迫口交

X又透露被迫口交和肛交的事件。她指，被告自2018年起，趁Y外出或洗澡時，走入X的房間掏出陽具，要X含住。被告會按住她的頭「係咁撞」，X當時「有啲想嘔」，亦曾嘔出小量吃過的食物。

而被告之後會射精，然後「叫我X)飲哂，吞落去」，又指：「片個女仔都係吞左佢。」著X學習片中女角。X指起初數次口交，她都把精液吐出，但之後都吞下。她形容「好核突、好臭、好難食」，又指此類口交事件發生約20多次。

臨上學被迫趴下肛交

X續指，她於2019年1月某日準備上學，被告突然走入X的房間，要她趴下，然後跟X肛交。被告之後若無其事著她上學。X上學前到廁所清潔。

錄影途中哭泣說：唔錄啦

X在錄影會面的尾段哭泣，社工問她是否可以繼續會面，X略為大聲回應：「唔錄啦」。

57歲的被告，被控3項強姦、1項未經同意下肛交、3項非禮和2項向16歲以下兒童作猥褻行為罪。控罪發生於2015年9月至2019年2月，當時女童X介乎8至12歲。

案件明續。

案件編號：HCCC95/2020

事發經過。(詳看下圖)