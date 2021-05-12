新冠肺炎．最新｜增2宗個案包括菲裔女護兄長　4天本地零確診斷纜

撰文： 黃偉倫 李恩慈 麥凱茵 陳嘉慧 鄭翠碧 袁澍 朱海棋 孔繁栩 最後更新日期： 2021-05-12 16:03

本港新冠肺炎疫情緩和，今日（12日）新增2宗個案，其中一宗為感染變種病毒的菲律賓裔女護士（＃11672）的胞兄（#11815），日前在檢疫中心提交的樣本，對新冠病毒呈陽性，至今日正式確診，相隔4天本地零確診斷纜；他的女友被驗出帶有抗體，即曾受感染並康復，這個群組由「零號病人」到其中一名染疫菲傭的僱主確診，至少經歷四代，共10人染疫。

▼5月11日強制檢測學校名單及處所▼

【15:25】新冠肺炎疫情略為回落，本港今日（12日）新增2宗確診個案，當中1宗為本地感染，即連續4天本地零確診斷纜。新增的本地感染個案為一名42歲男病人（個案編號：11815），為早前染疫的菲律賓裔女護士（個案編號：11672）的兄長。另一確診患者為輸入個案，由菲律賓抵港。

【13:11】據了解，今日錄得兩宗確診個案，無疫情記者會。

新冠疫苗｜外傭中介：免外傭強制打針屬好消息 可接受再強制檢測

【10:23】勞工及福利局局長羅致光上月底宣布將強制續約外傭接種新冠疫苗惹來批評，特首林鄭月娥昨日（11日）公布，不再要求外傭在申請工作簽證時強制打針，但全港外傭須於本月30日前接受第二輪強制檢測。

香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭今日（12日）在港台節目《千禧年代》表示，現時外傭供應緊張，不少僱主擔心請不到外傭，認為政府取消強制外傭打針是好消息。至於政府要求外傭再強制檢測，她認為是可接受。

▼5月11日，荃威花園R座居民接受強制檢測▼

新冠疫苗｜保障基金接10宗索償 各項副作用賠償額上限首曝光

【08:00】疫苗接種計劃展開逾兩個月，政府不時公布疑涉副作用事件。《香港01》獲悉，政府撥款10億元設立的「疫苗保障基金」已開始運作，並交由安盛(AXA)負責管理申請及理賠工作，行政費1000萬元。

據了解，基金已接獲索償申請，按現行機制，死亡個案最高可獲賠償250萬元，嚴重受傷個案則最多可賠300萬元，實質保障額則取決於個案傷亡的「嚴重程度」。指引顯示，以面癱為例，倘持續逾26周，有明顯的面部不對稱等副作用，則會被界定為「長期身體損害」，可獲賠最多百多萬元。不過，索償個案需經呈報至專家委員會，並評定為「未能排除與疫苗無關」。

食物及衞生局回覆《香港01》查詢時確認，截至上周六(8日)，基金接獲10宗索償申請，現正處理中。

「疫苗保障基金」與嚴重異常事件相關的傷亡保障額 (立法會文件)

大坑真光幼稚園等27校爆流感須停課強制檢測 曾到3場所要覆檢

【00:01】食物及衞生局公布強制檢測公告，由於27間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該27間學校亦被納入今日的強制檢測公告。根據現行做法，衞生防護中心會直接向這些幼稚園及學校提供糞便樣本瓶或深喉唾液測試樣本收集包，學校需停課5日。

涉及的學校大部分為幼稚園，包括銅鑼灣大坑道香港真光中學(幼稚園)、深井海韻花園栢基海韻幼稚園，以及深水埗海麗街瑪利諾神父教會學校(小學部)、馬鞍山鞍駿街香港道教聯合會純陽小學及西灣河韓國國際學校(只包括小學)等7間小學。

任何在4月28日至5月11日期間曾身處上述學校超過兩小時人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、 學生及訪客），須於5月14日或之前接受檢測；如使用樣本瓶進行檢測，須於5月16日或之前交回。若在5月9日至11日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，已經完成疫苗接種的人士也會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼5月9日 母親節當日 康怡花園N2座居民離開檢疫中心返回家中▼

+ 3 + 3 + 3

▼5月9日 東涌映灣園11座居解除檢疫令 可自由外出過母親節▼

▼竹篙灣檢疫營連日來的膳食安排▼

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▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼5月9日 外傭強制檢測最後一日▼

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▼5月8日伯嘉士大廈居民完成21日檢疫後回家▼

+ 5 + 5 + 5

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

+ 10 + 10 + 10

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