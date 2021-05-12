27間直資學校疫下申請調整學費　47間凍結學費

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-05-12 13:23

移民潮及疫情夾擊，本港多間學校出現退學潮。教育局今日（12日）表示，截至5月7日，收到27份向調整學費的申請，以及47份不調整學費通知書。本港現有七十多間直資學校，當中部份為中學暨小學，意味著本港逾半直資學校均不打算加價。 翻查資料，教育局去年同期接到22份調整學費申請和35份不調整學費通知書，至2020年9月，教育局宣布接到23間直資學校申請加價，全數獲批，平均加幅約3.68%。

本港現時有超過70間直資學校，當中部份學校為中學暨小學。教育局在今年3月初向直資學校發信，要求學校遞交財政預算及調整學費事宜。擬於新學年調整學費的直資學校，須就加價諮詢家長及解釋加價原因，亦要回應家長對加學費的意見和關注。

教育局表示，截至本年5月7日共收到27份調整學費申請及47份不調整學費通知書。教育局會按既定程序處理申請，以在新學年開始前完成申請審批程序及通知學校有關結果。

教育局強調，直資學校遞交加費申請時，必須提交財政預算和充分理據。教育局會小心檢視學校提交的理據，確定學校已進行所需諮詢，並按規定將不少於學費總收入10%撥備作為學費減免或獎學金用途，確保學生學習不會因家庭經濟困難而受影響。