宣佈打齊針縮疫監前抵港　檢疫者不滿不設追溯期「坐多7日監」

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-05-13 15:15

本港新冠肺炎疫情放緩，昨日（12日）起來港人士若抵港14日前已接種兩劑獲認可的新冠疫苗，可縮短檢疫期。 有早於措施生效前由美國抵港，正在酒店接受21日檢疫的港人，不滿新措施不設追溯期，在連番追問衞生署及食衞局下，有職員覆稱「5月12日關你咩事？」，批評政府剝削提早回港人士自由，要白白「坐多7日監」。 《香港01》正向食衞局查詢，新措施是否設追溯期。

港人陳先生與兒子本月1日從美國回港，他在2月24日及4月5日先後接種莫德納（Moderna）疫苗，現正在檢疫酒店接受21日隔離。

陳先生表示，早在回港前已向本港衞生署查詢，他們是否符合縮短檢疫期措施要求，但一直未有答案。直至抵港當日，亦沒有職員可以解答。到政府本月7日公布措施，他再致電衞生署職員查詢會否設追溯期，僅獲回覆「5月12日關你咩事？」

接種指定新冠疫苗來港縮短檢疫期 一文看清港府認可牌子免空歡喜

民主黨醫療政策副發言人、新冠疫苗權益關注組召集人袁海文認為，美國屬B風險地區，理應與新措施看齊，而非「懲罰」較早前回港人士。（孔繁栩攝）

事主陳先生︰無端端坐多7日監

陳之後再致電食衞局查詢，對方指條文上不設追溯期，陳過兩日後再追問，對方着他留下針卡資料，並指「自己留意新聞，政策隨時會變架，委屈你住多7日，唔好意思」。

陳先生炮轟政策荒謬，感到十分無助，覺得被剝削自由，「點解我唔包括？係咪歧視提早回港人士？」他又形容自己「無端端坐多7日監」，如果早知措施沒追溯期，就不會提早回港，「焗多七日真係好辛苦無自由」。

協助個案的民主黨醫療政策副發言人、新冠疫苗權益關注組召集人袁海文認為，事件反映政府浪費檢疫資源，他指出現時美國屬B風險地區，新措施理應看齊，而非「懲罰」較早前回港人士。

袁舉例指，若有人在本月11日回港，需6月1日才完成隔離檢疫，但本月12日回港，卻可於本月26日離開酒店，形容措施沒有邏輯，促政府及時修正。