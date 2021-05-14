新冠肺炎．最新｜增1宗阿聯酋輸入個案　新一批74萬劑復必泰到港

撰文： 張嘉敏 鍾妍 黃偉倫 鄭翠碧 李恩慈 梁煥敏 勞敏儀 黃金棋 鄭秋玲 鄧穎琳 黃詠榆 歐陽德浩 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-14 18:10

新冠肺炎疫情略為回落。今日（14日）僅增1宗由阿聯酋輸入的個案，是連續7天沒有本地源頭不明個案。 不過，鄰近地方相繼爆疫，台灣新冠肺炎疫情近日升溫，出現本地傳播，過去兩日分別新增逾十宗本地個案。食衞局長陳肇始今（14日）表示，政府將要求所有曾逗留台灣的人士，必須在指定檢疫酒店隔離14天，不能進行家居檢疫。 另外，商經局局長邱騰華表示，由於新加坡疫情有變，近日的確診數字增加，當地交通部溝通後，認為好大機會不能於本月26日開啟香港與新加坡的旅遊氣泡。

▼涉N501Y變種病毒株本地個案的覆檢地點▼

【17:54】港府表示，位於中西區的中山紀念公園體育館疫苗接種中心，今日下午3時左右小部分天花，因支架鬆脫而需要進行緊急維修，接種中心服務因而一度暫停。天花經搶修後已無安全問題，接種服務亦已於下午4時半恢復正常。在接種服務暫停期間，有約200名市民受影響。政府向受影響市民致歉。

復必泰疫苗｜新一批74萬劑抵港 標籤含簡體字 衞生署強調德國製

【17:41】港府發言人表示，復星醫藥已於今日將BioNTech製造，並於德國另一廠房（Baxter）封裝的最新一批約74萬劑復必泰疫苗付運抵港。新一批復必泰疫苗抵港後，工作人員隨即按既定程序，對疫苗進行檢查及核對，確保疫苗符合產品規格及相關冷鏈運輸標準。政府亦會把疫苗存放在經驗證的超低溫冷藏櫃，按藥廠指定的溫度妥善保存。

當局指，新批疫苗的藥瓶標籤包含英文及簡體中文，但有關批次均由相同製造商及廠房，以相同規格在德國製造及封裝。

許樹昌：本港疫情趨穩定有望「清零」 政府可研與內地、澳門通關

【16:49】本港新冠肺炎疫情放緩，連續7天無源頭不明個案，政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今天（14日）表示，現時本港疫情已趨穩定，有望「清零」，若未來7天都繼續未有源頭不明個案，更有條件與內地、澳門商討通關。



呼吸系統科專科醫生梁子超則稱，仍需觀察多幾天，才能判斷疫情是否完全受控，但現時情況向好，認同下一步可研究通關。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，現時本港疫情已趨穩定，有望「清零」。（資料圖片）

新冠肺炎︱本港連續7天無源頭不明本地個案 僅增一宗來自阿聯酋

【16:18】本港新冠肺炎疫情放緩，衞生防護中心表示，今天（14日）僅新增一宗確診個案，患者來自阿聯酋，無帶變種病毒；而初步確診個案少於5宗。



連同今天計算在內，本港已連續7天無源頭不明的本地感染個案。

政府將推疫苗外展隊服務 最快下周為建造業、企業員工上門打針

【13:54】本港疫情持續，但疫苗接種比例仍偏低，公務員事務局承認正與建造業界、顧問公司、公用事業機構等籌備及推行外展接種服務，預計本月中推行，服務由現時營運社區疫苗接種中心的醫療機構提供。

【12:35】消息指，今天沒有源頭不明個案，只有一宗輸入個案，將不設疫情記者會。連同今天計算在內，本港已有連續七天不設疫情記者會。

【12:16】商經局局長邱騰華表示，由於新加坡疫情有變，近日的確診數字增加，當地交通部溝通後，認為好大機會不能於本月26日開啟香港與新加坡的旅遊氣泡。

慢澳門大半天 陳肇始：台灣抵港者須酒店檢疫14日 不能家居檢疫

【11:19】台灣新冠肺炎疫情近日升溫，出現本地傳播，過去兩日分別新增逾十宗本地個案。食衞局長陳肇始今（14日）於立法會衞生事務委員會會議上表示，有見台灣本地確診個案有上升趨勢，政府將要求所有曾逗留台灣的人士，必須在指定檢疫酒店隔離14天，不能進行家居檢疫。澳門政府昨天傍晚發稿，指由零時起從台灣地區入境的人士須完成14天醫學觀察後須再接受7天自我健康管理的措施。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼5月13日強制檢測學校名單▼

▼5月11日，荃威花園R座居民接受強制檢測▼

竹篙灣檢疫營連日來的膳食安排：

+ 11 + 11 + 11

5月9日 母親節當日 康怡花園N2座居民離開檢疫中心返回家中

+ 3 + 3 + 3

▼5月9日 外傭強制檢測最後一日▼

+ 4 + 4 + 4

▼5月8日伯嘉士大廈居民完成21日檢疫後回家▼

+ 5 + 5 + 5

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

+ 10 + 10 + 10

昨日總覽：

政府加強檢疫酒店安排 抵港第3天須檢測 採樣護士須具兩項經驗

新冠疫苗｜周三6人打針不適送院 31歲外傭抽搐送院情況危殆

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滯英港人終「放疫監」︰如被懲罰 檢疫酒店意粉呈灰色廁所有污漬

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