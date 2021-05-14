新冠肺炎．最新｜增1宗阿聯酋輸入個案　連續七天沒本地源頭不明

新冠肺炎疫情略為回落。今日（14日）僅增1宗由阿聯酋輸入的個案，是連續7天沒有本地源頭不明個案。
不過，鄰近地方相繼爆疫，台灣新冠肺炎疫情近日升溫，出現本地傳播，過去兩日分別新增逾十宗本地個案。食衞局長陳肇始今（14日）表示，政府將要求所有曾逗留台灣的人士，必須在指定檢疫酒店隔離14天，不能進行家居檢疫。
另外，商經局局長邱騰華表示，由於新加坡疫情有變，近日的確診數字增加，當地交通部溝通後，認為好大機會不能於本月26日開啟香港與新加坡的旅遊氣泡。
▼涉N501Y變種病毒株本地個案的覆檢地點▼
許樹昌：本港疫情趨穩定有望「清零」 政府可研與內地、澳門通關
【16:49】本港新冠肺炎疫情放緩，連續7天無源頭不明個案，政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今天（14日）表示，現時本港疫情已趨穩定，有望「清零」，若未來7天都繼續未有源頭不明個案，更有條件與內地、澳門商討通關。
呼吸系統科專科醫生梁子超則稱，仍需觀察多幾天，才能判斷疫情是否完全受控，但現時情況向好，認同下一步可研究通關。
中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，現時本港疫情已趨穩定，有望「清零」。（資料圖片）
新冠肺炎︱本港連續7天無源頭不明本地個案 僅增一宗來自阿聯酋
【16:18】本港新冠肺炎疫情放緩，衞生防護中心表示，今天（14日）僅新增一宗確診個案，患者來自阿聯酋，無帶變種病毒；而初步確診個案少於5宗。
連同今天計算在內，本港已連續7天無源頭不明的本地感染個案。
【13:54】本港疫情持續，但疫苗接種比例仍偏低，公務員事務局承認正與建造業界、顧問公司、公用事業機構等籌備及推行外展接種服務，預計本月中推行，服務由現時營運社區疫苗接種中心的醫療機構提供。
【12:35】消息指，今天沒有源頭不明個案，只有一宗輸入個案，將不設疫情記者會。連同今天計算在內，本港已有連續七天不設疫情記者會。
【12:16】商經局局長邱騰華表示，由於新加坡疫情有變，近日的確診數字增加，當地交通部溝通後，認為好大機會不能於本月26日開啟香港與新加坡的旅遊氣泡。
慢澳門大半天 陳肇始：台灣抵港者須酒店檢疫14日 不能家居檢疫
【11:19】台灣新冠肺炎疫情近日升溫，出現本地傳播，過去兩日分別新增逾十宗本地個案。食衞局長陳肇始今（14日）於立法會衞生事務委員會會議上表示，有見台灣本地確診個案有上升趨勢，政府將要求所有曾逗留台灣的人士，必須在指定檢疫酒店隔離14天，不能進行家居檢疫。澳門政府昨天傍晚發稿，指由零時起從台灣地區入境的人士須完成14天醫學觀察後須再接受7天自我健康管理的措施。
▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼
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竹篙灣檢疫營連日來的膳食安排：
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