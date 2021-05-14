新冠肺炎．最新｜增1宗阿聯酋輸入個案　連續七天沒源頭不明個案

新冠肺炎疫情略為回落，連續6天沒有源頭不明個案。被傳染變種病毒的菲律賓裔女護士胞兄的40歲女友（個案編號：11816）昨列為確診個案，連同2宗分別由印尼及法國輸入個案，本港周四(13日)新增3宗確診個案，累計增至11,818宗。
其中一宗新增輸入個案涉及一名43歲男病人（個案編號：11817），他在中環士丹頓街29號居住。由於潛伏期內曾居住士丹頓街大廈，該大廈今日將納入強制檢測公告。
▼涉N501Y變種病毒株本地個案的覆檢地點▼
【13:54】本港疫情持續，但疫苗接種比例仍偏低，公務員事務局承認正與建造業界、顧問公司、公用事業機構等籌備及推行外展接種服務，預計本月中推行，服務由現時營運社區疫苗接種中心的醫療機構提供。
【12:35】消息指，今天沒有源頭不明個案，只有一宗輸入個案，將不設疫情記者會。連同今天計算在內，本港已有連續七天不設疫情記者會。
【12:16】商經局局長邱騰華表示，由於新加坡疫情有變，近日的確診數字增加，當地交通部溝通後，認為好大機會不能於本月26日開啟香港與新加坡的旅遊氣泡。
慢澳門大半天 陳肇始：台灣抵港者須酒店檢疫14日 不能家居檢疫
【11:19】台灣新冠肺炎疫情近日升溫，出現本地傳播，過去兩日分別新增逾十宗本地個案。食衞局長陳肇始今（14日）於立法會衞生事務委員會會議上表示，有見台灣本地確診個案有上升趨勢，政府將要求所有曾逗留台灣的人士，必須在指定檢疫酒店隔離14天，不能進行家居檢疫。澳門政府昨天傍晚發稿，指由零時起從台灣地區入境的人士須完成14天醫學觀察後須再接受7天自我健康管理的措施。
▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼
▼5月13日強制檢測學校名單▼
▼5月11日，荃威花園R座居民接受強制檢測▼
竹篙灣檢疫營連日來的膳食安排：
5月9日 母親節當日 康怡花園N2座居民離開檢疫中心返回家中
▼5月9日 外傭強制檢測最後一日▼
▼5月8日伯嘉士大廈居民完成21日檢疫後回家▼
▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼
昨日總覽：
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滯英港人終「放疫監」︰如被懲罰 檢疫酒店意粉呈灰色廁所有污漬
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增3宗確診 法國抵港男帶變種病毒 中環士丹頓街29號須強制檢測