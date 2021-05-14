新冠肺炎．最新｜增1宗阿聯酋輸入個案　連續七天沒源頭不明個案

新冠肺炎疫情略為回落，連續6天沒有源頭不明個案。被傳染變種病毒的菲律賓裔女護士胞兄的40歲女友（個案編號：11816）昨列為確診個案，連同2宗分別由印尼及法國輸入個案，本港周四(13日)新增3宗確診個案，累計增至11,818宗。

其中一宗新增輸入個案涉及一名43歲男病人（個案編號：11817），他在中環士丹頓街29號居住。由於潛伏期內曾居住士丹頓街大廈，該大廈今日將納入強制檢測公告。