新冠肺炎．最新｜連續6日無源頭不明個案　政府收緊檢疫酒店措施

撰文：張嘉敏鍾妍黃偉倫鄭翠碧李恩慈梁煥敏勞敏儀黃金棋鄭秋玲鄧穎琳黃詠榆歐陽德浩林穎嫺
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新冠肺炎疫情略為回落，連續6天沒有源頭不明個案。被傳染變種病毒的菲律賓裔女護士胞兄的40歲女友（個案編號：11816）昨列為確診個案，連同2宗分別由印尼及法國輸入個案，本港周四(13日)新增3宗確診個案，累計增至11,818宗。
其中一宗新增輸入個案涉及一名43歲男病人（個案編號：11817），他在中環士丹頓街29號居住。由於潛伏期內曾居住士丹頓街大廈，該大廈今日將納入強制檢測公告。
▼涉N501Y變種病毒株本地個案的覆檢地點▼
▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼
▼5月13日強制檢測學校名單▼
▼5月11日，荃威花園R座居民接受強制檢測▼
竹篙灣檢疫營連日來的膳食安排：
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5月9日 母親節當日 康怡花園N2座居民離開檢疫中心返回家中
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▼5月9日 外傭強制檢測最後一日▼
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▼5月8日伯嘉士大廈居民完成21日檢疫後回家▼
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▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼
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