新冠肺炎．最新｜11人周四打疫苗後入院　女子暈眩及眼球震顫

撰文： 張嘉敏 鍾妍 黃偉倫 鄭翠碧 李恩慈 梁煥敏 勞敏儀 黃金棋 鄭秋玲 鄧穎琳 黃詠榆 歐陽德浩 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-14 23:17

新冠肺炎疫情略為回落。今日（14日）僅增1宗由阿聯酋輸入的個案，是連續7天沒有本地源頭不明個案。 不過，鄰近地方相繼爆疫，台灣新冠肺炎疫情近日升溫，出現本地傳播，過去兩日分別新增逾十宗本地個案。食衞局長陳肇始今（14日）表示，政府將要求所有曾逗留台灣的人士，必須在指定檢疫酒店隔離14天，不能進行家居檢疫。新安排由後日（16日）起生效。內地安徽省肥西出現個案，政府公布明14日內曾到安徽省人士，不能憑「回港易」入境香港。 另外，商經局局長邱騰華表示，由於新加坡疫情有變，近日的確診數字增加，當地交通部溝通後，認為好大機會不能於本月26日開啟香港與新加坡的旅遊氣泡。

【23:07】政府公布昨日共有11人接種疫苗後送院個案，其中七人已經出院，三人留院觀察，一人不遵從醫生勸告自行出院。其中一名28歲女子在中山紀念公園體育館打第一劑復必泰後暈眩及眼球震顫，經治療後留院觀察；一名56歲男子在鴨脷洲普通科門診診所打第二劑科興後左邊身體麻痺，經治療後也留院觀察；第三名留院病人為一名47 歲女子，她在打第一劑復必泰後心悸及暈眩。

英華小學爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，須強制檢測並停課五日。（資料圖片）

【22:37】食物及衞生局公布強制檢測通告，因應早前涉及N501Y變種病毒株的本地個案，於指定期間曾身處六個指明地方的人士需要再次進行檢測，限期為下周一（ 17日）。

由於11間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該11間學校亦被納入今日的強制檢測公告，同樣須於下周一（ 17日）之前接受檢測，選擇使用樣本瓶進行檢測，則須於5月19日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。有關學校包括西營盤救恩學校(小學部及幼稚園部) 、九龍塘學校(小學部) 及英華小學等。11間學校亦須停課5日。

受檢人士若在5月12日至14日，或已經完成疫苗接種，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼5月14日強制檢測學校名單▼

有片｜31歲外傭周三打疫苗後抽搐送院情況危殆 現場片段首曝光

【21:24】新冠疫苗接種計劃推行近三個月，繼一名外傭猝死前18日曾接種疫苗，再有一名31歲外傭接種疫苗後，在接種中心抽搐，送院情況危殆。昨晚起網上流傳片段，一名女子在荔枝角公園體育館接種疫苗後，在中心休息區內後暈倒地上，須多名醫護人員合力抬上擔架，期間女子手臂仍不停抽搐。據了解，片段中暈倒的事主便是該名危殆外傭。

▼涉N501Y變種病毒株本地個案的覆檢地點▼

安徽省肥西縣爆疫 全省周六起不能用回港易計劃 擴大計劃後首例

【19:03】衞生署發言人表示，將更新內地屬中或高風險地區的省、市或自治區的名單，由5月15日起將安徽省列入名單內。

根據《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）下的相關指明，在到港當天或之前14天，曾到訪安徽省人士，須於到港後接受14天強制家居檢疫以及強制檢測，不能使用「回港易」計劃回港，亦不能因已完成接種疫苗而縮減強制檢疫期。

台灣抵港人士須酒店檢疫14天 強制檢測共6次 5月16日起生效

【18:55】港府今日宣布，調整曾逗留台灣的抵港人士的檢疫及檢測要求，由5月16日（周日）起生效。所有在抵港前14天內，曾逗留台灣的抵港人士，必須於指定檢疫酒店接受強制檢疫，期間要接受3次檢測，並在抵港後第16及第19天接受強制檢測。



而已完成接種疫苗、接受7天強制檢疫的人士，則須於檢疫期間接受2次檢測，於其後7天自行監察，並在抵港後第12天接受強制檢測。

+ 3 + 3 + 3

中山紀念公園接種中心天花支架鬆脫暫停打針 200人受影響

【17:54】港府表示，位於中西區的中山紀念公園體育館疫苗接種中心，今日下午3時左右小部分天花，因支架鬆脫而需要進行緊急維修，接種中心服務因而一度暫停。天花經搶修後已無安全問題，接種服務亦已於下午4時半恢復正常。在接種服務暫停期間，有約200名市民受影響。政府向受影響市民致歉。

▼中山紀念公園體育館疫苗接種中心，一度因天花支架鬆脫暫停服務▼

復必泰疫苗｜新一批74萬劑抵港 標籤含簡體字 衞生署強調德國製

【17:41】港府發言人表示，復星醫藥已於今日將BioNTech製造，並於德國另一廠房（Baxter）封裝的最新一批約74萬劑復必泰疫苗付運抵港。新一批復必泰疫苗抵港後，工作人員隨即按既定程序，對疫苗進行檢查及核對，確保疫苗符合產品規格及相關冷鏈運輸標準。政府亦會把疫苗存放在經驗證的超低溫冷藏櫃，按藥廠指定的溫度妥善保存。

當局指，新批疫苗的藥瓶標籤包含英文及簡體中文，但有關批次均由相同製造商及廠房，以相同規格在德國製造及封裝。

許樹昌：本港疫情趨穩定有望「清零」 政府可研與內地、澳門通關

【16:49】本港新冠肺炎疫情放緩，連續7天無源頭不明個案，政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今天（14日）表示，現時本港疫情已趨穩定，有望「清零」，若未來7天都繼續未有源頭不明個案，更有條件與內地、澳門商討通關。



呼吸系統科專科醫生梁子超則稱，仍需觀察多幾天，才能判斷疫情是否完全受控，但現時情況向好，認同下一步可研究通關。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，現時本港疫情已趨穩定，有望「清零」。（資料圖片）

新冠肺炎︱本港連續7天無源頭不明本地個案 僅增一宗來自阿聯酋

【16:18】本港新冠肺炎疫情放緩，衞生防護中心表示，今天（14日）僅新增一宗確診個案，患者來自阿聯酋，無帶變種病毒；而初步確診個案少於5宗。



連同今天計算在內，本港已連續7天無源頭不明的本地感染個案。

政府將推疫苗外展隊服務 最快下周為建造業、企業員工上門打針

【13:54】本港疫情持續，但疫苗接種比例仍偏低，公務員事務局承認正與建造業界、顧問公司、公用事業機構等籌備及推行外展接種服務，預計本月中推行，服務由現時營運社區疫苗接種中心的醫療機構提供。

變種病毒｜菲律賓裔女子涉隱瞞病情提堂 獲准以2千元保釋候訊

【12:58】確診患上變種病毒的印度裔男子和其同住的菲籍女友人，涉嫌瞞報二人在港行蹤，被控違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》。印裔男早前已出庭應訊，女友人則因發燒入院，今(14日)被押送到九龍城法院提堂，控方申請將案件同樣押後至5月31日，以待警方調查有關酒店紀錄和閉路電視片段。控方明言反對女被告保釋，但主任裁判官嚴舜儀最終准女被告以2000元保釋，期間不得離港和需要每周到警署報到三次。

本港自2021年4月16日在社區發現首宗變種病毒病例後，多區居民受到波及。(詳看下圖)

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【12:35】消息指，今天沒有源頭不明個案，只有一宗輸入個案，將不設疫情記者會。連同今天計算在內，本港已有連續七天不設疫情記者會。

變種病毒｜蕭傑恒：檢疫酒店入住率太高增風險 免確診者留酒店

【12:29】本港的新冠肺炎疫情緩和，近日不少確診個案均為外地輸入。港府要求所有抵港人士在第3日接受額外強制檢測，檢測承辦商聘請的採樣員，必須具備拭子採樣經驗。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今日（14日）於港台節目《千禧年代》中表示，越早檢測，避免確診患者長時間留在酒店，可以避免傳播予其他住客增加檢測較理想，又認為要減低影響，檢疫酒店入住率要避免太高，同時要加裝空氣清新機。

星港旅遊氣泡恐再爆 重啟前12日 邱騰華：好大機會不能如期往來

【12:16】商經局局長邱騰華表示，由於新加坡疫情有變，近日的確診數字增加，當地交通部溝通後，認為好大機會不能於本月26日開啟香港與新加坡的旅遊氣泡。

慢澳門大半天 陳肇始：台灣抵港者須酒店檢疫14日 不能家居檢疫

【11:19】台灣新冠肺炎疫情近日升溫，出現本地傳播，過去兩日分別新增逾十宗本地個案。食衞局長陳肇始今（14日）於立法會衞生事務委員會會議上表示，有見台灣本地確診個案有上升趨勢，政府將要求所有曾逗留台灣的人士，必須在指定檢疫酒店隔離14天，不能進行家居檢疫。澳門政府昨天傍晚發稿，指由零時起從台灣地區入境的人士須完成14天醫學觀察後須再接受7天自我健康管理的措施。

中大宿位打針者優先 曾祈殷：宿舍生活多姿彩 校方要與學生商量

【10:21】中文大學昨日（13日）公布，新學年起強烈呼籲入住大學宿舍的學生接種新冠疫苗，否則要每兩星期做一次檢測。本身是中大畢業生的醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷，今日（14日）在商台節目《在晴朗的一天出發》節目表示，學校宿舍生活多姿多彩，不時有聯誼活動，加上大學有很多來自世界各地的交流生，校方為保障學生健康，呼籲打針是可理解，但應與同學「有商有量」。

中文大學強烈呼籲下學年起入住大學宿舍的學生接種新冠疫苗，否則須兩周一檢。。（資料圖片）

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼5月13日強制檢測學校名單▼

▼5月11日，荃威花園R座居民接受強制檢測▼

竹篙灣檢疫營連日來的膳食安排：

+ 11 + 11 + 11

5月9日 母親節當日 康怡花園N2座居民離開檢疫中心返回家中

+ 3 + 3 + 3

▼5月9日 外傭強制檢測最後一日▼

+ 4 + 4 + 4

▼5月8日伯嘉士大廈居民完成21日檢疫後回家▼

+ 5 + 5 + 5

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

+ 10 + 10 + 10

昨日總覽：

政府加強檢疫酒店安排 抵港第3天須檢測 採樣護士須具兩項經驗

新冠疫苗｜周三6人打針不適送院 31歲外傭抽搐送院情況危殆

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