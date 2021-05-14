診所醫生涉非禮女護士　反指事主想要乾爹　官拒納裁罪成兼須還柙

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-05-14 13:37

五旬診所醫生為安撫一名患情緒病的年輕女護士，駕車載對方到尖沙咀午餐時，涉嫌拉下女護士口罩親吻，並伸手入其裙內摸其胸，從而被控非禮，案件今(14日)在九龍城法院裁決，裁判官不信辯方指女事主實想被告成為其「sugar daddy(乾爹)」，亦未見任何證據顯示事主及其母曾威脅被告，反之她們事發當日即往報警，認為兩人證供可信，裁被告罪成，並把案件押後至6月4日判刑，以便替被告索取背景報告，期間被告需要還押懲教署看管。

被告關國安，被裁定兩項非禮罪成，指他於2020年3月14日，在尖沙咀海運大廈停車場及其私家車內猥褻侵犯女子X。

曾用手掃事主背及臀

暫委裁判官鄭潤聰簡述案情時指，被告當日駕其7人車載女事主到海運大廈午餐，他與女事主一同離開大廈的停車場時，涉趁機掃事主的背及臀，又牽著女事主的手。女事主感到害怕並問：「你係咪當我係你個女？」被告回答：「一半一半啦。」

拉下事主口罩親吻兼摸胸

午膳後，二人回到停車場，女事主上車並坐在七人車的中排位置，被告趁機伸手撫摸其左胸。女事主叫被告停手不果，被告將女事主的口罩拉下並親吻了她，再伸手進事主的連身裙底內摸其左胸。控方指稱，整個非禮過程約為一分鐘，其後被告曾對女事主稱：「控制唔到」、「失控失控」。最終被告回家後情緒激動大哭，在母親追問下揭發事件並報警求助。

被告關國安被裁定非禮罪成須還柙等候判刑。(資料圖片)

辯方質疑女事主未即時逃走

鄭官稱，辯方審訊時集中攻擊女事主的證供，指被告無法如女事主所述，從裙底侵犯其胸部，又指女事主被問及為何被非禮時不立即求助或逃離現場時答：「唔知點答。」認為女事主的證供不可靠；惟鄭官指，案發時女事主身穿的連身裙有彈性，並非十分貼身，加上當時女事主正坐在座位上，故認為被告從裙底侵犯女事主胸部並非無可能。

官指事主或欠社會經驗

鄭官又指，女事主案發時21歲，是文憑試考生，在被告診所的工作是她的第一份工作；欠缺社會經驗，加上患有情緒病，她又視被告為一名值得尊重的長輩和僱主，故認為單憑女事主未即時逃離一事不足以動搖其供詞的可信性。

被告曾稱其廣東話不好

鄭官續稱，辯方又指女事主忘記7人車上沒有手枕，又忘記被告是用左手或是右手侵犯她等，大多屬吹毛求疵，直言對女事主證供的可信性並無多大影響。反觀辯方聲稱被告因廣東話不好，和心急回診所處理事務而倉猝回答警方提問，鄭官明言被告身為醫生，理應有正常廣東話的對答能力，亦應明白在口供紙上簽署的重要性，故拒絕接納被告的辯解。

指事主想被告成其乾爹

鄭官又指，辯方試圖攻擊女事主及其母親，指她們有經濟壓力，並舉例指女事主母親在庭上被問及金錢問題時表現激動，主動到勞工處詢問女兒的薪金情況，可見二人十分關注金錢問題，故在向被告索取金錢支援不果後，便報警控告被告，更指女事主問被告是否當她女兒時，其真正意思是希望被告成為她的sugar daddy(乾爹)。

無證據顯示事主母女曾威脅被告

惟鄭官拒絕接納此說法，指事主自案發後沒有在回到診所上班，後更失去工作，需要申請綜援，可見報警處理對解決女事主和其母親的財政問題並無益處；再者，案中並無任何證據證明女事主母女二人有曾經威脅過被告，而女事主亦在案發當天報案，可見二人並非威脅失敗後才報案；至於到女事主母親勞工處一事，鄭官認為母親到勞工處查詢女兒的勞工權益並無不可，又指正常而言，當一名母親知道自己的女兒受到侵犯，感到激動亦屬正常，故拒絕接納辯方的陳詞，定裁定被告兩名非禮罪罪名成立。

案件編號：KCCC 3023/2020