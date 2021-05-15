新冠肺炎．最新｜昨初步確診少於5宗　37萬外傭今起二度強檢

社會新聞
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新冠肺炎疫情略為回落。昨日（14日）僅增1宗由阿聯酋輸入的個案，連續7天沒有本地源頭不明個案，昨初步確診少於5宗。香港周邊地區疫情突政化，內地安徽省及遼寧省再現本地個案，台灣每日新增個案創單日新高，新加坡收緊防疫措施，港府預告星港旅遊氣泡很大可能再「爆破」。

全港37萬名外傭今起至本月30日內，需再度強制檢測，政府在多區增設流動採樣站。已完成接種兩劑疫人士，則可豁免檢測。

▼5月14日強制檢測學校及指名地方名單▼

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月14日)▼

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英華小學等11校爆流感須停課強制檢測　曾到6場所最遲下周一覆檢

【00:01】食物及衞生局公布強制檢測通告，因應早前涉及N501Y變種病毒株的本地個案，於指定期間曾身處六個指明地方的人士需要再次進行檢測，限期為下周一（ 17日）。

由於11間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該11間學校亦被納入今日的強制檢測公告，同樣須於下周一（ 17日）之前接受檢測，選擇使用樣本瓶進行檢測，則須於5月19日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。有關學校包括西營盤救恩學校(小學部及幼稚園部) 、九龍塘學校(小學部) 及英華小學等。11間學校亦須停課5日。

受檢人士若在5月12日至14日，或已經完成疫苗接種，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼中山紀念公園體育館疫苗接種中心，一度因天花支架鬆脫暫停服務▼

▼三圖看清　科興、BioNTech（復必泰）疫苗　預約接種及副作用詳情▼

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