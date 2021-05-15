新冠肺炎．最新｜消息︰今增大概3宗確診　2宗輸入1宗本地無源頭

撰文： 李恩慈 歐陽德浩 黃金棋 張嘉敏 鄭翠碧 馬煒傑 最後更新日期： 2021-05-15 11:13

新冠肺炎疫情略為回落。昨日（14日）僅增1宗由阿聯酋輸入的個案，連續7天沒有本地源頭不明個案，昨初步確診少於5宗。香港周邊地區疫情突惡化，內地安徽省及遼寧省再現本地個案，台灣每日新增個案創單日新高，新加坡收緊防疫措施，港府預告星港旅遊氣泡很大可能再「爆破」。 消息指，本港相隔7天後，社區再現1宗本地源頭不明感染個案，另有2宗輸入個案，合共有大概3宗新確診，當局下午將召開疫情記者會交代。 全港37萬名外傭今起至本月30日內，需再度強制檢測，政府在多區增設流動採樣站。已完成接種兩劑疫人士，則可豁免檢測。

▼5月14日強制檢測學校及指名地方名單▼

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月14日)▼

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【11:11】據了解，今天新增2宗輸入個案和1宗本地源頭不明個案，將設疫情記者會。消息指，今天新增的源頭不明個案，檢測樣本由私人檢測商「金域」負責檢測，在5月13日被列為「不確定」，昨晚衞生署覆檢證實確診，但由於病毒量太低，難以分析到是否涉及變種病毒。

新冠疫苗｜醫管局2.4萬員工接種 范鴻齡反對谷針說法：勿陰謀論

【09:42】本港新冠疫苗接種計劃開展近三個月，逾100萬名市民已接種第一劑疫苗。醫院管理局主席范鴻齡今日（15日）表示，醫管局目前有約2.4萬名員工已接種疫苗，佔全職員工30%。他反對有輿論指，政府「谷針」說法，認為政府只是想回復正常生活，「唔使用好多陰謀論去睇」。



醫管局行政總裁高拔陞則認為，接種率不高是因本港疫情穩定，沒有迫切性，但他強調，「疫苗唔係一打有保護，到疫情差先打，可能就追唔到」，呼籲市民及醫護盡快接種。

高拔陞（右）指政府強烈建議市民勇躍接種，亦有不同措施以協助市民儘快接種疫苗，強調儘早接種疫苗相當重要。（馬煒傑攝）

英華小學等11校爆流感須停課強制檢測 曾到6場所最遲下周一覆檢

【00:01】食物及衞生局公布強制檢測通告，因應早前涉及N501Y變種病毒株的本地個案，於指定期間曾身處六個指明地方的人士需要再次進行檢測，限期為下周一（ 17日）。

由於11間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該11間學校亦被納入今日的強制檢測公告，同樣須於下周一（ 17日）之前接受檢測，選擇使用樣本瓶進行檢測，則須於5月19日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。有關學校包括西營盤救恩學校(小學部及幼稚園部) 、九龍塘學校(小學部) 及英華小學等。11間學校亦須停課5日。

受檢人士若在5月12日至14日，或已經完成疫苗接種，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼中山紀念公園體育館疫苗接種中心，一度因天花支架鬆脫暫停服務▼

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

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