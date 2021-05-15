新冠肺炎・最新｜35歲女打復必泰胸口感染留院　4歲童確診無源頭

撰文： 李恩慈 歐陽德浩 黃金棋 張嘉敏 鄭翠碧 馬煒傑 最後更新日期： 2021-05-15 21:53

新冠肺炎疫情略為回落，今日公布新增三宗確診，當中一宗本地個案為四歲男童，源頭不明，何文田漢師幼稚園20多人隔離，少於五宗初步確診。 香港周邊地區疫情突惡化，內地安徽省及遼寧省再現本地個案，台灣每日新增個案創單日新高，新加坡收緊防疫措施，港府預告星港旅遊氣泡很大可能再「爆破」。

【21:50】過去24小時共有12宗打疫苗後送院個案，其中八人已經出院，一人留院觀察包括一名35歲女子，打第一針復必泰後，暈眩及胸口感染送院，要留院觀察；另三人不遵從醫生勸告自行出院。

【19:00】澳門宣布，自2021年5月16日零時起，入境前21天內曾經到過台灣地區的人士，須按照衛生當局的要求在指定地點接受21天醫學觀察；因台灣地區旅居史而正在接受醫學觀察的人士須在14天醫學觀察結束後進行7天自我健康管理，期間健康碼會轉為黃色；有關措施不適用於因台灣旅居史而已完成醫學觀察的人士。

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今增3確診 4歲男童感染源頭不明 何文田漢師幼稚園20師生須檢疫

【16:30】衛生防護中心傳染病處主任張竹君：增3宗確診，2宗輸入、1宗本地。本地個案為4歲男童，源頭不明，住何文田和石硤尾白田邨第13座，就讀何文田漢師幼稚園（龍總），最後一日上學為5月12日，20多名師生要檢疫，入住檢疫酒店，幼稚園學生的家長會陪同。學校5月15日至5月29日停課14天。

學童12日晚上發燒，13日在青衣看私家醫生，確診後發現CT值超過30，為比較高。9日去過何文田美食軒。患者父母在食肆工作，有定期檢測，兩間食肆為荃灣眾安街翠園餐廳、荔枝角608冰室，兩間餐廳會消毒，等待父母檢測結果；家中無聘請外傭。

兩宗輸入個案均為印尼抵港，一宗不涉變種病毒，另一宗病毒量少無法做基因排序。

另外華大基因早前有員工確診，病毒排序為一年前武漢流行的病毒株，並非現時流行的病毒株，相信為假陽性，一旦確認後會剔除為確診個案，個案編號會回收重用。該名員工在另外一間檢測中心檢測出陽性。

張竹君指，初步確診個案少於五宗。

▼5月15日，酷熱天氣警告生效下尖沙咀海旁情況▼

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港大基因排序揭華大確診員工 染一年前武漢病毒株 或屬假陽性

【15:54】華大基因一名社區檢測中心主管早前確診，列為本地源頭不明個案，不過其病毒樣本交予香港大學做基因排序後，卻發現未必是真的確診個案。

香港大學公共衛生學院教授潘烈文表示，分析病毒基因後發現，該病人帶有「武漢原始病毒株」，該病毒株在去年1月曾經出現，但過去多個月都未有再在香港或海外流行，認為病人或非受到感染。他估計或因病人在工作地點接觸過這種病毒核酸，污染到手部，再觸摸到鼻子，病毒停留了在鼻腔，因此檢測時驗到陽性。

另一可能性是病人的檢測樣本受到污染，他解釋，檢測時需要有陽性對照（positive control），一般會用武漢的原始病毒株做對比，以證實化驗的可信性，因此武漢病毒株可能污染到其他樣本。

科興疫苗｜國藥獲批逾一周 世衞覆01：仍正評估科興緊急使用申請

【14:37】世界衞生組織於5月7日公布，批准中國研發的「國藥疫苗」之緊急使用授權，但對於另一款內地研發、本港有使用的「科興疫苗」，就需在本周才能決定。不過至今仍未見到世衞有任何最新公布，《香港01》向世衞查詢情況，獲回覆仍正評估科興疫苗的緊急使用授權申請，當完成評估後便會對外公布。

強制檢測｜採樣站冷清 外傭稱安排有改善 昐延長檢測期

【14:06】政府早前宣布不要求全港外傭強制接種新冠疫苗，不過她們要在5月15日至30日進行第二輪強制檢測。



於中環添馬公園及遮打花園，當局為外傭設立檢測站，早上人流不多，不用排隊便可檢測。有菲傭指今次安排較首輪檢測好，不過認為可延長檢測期。有人稱曾被僱主要求接種疫苗，但因有高血壓拒絕。

▼5月14日強制檢測學校及指名地方名單▼

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站（截至5月14日）▼

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【11:11】據了解，今天新增2宗輸入個案和1宗本地源頭不明個案，將設疫情記者會。消息指，今天新增的源頭不明個案，檢測樣本由私人檢測商「金域」負責檢測，在5月13日被列為「不確定」，昨晚衞生署覆檢證實確診，但由於病毒量太低，難以分析到是否涉及變種病毒。

新冠疫苗｜醫管局2.4萬員工接種 范鴻齡反對谷針說法：勿陰謀論

【09:42】本港新冠疫苗接種計劃開展近三個月，逾100萬名市民已接種第一劑疫苗。醫院管理局主席范鴻齡今日（15日）表示，醫管局目前有約2.4萬名員工已接種疫苗，佔全職員工30%。他反對有輿論指，政府「谷針」說法，認為政府只是想回復正常生活，「唔使用好多陰謀論去睇」。



醫管局行政總裁高拔陞則認為，接種率不高是因本港疫情穩定，沒有迫切性，但他強調，「疫苗唔係一打有保護，到疫情差先打，可能就追唔到」，呼籲市民及醫護盡快接種。

高拔陞（右）指政府強烈建議市民勇躍接種，亦有不同措施以協助市民儘快接種疫苗，強調儘早接種疫苗相當重要。（馬煒傑攝）

英華小學等11校爆流感須停課強制檢測 曾到6場所最遲下周一覆檢

【00:01】食物及衞生局公布強制檢測通告，因應早前涉及N501Y變種病毒株的本地個案，於指定期間曾身處六個指明地方的人士需要再次進行檢測，限期為下周一（ 17日）。

由於11間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該11間學校亦被納入今日的強制檢測公告，同樣須於下周一（ 17日）之前接受檢測，選擇使用樣本瓶進行檢測，則須於5月19日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。有關學校包括西營盤救恩學校(小學部及幼稚園部) 、九龍塘學校(小學部) 及英華小學等。11間學校亦須停課5日。

受檢人士若在5月12日至14日，或已經完成疫苗接種，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼中山紀念公園體育館疫苗接種中心，一度因天花支架鬆脫暫停服務▼

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

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