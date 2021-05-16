新冠肺炎・最新｜今日新增4宗確診　菲裔女護士胞兄女友BB染疫

撰文： 朱海棋 袁澍 王潔恩 黃詠榆 黃穎津 勞敏儀 孔繁栩 胡家欣 陳淑霞 麥凱茵 黃偉倫 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-16 16:17

本港新冠肺炎疫情未止，周日（16日）新增4宗確診，當中三宗為輸入個案，一宗與本地個案有關連，是早前已確診的菲裔女護士胞兄女友的嬰兒。另外，華大基因早前有員工確診，病毒排序為一年前武漢流行的病毒株，並非現時流行的病毒株，相信為假陽性，一旦確認後會剔除為確診個案，個案編號會回收重用。

據了解，警務處近日發出「接種疫苗最新指示」，建議前線人員打針，否則需要兩周一檢。（資料圖片）

【16:20】消息指，警方為顧及警員和市民健康，建議前線警員接種疫苗，包括軍裝巡邏小隊、特遣隊、分區刑事調查隊、交通部執法及管制組人員等，警員如因健康或個人理由未有接種，需接受兩周一檢，若缺乏合理解釋的情況下，沒遵從打針或定期檢測，有可能面臨紀律處分。

消息：警隊建議前線接種疫苗 否則兩周一檢 拒遵從或紀律處分

印度協會前主席發起籌款300萬助印度抗疫：當地醫療系統已崩潰

【15:28】印度疫情嚴峻，香港印度協會前主席毛漢形容印度醫療系統已崩潰，現為同胞籌款，冀購買醫療物資寄往印度。自由黨黨魁鍾國斌指，印度人來港已過百年，已融入香港社會，同是香港的一分子，他呼籲港人本着人道主義及同理心，對印度伸出援手。

毛漢說：「有好多人去到醫院無氧氣，而錫克廟每個城市都有，會將物資用喺最窮嘅人身上。捐款越多，就能挽救更多生命。」（余俊亮攝）

新冠肺炎｜增4宗確診無源頭不明 4個月大男嬰中招屬變種病毒群組

【14:20】衞生防護中心公布新增4宗確診個案，當中3宗為輸入個案、1宗與本地個案有流行病學關連；由於早前列為確診的華大基因男員工（確診編號11,801），樣本疑在實驗室受污染，衞生防護中心將其除名，由新增個案取代，因此累計只增至11,825，比昨日報數實增3個。

3宗輸入個案來為一男兩女，來自俄羅斯、印度及印尼。關連個案為一名4個月大男嬰，他無病徵，為感染變種病毒群組第11名患者，是菲律賓裔女護士胞兄的女友兒子。這個群組由杜拜來港的印度裔男子走入社區引發，，二人曾到傳染給其菲裔女護士女友人女方母親位於柴灣興華（二）邨豐興樓的家中吃飯，母親也染疫；其胞兄及女友和BB仔當日也有出席，三人其後在深水埗福榮街37號家中舉行家庭聚會，同場三名菲傭朋友確診，始揭發這個群組關連，女護士胞兄及其女友和男嬰在送往檢疫後逐一確診。其中在影映園第11座工作的菲傭，傳染給女僱主及少主，令這個變種病毒群組共計11人染疫，逾2,000人一度要撤離住所檢疫。

台灣疫情｜單日再激增206宗本土個案 兩日共386宗

【14:10】台灣的新冠肺炎本土疫情反彈，14日暴增180人確診後，台北市、新北市隨即升至三級警戒。

台灣中央流行疫情指揮中心今日（16日）召開記者會，宣布昨日（15日）再增加206宗本土個案，1宗為境外移入。台灣兩日共增加386宗本土個案。

▼5月15日強制檢測場所名單▼

廠商會史立德「奇招」谷針：市民打疫苗可每星期抽獎 頭獎100萬

【13:37】政府本月擴展「來港易」計劃，在內地居住的非香港居民抵港均可豁免14天強制檢疫。中華廠商聯合會會長史立德表示，措施對本港經濟復甦一定有幫助，但比例不算太廣闊，因為這些旅客返回內地時，仍須接受隔離檢測，估計只有急切者才會透過此措施來港，對零售業幫助不大。

史立德指，香港需要「清零」才可與內地爭取重新往來，廠商會建議容許已接種兩劑疫苗的商人，可免檢疫即日來回大灣區城市，落實「商務氣泡」。

他更建議，政府應設立接種疫苗獎勵制度，已接種市民可每星期抽獎一次，頭獎100萬元。

新冠肺炎｜29歲華大「染疫」員工疑樣本受污染 陳肇始今證非確診

【12:16】華大基因男員工日前確診，但其病毒株驗出絕跡多時的武漢原始品種，樣本懷疑在實驗室受污染，衞生防護中心昨日（15日）表示他可能並非確診或會除名，但晚上仍然視他為確診個案。食物及衞生局局長陳肇始今早證實，該員工已不再是確診個案，政府會嚴肅跟進。

陳肇始證實，衞生防護中心判斷該男員工並非確診個案。（朱海棋攝）

▼5月15日，全港外傭要作第二次強制檢測首日▼

【12:09】據了解，今日有4宗確診，包括3宗輸入個案及1宗本地有源頭個案，該個案是早前帶有變種病毒菲律賓裔女護士胞兄女友的嬰兒，曾到興華（二）邨豐興樓及深水埗福榮街37號的家庭聚會。今日沒有源頭不明個案，不設疫情記者會。

國泰航空證實已入標競投為竹篙灣檢疫中心提供膳食。（資料圖片）

國泰航空證已入標競投為竹篙灣提供膳食 檢疫有望轉食飛機餐？

【10:05】竹篙灣檢疫中心「劣食」震驚逾名檢人士，政府急換走原膳食供應商丹尼食品，並安排另一間頂替，食衞局局長陳肇始今早表示會嚴肅跟進。國泰航空證實，旗下國泰航空飲食服務已於5月13日收到提供竹篙灣隔離營餐飲服務的邀請，並已遞交報價資料，「我們一向非常重視食物安全及質素，並致力滿足顧客的要求」。

▼即睇竹篙灣檢疫中心，連日來的膳食安排▼

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▼台灣疫情惡化出現搶購潮及關閉場所▼

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澳門延長台灣入境者檢疫期 陳肇始：不排除本港適時收緊安排

【09:16】食衞局局長陳肇始在商台節目《政好星期天》節目中表示，因應台灣疫情，已修改入境本港檢疫安排，由家居檢疫14日，今日起改為必須在指定檢疫酒店隔離14日，她表示不排再收緊檢疫安排。

澳門昨宣布，自2021年5月16日零時起，入境前21天內曾經到過台灣地區的人士，須按照衛生當局的要求在指定地點接受21天醫學觀察；因台灣地區旅居史而正在接受醫學觀察的人士須在14天醫學觀察結束後進行7天自我健康管理，期間健康碼會轉為黃色；有關措施不適用於因台灣旅居史而已完成醫學觀察的人士。

對於早前竹篙灣檢疫中心出現食物中毒等亂象，陳肇始表示會嚴肅跟進，採購另一供應商食品，並改善WiFi，加強與管理竹篙灣的民安隊的溝通，亦會改善出入檢疫中心的電腦登記系統。

新冠肺炎｜張建宗：絕不能讓疫情反彈 呼籲市民積極主動打疫苗

【08:55】政務司司長張建宗今（16日）在官方網誌表示，疫情趨穩之際，絕不能再讓疫情反彈，甚至把香港復甦「拖後腿」，強調接種疫苗是防控疫情最有效和最徹底的措施，呼籲市民應積極主動及時接種疫苗，為本港築起群體免疫屏障。

▼5月15日 確診4歲男童就讀幼稚園▼

強制檢測｜何文田漢師幼稚園、白田邨13座上榜 曾到3場所要覆檢

【00:01】食物及衞生局昨日（15日）公布，新確診的4歲男童（編號︰11822），曾居住的何文田窩打老道67E號怡景大廈、深水埗白田街51號白田邨13座，以及就讀的何文田自由道2號九龍總商會大廈地下及一樓漢師幼稚園（龍總），均被列作強制檢測地點。所有人士若於5月2日至15日期間，曾到訪逾兩小時需強制檢測。

此外，3個地點因早前涉及帶有N501Y變種病毒株的本地個案，所有於指定期間曾到訪的人士，需再次接受檢測，包括置地廣場Urban Bakery Works、置地太子Oliver's the Delicatessen、愉景新城（只包括商場）。

▼5月15日 確診4歲男童住所▼

台灣疫情｜只有阿斯利康僅0.8%人口已打針 蔡英文等台灣研發疫苗

新冠疫苗｜12人打針後送院 35歲女暈眩及胸口感染需留院

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回港易｜安徽、遼寧爆疫 港府周日起禁去過兩省人士用回港易

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增3確診 4歲男童感染源頭不明 何文田漢師幼稚園20師生須檢疫

▼5月15日，酷熱天氣警告生效下尖沙咀海旁情況▼

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▼各區向公眾提供服務的流動採樣站（截至5月14日）▼

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昨日總覽：新冠肺炎・5.15｜35歲女打疫苗後胸口感染留院 4歲童確診無源頭

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