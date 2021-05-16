新冠肺炎・最新｜住竹篙灣可吃飛機餐？　國泰：已入標供應膳食

撰文： 朱海棋 袁澍 王潔恩 黃詠榆 黃穎津 勞敏儀 孔繁栩 胡家欣 陳淑霞 麥凱茵 黃偉倫 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-16 10:17

本港新冠肺炎疫情未止，昨日（15日）新增3宗確診，本地源頭不明個案為4歲男童，居於何文田怡景大廈和石硤尾白田邨第13座。他就讀的何文田漢師幼稚園（龍總）有20多名師生須隔離。昨有少於五宗初步確診，主要為輸入個案。 另外，華大基因早前有員工確診，病毒排序為一年前武漢流行的病毒株，並非現時流行的病毒株，相信為假陽性，一旦確認後會剔除為確診個案，個案編號會回收重用。

▼5月15日，全港外傭要作第二次強制檢測首日▼

國泰航空證實已入標競投為竹篙灣檢疫中心提供膳食。（資料圖片）

【10:05】竹篙灣檢疫中心「劣食」震驚逾名檢人士，政府急換走原膳食供應商丹尼食品，並安排另一間頂替，食衞局局長陳肇始今早表示會嚴肅跟進。國泰航空證實，旗下國泰航空飲食服務已於5月13日收到提供竹篙灣隔離營餐飲服務的邀請，並已遞交報價資料，「我們一向非常重視食物安全及質素，並致力滿足顧客的要求」。

▼即睇竹篙灣檢疫中心，連日來的膳食安排▼

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▼台灣疫情惡化出現搶購潮及關閉場所▼

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▼5月15日強制檢測場所名單▼

【09:16】食衞局局長陳肇始在商台節目《政好星期天》節目中表示，因應台灣疫情，已修改入境本港檢疫安排，由家居檢疫14日，今日起改為必須在指定檢疫酒店隔離14日，她表示不排再收緊檢疫安排。

澳門昨宣布，自2021年5月16日零時起，入境前21天內曾經到過台灣地區的人士，須按照衛生當局的要求在指定地點接受21天醫學觀察；因台灣地區旅居史而正在接受醫學觀察的人士須在14天醫學觀察結束後進行7天自我健康管理，期間健康碼會轉為黃色；有關措施不適用於因台灣旅居史而已完成醫學觀察的人士。

對於早前竹篙灣檢疫中心出現食物中毒等亂象，陳肇始表示會嚴肅跟進，採購另一供應商食品，並改善WiFi，加強與管理竹篙灣的民安隊的溝通，亦會改善出入檢疫中心的電腦登記系統。

▼5月15日 確診4歲男童就讀幼稚園▼

強制檢測｜何文田漢師幼稚園、白田邨13座上榜 曾到3場所要覆檢

【00:01】食物及衞生局昨日（15日）公布，新確診的4歲男童（編號︰11822），曾居住的何文田窩打老道67E號怡景大廈、深水埗白田街51號白田邨13座，以及就讀的何文田自由道2號九龍總商會大廈地下及一樓漢師幼稚園（龍總），均被列作強制檢測地點。所有人士若於5月2日至15日期間，曾到訪逾兩小時需強制檢測。

此外，3個地點因早前涉及帶有N501Y變種病毒株的本地個案，所有於指定期間曾到訪的人士，需再次接受檢測，包括置地廣場Urban Bakery Works、置地太子Oliver's the Delicatessen、愉景新城（只包括商場）。

▼5月15日 確診4歲男童住所▼

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增3確診 4歲男童感染源頭不明 何文田漢師幼稚園20師生須檢疫

▼5月15日，酷熱天氣警告生效下尖沙咀海旁情況▼

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▼各區向公眾提供服務的流動採樣站（截至5月14日）▼

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