新冠肺炎．最新｜增1宗輸入患者印尼抵港　袁國勇：港有機會清零

撰文： 陳嘉慧 王潔恩 黃偉倫 朱海棋 李恩慈 勞敏儀 孔繁栩 胡家欣 鄧穎琳 陳淑霞 麥凱茵 袁澍 黃詠榆 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-17 15:05

本港新冠肺炎疫情未止，周日（16日）新增4宗確診，當中三宗為輸入個案，一宗與本地個案有關連，是早前已確診的菲裔女護士胞兄女友的嬰兒。另外，華大基因早前有員工確診，病毒排序為一年前武漢流行的病毒株，並非現時流行的病毒株，相信為假陽性，一旦確認後會剔除為確診個案，個案編號會回收重用。 港府周一凌晨（17日）起收緊檢疫安排，台灣抵港人士必須在指定酒店強制檢疫21天，期間需檢測4次，是港府一連兩日收緊台灣抵港人士檢疫安排。

連續兩天沒本地無源頭 增1宗輸入個案 25歲印尼外傭抵港後確診

【14:48】本港新冠肺炎疫情緩和，衛生署衞生防護中心今日（17日）公布，截至5月17日零時零分，本港新增一宗輸入個案，25歲印尼抵港女子確診，至今本港個案累計11,826宗（包括11 825宗確診個案和一宗疑似個案）。



據了解，該女子是外傭，昨日搭CX798抵港，病毒量較低，不屬變種病毒。另外，本港初步確診個案，少於5宗。

華大基因男員工假陽性 袁國勇：休息室被污染 吸入無傳染性DNA

【12:51】華大員工驗出有武漢病毒株，袁國勇在視察華大基因實驗室後，會見傳媒。指早前被驗出對新冠肺炎病毒呈陽性的華大基因29歲男員工，所驗出的是病毒的DNA而非RNA，所以沒有傳染性，暫時仍未找出原因。建議華大基因在實驗人員下班後，應開啟紫外線燈消滅在空氣中的DNA。

另外，袁教授指早前染疫的4歲男童並非假陽性。袁國勇又指，香港現在的情疫情有機會清零，惟擔心市民會因此而不接種疫苗，呼籲要盡快打針，以免成為台灣翻版時大眾會搶針打，而屆時卻已只剩下一種疫苗供市民選擇。

姚思榮：港星旅遊氣泡如期啟動打定輸數 望早日與內地、澳門通關

【10:00】新加坡當局稱很大機會未能如期啟動旅遊氣泡，旅遊界議員姚思榮今日（17日）在港台節目《千禧年代》中表示，新加坡疫情明顯反彈及未受控，與本港疫情有大差距，如期啟動旅遊氣泡成數低，可謂「打定輸數」，雖然感到失望可惜，但最重要是安全。他說希望本港盡快清零，同澳門通關，有數據後與內地商討通關，強調只有通關才能協助旅遊業。

【12:15】據了解，今日沒有源頭不明，連續第2天不設疫情記者會。

4歲男童列無源頭個案 梁子超：不排除屬假陽性 有信心本港清零

【09:49】本港早前新增一宗源頭不明個案，患者是一名4歲男童。呼吸系統專科醫生梁子超今日（17日）在港台節目《千禧年代》中表示，暫時未找到小朋友身邊人確診，如未來未來患者未有其他陽性樣本或抗體陽性結果，不排除是假陽性個案。

台灣疫情急劇轉差 梁子超：從台抵港已打針人士 亦應檢疫21天

【09:08】政府宣布從今日（17日）起進一步收緊從台灣抵港人士的檢疫及檢測要求，所有登機當天或之前14日曾逗留台灣的本港居民，須持有陰性檢測證明，其中未完成接種疫苗人士須於指定檢疫酒店隔離21日，完成接種疫苗人士須在指定酒店檢疫14日，來自台灣的非香港居民將不會獲准入境。



呼吸系統專科醫生梁子超在港台節目《千禧年代》表示，台灣是次爆發，本地個案升得好急，加上台灣之前疫情控制得較好，群眾防疫意識相對低，而群體免疫能力亦不高，認為的確需要留意，贊同無論是否有接種疫苗，都應該對台灣抵港人士實施21日檢疫。

▼5月16日 港府收緊台灣抵港人士檢疫安排情況▼

+ 3 + 3 + 3

▼5月16日 港人直擊超市情況▼

+ 3 + 3 + 3

▼5月16日 港人直擊台北市況▼

+ 5 + 5 + 5

本港自2021年4月16日在社區發現首宗變種病毒病例後，多區居民受到波及。(詳看下圖)

+ 15 + 15 + 15

▼5月15日，全港外傭要作第二次強制檢測首日▼

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼台灣疫情惡化出現搶購潮及關閉場所▼

+ 8 + 8 + 8

+ 3 + 3 + 3

▼5月11日，荃威花園R座居民接受強制檢測▼

▼即睇竹篙灣檢疫中心，連日來的膳食安排▼

+ 11 + 11 + 11

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

+ 10 + 10 + 10

昨日總覽：

台灣疫情｜抵港人士周一凌晨起須隔離21日 已打針者亦要檢疫14日

新冠疫苗｜周六增11人打針後送院 60歲翁高血壓胸部不適需留院

勞工處兩日抽查逾3,500名外傭檢測紀錄 揭5人未遵強制檢測令

台灣疫情｜港人探親後急撲酒店提早返家：怕遲啲要隔離21日

台灣單日暴增207宗確診 留台港生憂倘封城 未能如期畢業返港

直擊台灣疫情｜台北周末冷清 居台港人：台灣人自律籲勿逃離避疫

新冠疫苗｜第二代疫苗要有第一代「打底」 藥劑師：市民忌等新款

外傭強制檢測｜部份人穿紅衣抗議 不滿被針對：希望是最後一次

印度協會前主席發起籌款300萬助印度抗疫：當地醫療系統已崩潰

消息：警隊建議前線接種疫苗 否則兩周一檢 拒遵從或紀律處分

新冠肺炎｜增4宗確診無源頭不明 4個月大男嬰中招屬變種病毒群組

台灣疫情｜單日再激增206宗本土個案 兩日共386宗

廠商會史立德「奇招」谷針：市民打疫苗可每星期抽獎 頭獎100萬

新冠肺炎｜29歲華大「染疫」員工疑樣本受污染 陳肇始今證非確診

國泰航空證已入標競投為竹篙灣提供膳食 檢疫有望轉食飛機餐？

澳門延長台灣入境者檢疫期 陳肇始：不排除本港適時收緊安排

新冠肺炎｜張建宗：絕不能讓疫情反彈 呼籲市民積極主動打疫苗