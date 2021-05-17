新冠肺炎．最新｜28間學校納強制檢測　嘉諾撒聖心學校上榜

撰文： 陳嘉慧 王潔恩 黃偉倫 朱海棋 李恩慈 勞敏儀 孔繁栩 胡家欣 鄧穎琳 陳淑霞 麥凱茵 袁澍 黃詠榆 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-17 20:27

本港新冠肺炎疫情持續放緩，今日（17日）新增1宗確診，患者是一名25歲女傭由印尼抵港，是連續第二天沒有本地源頭不明個案。對上一次本港出現無源頭個案為上周六（15日），一名就讀何文田漢師幼稚園（龍總）的4歲男童確診。但他入院後的樣本及抗體測試都呈陰性，惹起假陽性疑慮。袁國勇教授今建議暫當他是陽性個案繼續多層追蹤，相信香港有機會清零。 港府周一（17日）宣布，與新加坡的旅遊氣泡正式「爆破」延期，並不遲於6月13日或之前公布最新安排。

【20:25】政府公布，28家學校由於爆發上呼吸道感染或流感，須納入強制檢測公告之內，當中包括嘉諾撒聖心學校私立部、香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學(小學部) 等。

【20:15】澳門政府今（17日）指，考慮到曾染疫人士會有「復陽」風險，決定明（18日）起延長從台灣等地回澳、對抗體呈陽性旅客的醫學觀察期，由21日增至28日，而從印尼、巴基斯坦、菲律賓等高危地區回澳門的市民，醫學觀察期亦同樣增加7日至35日。

澳門收緊檢疫措施 印尼、菲律賓入境人士抗體呈陽性 需隔離35日

澳門宣布，明日起延長抗體檢測陽性人士的醫學觀察時間，台灣等地入境者的隔離期會由21日延長至28日。（資料圖片）

本港自2021年4月16日在社區發現首宗變種病毒病例後，多區居民受到波及。(詳看下圖)

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【19:40】衞生署公布，截至今日下午四時的過去24小時，接獲醫管局呈報一宗死亡個案，懷疑涉及接種新冠疫苗後14日內出現的嚴重異常事件。事件涉及一名50歲男子，昨日被送往北大嶼山醫院急症室，其後轉往瑪嘉烈醫院後離世。他離世前13日，即5月3日曾接種第二劑科興疫苗。

根據報告，初步診斷死因為腦幹出血，初步臨床評估認為與疫苗接種無關。醫管局已向死因裁判官呈報個案。暫時未有臨床證據顯示事件由疫苗引起。衞生署會按既定機制，將個案交由專家委員會進行因果關係評估。

新冠疫苗｜50歲無長期病歷男子腦幹出血亡 離世前13日曾打第二針

▼香港新加坡旅遊氣泡或二度取消▼

【19:25】政府傍晚宣布，鑑於海外多個地區疫情持續不穩，加上更高傳染力及可能引致更嚴重情況的變種病毒株廣泛傳播並出現爆發，經密切監察相關地區疫情發展及對本港可能構成的輸入風險後，政府將指明阿根廷、意大利、日本、肯尼亞、馬來西亞、荷蘭及新加坡為高風險的B組指明地區，周五（21日）起開始生效。

政府收緊檢疫措施 日本、新加坡、意大利等地抵港人士須隔離21日

【16:00】政府公布，原定於5月26日啟航的新加坡航空旅遊氣泡，因應新加坡當地疫情，兩地政府決定延後首航日期。

連續兩天沒本地無源頭確診僅一宗輸入 新加坡旅遊氣泡正式延期

政府發言人表示，兩地政府會繼續密切留意雙方疫情的發展，由於新加坡推出更為嚴謹的抗疫措施，該等措施5月16日生效，直至6月13日。雙方會於6月13日或之前公布何時再啓航。

旅客如已預訂上述時段的專屬航班，應聯絡航空公司，並按自己的情況調整行程。有關「航空旅遊氣泡」的具體安排，可參考專屬網頁：www.tourism.gov.hk/travelbubble。

確診男童抗體陰性屬假陽個案？ 袁國勇：當陽性追蹤香港才可清零

【15:32】本港連續兩日無源頭不明個案，最近一個病例在上周六（15日）確診，患者為一名4歲男童，但他入院後的樣本及抗體測試都呈陰性，惹起假陽性疑慮。港大微生物學系講座教授袁國勇認為，暫時不能夠指他是假陽性，「要當佢係陽性做足功夫，以至社區唔會有（確診）情況出現，香港有機會清零。」

連續兩天沒本地無源頭 增1宗輸入個案 25歲印尼外傭抵港後確診

【14:48】本港新冠肺炎疫情緩和，衛生署衞生防護中心今日（17日）公布，截至5月17日零時零分，本港新增一宗輸入個案，25歲印尼抵港女子確診，至今本港個案累計11,826宗（包括11 825宗確診個案和一宗疑似個案）。



據了解，該女子是外傭，昨日搭CX798抵港，病毒量較低，不屬變種病毒。另外，本港初步確診個案，少於5宗。

▼5月16日 港人直擊超市情況▼

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華大基因男員工假陽性 袁國勇：休息室被污染 吸入無傳染性DNA

【12:51】華大員工驗出有武漢病毒株，袁國勇在視察華大基因實驗室後，會見傳媒。指早前被驗出對新冠肺炎病毒呈陽性的華大基因29歲男員工，所驗出的是病毒的DNA而非RNA，所以沒有傳染性，暫時仍未找出原因。建議華大基因在實驗人員下班後，應開啟紫外線燈消滅在空氣中的DNA。

另外，袁教授指早前染疫的4歲男童並非假陽性。袁國勇又指，香港現在的情疫情有機會清零，惟擔心市民會因此而不接種疫苗，呼籲要盡快打針，以免成為台灣翻版時大眾會搶針打，而屆時卻已只剩下一種疫苗供市民選擇。

姚思榮：港星旅遊氣泡如期啟動打定輸數 望早日與內地、澳門通關

【10:00】新加坡當局稱很大機會未能如期啟動旅遊氣泡，旅遊界議員姚思榮今日（17日）在港台節目《千禧年代》中表示，新加坡疫情明顯反彈及未受控，與本港疫情有大差距，如期啟動旅遊氣泡成數低，可謂「打定輸數」，雖然感到失望可惜，但最重要是安全。他說希望本港盡快清零，同澳門通關，有數據後與內地商討通關，強調只有通關才能協助旅遊業。

【12:15】據了解，今日沒有源頭不明，連續第2天不設疫情記者會。

4歲男童列無源頭個案 梁子超：不排除屬假陽性 有信心本港清零

【09:49】本港早前新增一宗源頭不明個案，患者是一名4歲男童。呼吸系統專科醫生梁子超今日（17日）在港台節目《千禧年代》中表示，暫時未找到小朋友身邊人確診，如未來未來患者未有其他陽性樣本或抗體陽性結果，不排除是假陽性個案。

台灣疫情急劇轉差 梁子超：從台抵港已打針人士 亦應檢疫21天

【09:08】政府宣布從今日（17日）起進一步收緊從台灣抵港人士的檢疫及檢測要求，所有登機當天或之前14日曾逗留台灣的本港居民，須持有陰性檢測證明，其中未完成接種疫苗人士須於指定檢疫酒店隔離21日，完成接種疫苗人士須在指定酒店檢疫14日，來自台灣的非香港居民將不會獲准入境。



呼吸系統專科醫生梁子超在港台節目《千禧年代》表示，台灣是次爆發，本地個案升得好急，加上台灣之前疫情控制得較好，群眾防疫意識相對低，而群體免疫能力亦不高，認為的確需要留意，贊同無論是否有接種疫苗，都應該對台灣抵港人士實施21日檢疫。

▼5月16日 港府收緊台灣抵港人士檢疫安排情況▼

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▼5月16日 港人直擊台北市況▼

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▼5月15日，全港外傭要作第二次強制檢測首日▼

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼台灣疫情惡化出現搶購潮及關閉場所▼

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▼5月11日，荃威花園R座居民接受強制檢測▼

▼即睇竹篙灣檢疫中心，連日來的膳食安排▼

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▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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昨日總覽：

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