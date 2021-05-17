10.1集結案｜陳皓桓透露有被告將認罪　籲港人要瓹窿瓹罅發聲

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-05-17 10:39

2019年10月1日大遊行中，多名泛民人士包括黎智英、何俊仁、吳文遠等被控組織及參與未經批准集結，案件原定今日（17日）開審。本案被告之一的陳皓桓今早進入法庭前透露，有被告將會認罪，他仍呼籲港人要「瓹窿瓹罅」發聲；何俊仁則表示不會後悔、義無反顧。今早開庭後，控方表示由於辯方就部分控罪表達答辯方向，雙方需時討論案情細節，案件於11時30分繼續。

10名被告：陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英、單仲偕及蔡耀昌。

獲准保釋被告到庭的情況。(詳看下圖)

+ 4 + 4 + 4

陳皓桓、何俊仁、蔡耀昌、楊森等進入法庭前會見傳媒。陳皓桓透露部分被告將會認罪，但仍呼籲港人不要放棄民主自由，無論在6.4、7.1或其他日子，都要「瓹窿瓹罅」發聲。楊森亦呼籲港人要「企硬」。

何俊仁則指，警方當年自8月中已不再就集會遊行，批出不反對通知書，惟市民當時有強烈的要求發聲，集會最終和平、有序、理性地進行。何直指，政府秋後算帳，將他們禁於牢獄，圖使市民滅聲，即使他們將失去自由，也不會後悔、義無反顧。蔡耀昌則以16字「不卑不亢，坦然面對，初心不改，信念長存」表達感受。

案件編號：DCCC 534/2020