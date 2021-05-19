港龍機師轉職巴士車長　與2000人爭奪香港貨運機師空缺成功再翱翔

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-19 00:47

全球疫情持續，航空業仍處於「冰封期」，但對貨運需求持續上代。香港貨運航空4月初增聘人手，短短兩周接獲2,000份申請，最終聘請了8位本地機師，包括早前在待業「空窗期間」曾轉職巴士車長的前港龍機師Earnest Li。 當初因網上帖文，引起社會熱議，今日可重新啟航，Earnest 坦言心情複雜，「始終大家一起競爭，但空缺有限」，他勉勵同行要保持樂觀、健康，認為重捨機師本行與否，只是時間問題。

香港貨運航空4月初增聘人手，短短兩周接獲2000份申請，最終聘請了8位本地機師，包括早前在空窗期間，曾轉職巴士車長的Ernest Li（右二）。（梁鵬威攝）

獲聘機師心情「矛盾」

入行19年的Earnest 坦言，在過去半年，對一個失業飛機師而言，除了保持樂觀，亦要注意健康，「做得飛機師，大家都唔會想輕易話轉行」，即使目前正在待業，相信只是暫時性，尤其年資較長、飛行時數多，不太擔心難找工作。

他憶述收到空缺時，心情無疑「難受」，始終空缺有限，勉勵大家繼續保持信念。

Earnest曾轉職巴士司機，如今重新啟航，勉勵同行保持信念，「做得飛機師，大家都唔會想輕易話轉行」。（梁鵬威攝）

沒想過一個疫情致失業

年資較淺、入行7年半的Felix亦回想，去年10月收到裁員消息，難以接受。他說，自小已想入行，考了幾次才成功獲得資格，「一直以為好穩定，一個疫情令到成份工無做，都會覺得失望。」

Felix（左）、Nick（右）亦指要避免負面思考，保持信念，「有一日可以飛返」。（梁鵬威攝）

大半年空窗期間，Felix偕朋友開新餐廳，同時不忘飛行夢，一直有投遞履歷表，「未有職位開始都照寄CV」，望重返航空業，幸而獲選中，獲聘為香港貨運航空機師，「好開心有機會，但都好沉重，身邊有好多人仍未飛返。」

另一位機師Nick分享說，空窗期盡量避免負面思考，保持信念，「有一日可以飛返！」

香港貨運航空首席運營官洪宜斐機長指，在兩星期間收到約2000份申請表，當中近一半為本地機師申。（梁鵬威攝）

兩周接2000申請 優先聘請本地機師

香港貨運航空早前申請9條新定期航線，獲空運牌照局批核，公司近日亦增聘人手應付。香港貨運航空首席運營官洪宜斐機長指，公司決定優先考慮本地機師，在兩星期間收到約2000份申請表，當中近一半本地機師申請，「好多都係好高資歷，好高飛行時數、操作經驗」，面試過程亦相當困難，期望未來增加飛機、航線，可以帶動更多就業機會。