梁凌杰死因　消防員指梁無配合搶救　否則4消防員應能捉住梁

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-05-17 16:14

梁凌杰前年6月身穿寫有反修例標語的黃雨衣，站在太古廣場多個小時後墮斃。死因庭研訊今（17日）續，當日曾參與工作的消防員出庭作供，指梁當日手持𠝹刀，對現場的拯救人員構成危險，因為有可能𠝹斷救援人員身上的救生繩。在梁墮下前曾捉住梁手腕的消防員則稱，指梁當時曾猛烈掙扎，覺得梁並無配合搶救，因其掙扎及反抗，最終掙脫開消防員的手。他又指，若對方能配合，4名消防員應能夠捉住梁。

死者梁凌杰（終年35歲）於2019年6月15日從金鐘太古廣場4樓外的平台墮下，送院不治。

消防員當時在圍板外候命

消防隊長王仕賢供稱，他案發時駐中區消防局，當日接報到場後，按督察梁宇熙要求，盡快展開救生氣墊在金鐘道，並設置高角度拯救系統，將兩個穩固點設於工作平台的左右兩方。他指，危站的黃色雨衣男子手持𠝹刀，對當時高空工作的人員構成威脅，可能𠝹斷他們身上救生衣所繫的救生繩，對拯救者及被拯救者是為危險。王和警方談判組制定策略，考慮到他持武器，消防不會上前搶救，而是遊說游說他放下𠝹刀。王仕賢和其他消防員在圍板外候命，避免在他視線範圍內出現刺激他。

消防隊長王仕賢稱，為怕刺激梁凌杰，當日消防員一直在圍板外候命，避免在其視線範圍內出現。(陳家怡攝)

跑到花槽見該男子已跨出鐵架

晚上8時50分，王獲知事主10分鐘後有機會放低𠝹刀，接受消防救援。他由圍板外左方走往右方花槽時，街上傳來「唔好啊」的叫聲，他跑到花槽目睹該男子跨出了鐵架和環抱欄杆。消防員隨即為穩固點設置相應加固點，幫談判組警員扣救生繩。王在左面梯間聽到嘈雜聲音，認為現場氣氛有變，事主有即時墮下風險，步上工作平台不見事主，發現他已墜落。

切割欄桿對救生墊造成風險

死因裁判官高偉雄提問時，王表示知悉氣墊被欄杆阻礙放置在行人路，王指出拆除欄桿需時50分鐘，若他期間墮樓，墮下約一至兩秒的時間難以疏散地面人員避開，故拆欄桿方法不可取，切割欄桿後的鋒利表面亦會對使用氣墊有風險。王認為將氣墊對正於事主下方擺放已是最合適的防禦保護。王稱在事主手持利器下，叫同袍不要貿然行動。

消防總隊目廖寶廸稱，覺得梁凌杰當時未有配合搶救，並有作反抗，否則4名消防員應能把他捉住。(陳家怡攝)

曾捉到手腕惟但對方掙脫甩開

消防總隊目廖寶迪亦供稱，救援的首要條件是該男子先要放下𠝹刀。廖收到訊息指他將近9時會走下來，但只見原本坐下看手機的他，突然站立爬出工作平台。廖遂上前離他約一至兩米，他腋下擱於鐵架，一隻手腕握着該男子的另一隻手腕，隱約可見其腳站在鐵架。廖着事主小心危險，該男子卻回道：「走開！」廖和同袍一度退後。他留意事主有伸展動作，意識到他有點累，就問他：「係咪有啲攰，不如上返平台先？」對方沒有回應。

他上前及時捉住該男子手腕，但他掙脫甩開，吊在半空，搖搖欲墜，他的手曾捉住棚架，然後跌在行人路上。

覺對方無配合搶救並作反抗

廖庭上表示：「覺得佢無配合搶救，因為佢掙扎、反抗，掙脫我隻手。」他指這些從高處墮下的個案都有掙扎和反抗，他形容事主掙扎「非常猛烈」。高偉雄問及，如事主不作猛烈掙扎，4名消防員是否能夠捉到他，廖回應：「無錯。」

案件編號：CCDI-481/2019(DK)

梁凌杰從平台掉下的過程。(詳看下圖)

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事發經過。(詳看下圖)