女地勤稱有口罩賣騙同學逾3百萬　事後稱輸光無法退款　囚33月

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-05-17 19:43

機場女地勤涉在去年肺炎肆虐期間，向一名小學同學聲稱能代購大批口罩，並在半個月內向同學收取合共約332萬元訂金，卻將款項用於網上賭博，結果把大部份款項輸掉，警方最終僅起回其中約13萬元。被告今（17日）在區域法院承認5項盜竊罪，被判監2年9個月。

聲稱能替事主購買逾7.2萬盒口罩

被告薛文英（33歲，香港機場地勤服務）原被控共5項欺詐罪。她否認所有欺詐控罪，但承認5項盜竊的交替性控罪。控罪指被告於2020年2月17日至3月10日期間，聲稱能替女事主購買共72,304盒口罩，期間竊取女事主原用以購買口罩並將被告暫存的逾3百32萬元的訂金。

事主是被告小學同學但不相熟

案情指，被告與林姓女事主為小學同學，二人並不相熟，只是間中聯絡。去年2020年2月，被告於WhatsApp 對話中告知女事主，她認識一名口罩供應商，可從印尼和日本大量運送口罩到港，並問女事主是否有興趣購買。女事主隨即詢問其朋友和工聯會是否有興趣，其後於2月17日支付330,000 元訂金予被告，要求訂購6000盒口罩。

預定送貨前1小時突稱要延遲2天

被告於隨後半個月內四度再向女事主兜售接近66,000盒口罩，女事主不疑有詐，先後再以現金支付約三百萬訂金與被告。交易期間，被告曾對女事主稱，部份口罩將於2020年2月29日送抵葵涌碼頭，但在預定運送時間前一小時，被告突然告知女事主稱貨運需要延遲2天。

向事主認是騙局但拒絕還款

女事主此時才驚覺可能受騙，隨即報警求助，並再次致電被告對證。被告此時坦白承認交易其實是騙局，並拒絕還款；女事主翌日嘗試再次致電被告，已無法再聯絡上。

警方經調查後於去年3月7日拘捕被告。被告警誡下稱她在網上得悉有口罩出售，故詢問女事主是否有興趣，但收取訂金後，才發現口罩根本無法送抵香港。

聲稱全數用於網上賭博

被告承認在一時貪念下，將手上訂金全數用於網上賭博，並最終輸掉大部份訂金。警方調查後在被告男友家中以及其錢包內起回135,670元；被告承認該款是從女事主收取的訂金餘款。

曾稱有男子能出售口罩

女被告於錄影會面中補充指，她在網上認識一名叫Ray Ho 的男子；該男子聲稱有大量口罩出售，被告遂向女事主查詢並答應替她訂購，惟她隨後將款項花在賭博上，故無法退款。警方隨即向該何姓男子調查，何男否認曾答應替被告訂購口罩，反指被告曾向他兜售口罩，他最終並沒有購買。

求情稱與事主不相熟非授信關係

辯方求情時指，被告與事主並不相熟，只是間中聯絡，二人亦沒有特殊的授信關係，故案件在法律上並不涉及破壞誠信，只是個別事件，不涉犯罪團伙。此外，被告主動認罪並向警方坦白交代案情，節省法庭時間，她亦主動撰寫求情信，指經此事後感到羞恥和後悔，求法庭輕判。

賭博輸掉易於推卸還款責任

法官曾一度質疑被告在網上賭博，將絕大部份的款項輸掉的說法，指這說法對於被告推卸還款責任而言十分「方便」（very convenient to say so)，要求辯方提供更多佐證。辯方則稱只知道被告主要將款項投注在網上百家樂上，但未有進一步資訊。

譚官最終以4年3個月監禁為量刑起點，考慮到被告認罪以及過往無犯罪記錄，除扣減三分之一刑期外，在額外扣減一個月刑期，最終判處被告入獄33個月。

案件編號：DCCC 637/2020