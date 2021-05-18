新冠肺炎．最新｜再現本地零確診　昨初步確診少於5宗

撰文：陳嘉慧王潔恩黃偉倫鄭翠碧李恩慈黃金棋孔繁栩胡家欣鄧穎琳陳淑霞麥凱茵袁澍黃詠榆歐陽德浩
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本港新冠肺炎疫情持續放緩，周一（17日）新增1宗確診，患者是一名25歲女傭由印尼抵港，是連續第二天沒有本地源頭不明個案，也是相隔一天再冷零本地確診，累計增至11,826宗。昨初步確診少於5宗。
一名就讀何文田漢師幼稚園（龍總）的4歲男童上周六（15日）列為確診，但他入院後的樣本及抗體測試都呈陰性，惹起「假陽性」疑慮。港大微生物學系講座教授袁國勇建議暫當他是陽性個案繼續多層追蹤，相信香港有機會清零。
▼5月17日強制檢測學校名單▼
本港自4月16日在社區發現首宗變種病毒病例後，多區居民受到波及(詳看下圖)
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▼台灣疫情惡化出現搶購潮及關閉場所▼
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▼5月16日 港府收緊台灣抵港人士檢疫安排情況▼
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▼5月15日，全港外傭要作第二次強制檢測首日▼
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連續兩天沒本地無源頭 增1宗輸入個案 25歲印尼外傭抵港後確診
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