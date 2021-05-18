新冠肺炎．最新｜香港飛抵上海人士確診　今日無疫情記者會

撰文： 陳嘉慧 王潔恩 黃偉倫 鄭翠碧 李恩慈 黃金棋 孔繁栩 胡家欣 鄧穎琳 陳淑霞 麥凱茵 袁澍 黃詠榆 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-18 13:13

本港新冠肺炎疫情持續放緩，周一（17日）新增1宗確診，患者是一名25歲女傭由印尼抵港，是連續第二天沒有本地源頭不明個案，也是相隔一天再度零本地確診，累計增至11,826宗。昨初步確診少於5宗。

一名就讀何文田漢師幼稚園（龍總）的4歲男童上周六（15日）列為確診，但他入院後的樣本及抗體測試都呈陰性，惹起「假陽性」疑慮。港大微生物學系講座教授袁國勇建議暫當他是陽性個案繼續多層追蹤，相信香港有機會清零。

▼5月17日強制檢測學校名單▼

【12:58】上海衞健委公布，5月17日公布輸入4宗新冠肺炎病例，其中一人是中國籍，在香港生活，自香港出發，於2021年5月16日抵達上海浦東國際機場。因有症狀，入關後即被送至指定醫療機構隔離觀察。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例 。



據悉，本港今日沒有源頭不明個案，不設疫情記者會。

本港自4月16日在社區發現首宗變種病毒病例後，多區居民受到波及(詳看下圖)

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病人組織倡向打針後未能上班者賠償 醫管局疫苗過敏診所增節數

【10:17】醫管局總行政經理何婉霞今日（18日）在港台節目《千禧年代》中表示，「疫苗過敏安全診所」近日接獲不少執業醫生轉介的個案，局方將增加診所的診症節數，以滿足不同病人的需要，並會優先處理急症；一些病情較輕微，例如出紅疹，毋須服藥便自行康復的病人，可能要輪候較長時間。至於醫護人員接種比率，她指，約6萬名前線員工當中，有約2.4萬人已接種新冠疫苗。

病人政策連線主席林志釉在同一節目中表示，申請保障基金的其中一個門檻，是要由政府專家顧問判斷個案是否與接種疫苗有關，通過門檻不容易。他認為，當局應考慮動用保障基金，向打針後未能如常工作的人賠償。

▼台灣疫情惡化出現搶購潮及關閉場所▼

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▼5月16日 港府收緊台灣抵港人士檢疫安排情況▼

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▼5月15日，全港外傭要作第二次強制檢測首日▼

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

昨日總覽：新冠肺炎．5.17｜增一宗輸入個案 香港新加坡旅遊氣泡爆破

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澳門收緊檢疫措施 印尼、菲律賓入境人士抗體呈陽性 需隔離35日

新冠疫苗｜50歲無長期病歷男子腦幹出血亡 離世前13日曾打第二針

政府收緊檢疫措施 日本、新加坡、意大利等地抵港人士須隔離21日

連續兩天沒本地無源頭確診僅一宗輸入 新加坡旅遊氣泡正式延期

連續兩天沒本地無源頭 增1宗輸入個案 25歲印尼外傭抵港後確診

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4歲男童列無源頭個案 梁子超：不排除屬假陽性 有信心本港清零

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