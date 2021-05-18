新冠肺炎．最新｜6女子周一打疫苗後送院　26歲女抽搐需留醫

撰文： 陳嘉慧 王潔恩 黃偉倫 鄭翠碧 李恩慈 黃金棋 孔繁栩 胡家欣 鄧穎琳 陳淑霞 麥凱茵 袁澍 黃詠榆 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-18 22:34

本港新冠肺炎疫情持續放緩，周二（18日）新增1宗輸入個案，患者是一名42歲來自印度的男子。本港已連續兩天本地零確診累計增至11,827宗。 一名就讀何文田漢師幼稚園（龍總）的4歲男童上周六（15日）列為確診，但他入院後的樣本及抗體測試都呈陰性，惹起「假陽性」疑慮。港大微生物學系講座教授袁國勇建議暫當他是陽性個案繼續多層追蹤，相信香港有機會清零。

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消息：酒吧業界政府總部開會內訌報警 業界稱因打疫苗問題起爭執

【22:33】本港新冠肺炎疫情持續，為不斷調整防設措施，政府定期與不同業界開會了解情況。據了解，今日（18日）政府當局與酒吧業界開會商討措施。消息透露，會議期間有業界人士情緒激動，更報警求助，最後令會議未能繼續順利進行而流會。



警方證實，今日傍晚6時許，有一名錢姓男子於政府總部報警求助。警方到場調查後，二人自行散去，事件被列作糾紛。

新冠疫苗｜周一6人打針後送院 26歲女子抽搐需留院觀察

【21:58】政府公布昨日有6名女子在接種疫苗後送院，其中三人已經出院，一人留院觀察，兩人不遵從醫生勸告自行出院。其中一名26歲女子大埔墟體育館打第一劑復必泰疫苗後抽搐，經治療後留院觀察；同場一名52歲婦人也打第一劑復必泰疫苗後左手及腳麻痺，經診症後不遵從醫生勸告自行出院。

3名女子在元朗體育館接種復必泰疫苗後，分別出現暈眩及嘴唇和下肢麻痺、血管神經病性水腫、頸部腫脹及變紅，經治療後已經出院。另有一名28歲女子在界限街體育館打第二劑復必泰疫苗後出疹，經診症後不遵從醫生勸告自行出院。

【21:55】疫苗接種計劃推行82日以來，政府表示已為市民接種共約2,010,300劑疫苗。當中約1,193,600名市民已接種第一劑疫苗，包括約515,100名接種科興疫苗，約678,500名接種復必泰疫苗。約816,700名市民已接種第二劑疫苗，包括約376,900名接種科興疫苗，約439,800名接種復必泰疫苗。

截至今晚8時的過去24小時，約有25,900名市民接種了疫苗和約12,200名市民在網上預約接種疫苗。

強制檢測｜聖保羅書院小學、福建中學附屬學校等9校爆流感需強檢

【21:40】食物及衞生局公布今日（18日）的強制檢測公告，9間學校因爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，被納入強制檢測範圍，當中包括薄扶林聖保羅書院小學、將軍澳約克蒙特梭利國際幼稚園、油塘福建中學附屬學校，按衞生署規定，9校均需停課5天。

根據公告，任何在5月5日至18日，曾身處上述學校逾2小時的人士，須於5月21日（本周五）或之前接受檢測。

地盤工、本地團人員未打疫苗下周一起需自費檢測 或擴至其他群組

【21:22】食物及衞生局上周六（15日）公布除了為受強制檢測公告規定而須進行檢測的人士提供免費檢測服務外，亦會繼續為特定群組中未完成接種新冠疫苗或因健康原因而不適宜接種新冠疫苗的人士，於社區檢測中心提供免費檢測服務，換言之，特定群組中適打合打針人士若拒打針，將不享免費檢測。

局方公布，由下星期一（24日）起，建造業工地人員及本地遊旅行團的隨團及接待團隊的工作人員，均須向社區檢測中心職員，出示醫生證明書或疫苗接種紀錄，方可接受免費檢測服務。有關人員如需繼續進行定期檢測，應盡快準備有關文件；未能出示者，需自行負擔檢測費用。

食衞局表示，政府不排除於稍後時間將有關要求延伸至其他特定群組。局方稱，本港現時認可的兩款疫苗皆安全有效，已獲全球數以千萬人士接種，能為接種者和身邊人提供保護，是防疫的最佳方法；大部分人士的身體狀況均適宜接種疫苗，而現時所有16歲或以上的香港居民均合資格免費接種疫苗。

【21:10】新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日會後公布，在5月3日至16日期間，衞生署共接獲醫院管理局呈報四宗有關接種新冠疫苗14日內的死亡個案，涉及年齡介乎46至61歲的三男一女，所有接獲的報告並沒有臨床證據顯示有關事件由疫苗引起，專家委員會初步認為與疫苗接種無關。

衞生署亦接獲兩宗接種新冠疫苗超過14日後死亡的個案，兩宗個案均超出呈報疫苗接種異常事件的時間框架，個案將交由香港大學的「2019冠狀病毒病疫苗安全監測計劃」進行分析。根據解剖發現，專家委員會總結該兩宗個案與接種疫苗無關。

衞生署冋期接獲20宗接種新冠疫苗後懷疑患貝爾面癱的報告，涉及10男10女，年齡介乎24至80歲。當中，六宗曾接種科興新冠疫苗，14宗曾接種復必泰新冠疫苗。專家委員會檢視現有的臨床資料後，認為11宗需在獲得更多臨床資料後再就評估作出總結。

政府收緊台灣入境檢疫安排 正進行家居檢疫者須改到酒店隔離

【20:43】5月16日起由台灣抵港人士須於指定檢疫酒店接受強制檢疫，不得進行家居檢疫。食物及衞生局公布，進一步收緊從台灣抵港人士的檢疫及檢測安排，當局指鑑於台灣當地確診個案持續上升，涉及變種病毒株個案，並有跡象顯示當地較早前已存在不少傳播鏈，為盡量防範從當地輸入個案並流入社區，政府將安排在5月15日或之前從台灣抵港並正進行家居檢疫的人士，入住衞生署的檢疫酒店以完成餘下的強制檢疫期。

同時，為盡可能減低從台灣及新加坡輸入個案的風險，政府亦會在《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）下發出更新的強制檢測公告，進一步加強從台灣及新加坡抵港人士（不論接受家居檢疫或在指定檢疫酒店進行檢疫），完成強制檢疫後的強制檢測要求如下：

1. 按抵港時的要求而須強制檢疫14天的相關抵港人士，需要在抵港第16天及第19天接受強制檢測，現新增要求，相關人士必須在確定第19天檢測結果前留在其居住地點、私人處所或在檢疫令上指明的檢疫地點（下稱「逗留地點」）。受檢人士如因前往檢測或返回逗留地點而須乘搭公共交通工具，只可乘搭的士，而且中途不能下車；及

2. 按抵港時的要求因已完成接種疫苗而須強制檢疫七天的相關抵港人士，需要在抵港第12天接受強制檢測，現新增兩項要求：（i）必須在確定第12天檢測結果前留在逗留地點。受檢人士如因前往檢測或返回逗留地點而須乘搭公共交通工具，只可乘搭的士，而且中途不能下車；及（ii）在抵港第16天及第19天再次接受強制檢測，但期間無須留在逗留地點。

沙田保良局吳多泰幼稚園爆上呼吸道感染 渉20名學童全部情況穩定

【19:55】衞生署衞生防護中心今日（18日）表示，今日正調查沙田一所幼稚園爆發的上呼吸道感染個案，涉及位於沙田穗禾苑商場的保良局吳多泰幼稚園。個案涉20名學童，年齡介乎3至5歲，所有病人情況穩定。中心呼籲市民及院舍員工提高警覺，保持個人和環境衞生。

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歐洲藥管局延長復必泰疫苗存放期至31天 藥劑師：助減少運送次數

【19:00】BioNTech復必泰疫苗在解凍後，於冷藏櫃溫度下只可保存5天，歐洲藥品管理局昨日（17日）批准更改復必泰的儲存條件，將相關存放期延長至31天。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，香港可考慮相關做法，屆時每次可將更多復必泰送到接種中心，減少運送次數；而且可考慮供私家診所接種，不過前題是診所有人手，及有適當的藥用雪櫃保存疫苗。不過他亦稱，現時只是更改儲存條件，並不會延長疫苗的保存期，即有意接種復必泰的市民，仍需於8月底前接種第一劑。

政府擬於啟德地盤推行外展打針計劃。(資料圖片/張浩維攝)

【16:55】為鼓勵更多人接種，政府推出外展接種服務，為企業、建築業界「上門」打針。《香港01》獲悉，多家建築公司日前已向地盤負責人發信，稱發展局擬於下周四、五（27日至28日），安排流動團隊到啟德現埸為工人接種疫苗，各分判需收集啟德地盤工人接種意願，並於周四（20日）之前，將表格填妥。

新冠疫苗｜政府下周四、五安排流動團隊 為啟德地盤工人即場打針

【14:30】為鼓勵更多人接種疫苗，政府推廣外展接種服務。四大會計師樓之一的德勤為首間參與企業，外展團隊今（18日）早上起，陸續為該公司參加計劃的170多名員工接種。

德勤華南區主管合伙人歐振興指，今日有專業醫療團隊駐場，「由登記、輪候，打疫苗再到休息區，都係同外面疫苗接種中心一模一樣」；有接種員工則指，礙於工作繁忙，一直未有預約，認為計劃方便。

德勤辦公室變疫苗接種專區 逾170員工打復必泰 享一日有薪假

【14:25】衞生署衞生防護中心公布，截至5月18日零時零分，本港新增一宗確診個案，至本港個案累計11,827宗。患者屬於輸入個案，是一名來自印度的42歲男子。

增一宗輸入涉42歲印度男船員 周日乘卡塔爾航空抵港

【12:58】上海衞健委公布，5月17日公布輸入4宗新冠肺炎病例，其中一人是中國籍，在香港生活，自香港出發，於2021年5月16日抵達上海浦東國際機場。因有症狀，入關後即被送至指定醫療機構隔離觀察。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例 。



據悉，本港今日沒有源頭不明個案，不設疫情記者會。

本港自4月16日在社區發現首宗變種病毒病例後，多區居民受到波及(詳看下圖)

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病人組織倡向打針後未能上班者賠償 醫管局疫苗過敏診所增節數

【10:17】醫管局總行政經理何婉霞今日（18日）在港台節目《千禧年代》中表示，「疫苗過敏安全診所」近日接獲不少執業醫生轉介的個案，局方將增加診所的診症節數，以滿足不同病人的需要，並會優先處理急症；一些病情較輕微，例如出紅疹，毋須服藥便自行康復的病人，可能要輪候較長時間。至於醫護人員接種比率，她指，約6萬名前線員工當中，有約2.4萬人已接種新冠疫苗。

病人政策連線主席林志釉在同一節目中表示，申請保障基金的其中一個門檻，是要由政府專家顧問判斷個案是否與接種疫苗有關，通過門檻不容易。他認為，當局應考慮動用保障基金，向打針後未能如常工作的人賠償。

▼5月17日強制檢測學校名單▼

▼台灣疫情惡化出現搶購潮及關閉場所▼

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▼5月16日 港府收緊台灣抵港人士檢疫安排情況▼

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▼5月15日，全港外傭要作第二次強制檢測首日▼

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

昨日總覽：新冠肺炎．5.17｜增一宗輸入個案 香港新加坡旅遊氣泡爆破

強制檢測學校｜嘉諾撒聖心、王錦輝小學等28校爆流感需強檢兼停課

澳門收緊檢疫措施 印尼、菲律賓入境人士抗體呈陽性 需隔離35日

新冠疫苗｜50歲無長期病歷男子腦幹出血亡 離世前13日曾打第二針

政府收緊檢疫措施 日本、新加坡、意大利等地抵港人士須隔離21日

連續兩天沒本地無源頭確診僅一宗輸入 新加坡旅遊氣泡正式延期

連續兩天沒本地無源頭 增1宗輸入個案 25歲印尼外傭抵港後確診

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姚思榮：港星旅遊氣泡如期啟動打定輸數 望早日與內地、澳門通關

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4歲男童列無源頭個案 梁子超：不排除屬假陽性 有信心本港清零

台灣疫情急劇轉差 梁子超：從台抵港已打針人士 亦應檢疫21天